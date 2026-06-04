मुनीडीह वाशरी हादसा: एक महीने बाद भी नहीं मिला मुआवजा और नियोजन, आंदोलन की राह पर मृतकों के आश्रित
धनबाद के मुनीडीह वाशरी में हुए हादसे के बाद पीड़ित परिवार नौकरी और मुआवजे की आस लगाए बैठे हैं.
Published : June 4, 2026 at 4:12 PM IST
धनबाद: 3 मई को मुनीडीह वाशरी में हुए हादसे ने चार परिवारों की दुनिया उजाड़ दी थी. किसी का पति चला गया, किसी के बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया. हादसे के बाद बीसीसीएल प्रबंधन ने 20 लाख रुपये मुआवजा, नौकरी और बच्चों की पढ़ाई का भरोसा दिया था लेकिन एक महीने बाद भी ये परिवार उसी मोड़ पर खड़े हैं, जहां दर्द है, बेबसी है और वादों के पूरा होने का इंतजार है. अब हालात ऐसे हो गए हैं कि परिवारों को अपने हक के लिए आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है.
पीड़ित परिवारों को भविष्य की चिंता
मुनीडीह हादसे में जान गंवाने वाले मजदूर दीपक बाउरी की पत्नी सावित्री देवी की आंखों में आज भी उस दिन का दर्द साफ झलकता है. पति के जाने के बाद दो बेटियों की जिम्मेदारी पूरी तरह उनके कंधों पर आ गई है. जिस घर में कभी रोज चूल्हा जलता था, वहां अब भविष्य की चिंता हर दिन सता रही है. सावित्री कहती हैं कि हादसे के बाद मिले आश्वासन उनके लिए उम्मीद की किरण थे लेकिन एक महीने बाद भी वह उम्मीद सिर्फ इंतजार बनकर रह गई है.
पीड़ित परिवारों का बुरा हाल!
दिनेश बाउरी की पत्नी आरती देवी की कहानी भी कम दर्दनाक नहीं है. चार बच्चों के साथ जिंदगी की लड़ाई लड़ रही आरती कहती हैं कि कभी खाना बनता है तो कभी नहीं. बच्चों के चेहरे देखकर सबसे ज्यादा तकलीफ होती है. उधर हेमलाल गोप की पत्नी चिंता देवी और माणिक बाउरी की पत्नी शकुंतला देवी का कहना है कि घर के मुखिया के चले जाने के बाद परिवार पूरी तरह बिखर गया है. अब उन्हें सिर्फ इतना चाहिए कि हादसे के बाद जो वादा किया गया था, उसे निभाया जाए.
पीड़ित परिवारों के समर्थन में मजदूर संगठन
पीड़ित परिवारों की बढ़ती परेशानी को देखते हुए मजदूर संगठन भी उनके समर्थन में उतर आए हैं. यूनियन नेताओं का कहना है कि यदि प्रबंधन ने जल्द मुआवजा और नियोजन नहीं दिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. संयुक्त मोर्चा ने 6 जून से मुनीडीह वाशरी का चक्का जाम करने की चेतावनी दी है.
मुआवजा और नौकरी की आस
मुनीडीह हादसे में चार मजदूरों की मौत ने सिर्फ चार जिंदगियां नहीं छीनीं बल्कि कई बच्चों के सपनों, कई महिलाओं के सहारे और कई परिवारों की खुशियां भी छीन लीं. वक्त गुजर रहा है लेकिन इन परिवारों के जख्म अब भी ताजा हैं. मुआवजा और नौकरी उनके खोए हुए अपनों को वापस तो नहीं ला सकते लेकिन शायद उनके टूटते जीवन को संभालने का एक सहारा जरूर बन सकते हैं. फिलहाल, इन परिवारों की निगाहें उन वादों पर टिकी हैं, जो एक महीने पहले किए गए थे और आज भी अधूरे हैं.
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