'हमें नहीं लगता ज्यादा दिन ऐसे जी पाएंगे...' पीड़िताओं की मांग- किडनी ट्रांसप्लांट हो या तो राष्ट्रपति से दिलाएं इच्छा मृत्यु
कोटा में सी-सेक्शन डिलीवरी के बाद किडनी फेल मामले में पीड़िताओं ने सरकार और राष्ट्रपति को पत्र लिख अपनी मांग रखी है.
Published : July 16, 2026 at 12:27 PM IST
कोटा : मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में मई माह में प्रसूताओं के किडनी फेल्योर के मामले सामने आए थे. इस मामले में 5 की मौत हुई है, जबकि 5 अस्पताल में भर्ती हैं. वहीं, दो को डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन उनकी लगातार डायलिसिस हो रही है. ऐसे में अब इन महिलाओं ने डायलिसिस करवाने से इनकार कर दिया है और इन्होंने राष्ट्रपति से मांग की है कि उनकी किडनी ट्रांसप्लांट करवाई जाए या उन्हें इच्छा मृत्यु दे दी जाए. इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र भी भेज दिया है.
इस पूरे मामले को लेकर मेडिकल कॉलेज कोटा के प्राचार्य डॉ. नीलेश जैन का कहना है कि प्रसूताएं शुरुआत में जिस स्थिति में थी, उससे बेहतर स्थिति में पहुंच गई हैं. आगे भी बेहतर ही होगा. उन्हें डायलिसिस के संबंध में अन्य मरीज से पूछ लेना चाहिए. परेशानी होने पर नेफ्रोलॉजिस्ट से राय लेनी चाहिए. नेफ्रोलॉजी विभाग रोज 80 मरीज के डायलिसिस कर रहा है, किस तरह से डायलिसिस के मरीज को रहना है वह उन्हें भी समझना चाहिए. प्रसूताओं को स्वतंत्रता है कि वह अपने घरों पर जा सकती हैं ताकि वहां पर आराम से परिवार के साथ रहें और केवल डायलिसिस के लिए अस्पताल आ जाएं.
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अस्पताल में अगर वह भर्ती भी रहती हैं तो भी प्रबंधन को कोई आपत्ति नहीं है. डॉक्टर उनके इलाज के लिए लगे हुए हैं. टीम पूरा काम कर रही है. इस पूरे प्रकरण में कुल 12 महिलाओं को संक्रमित माना गया था. इनमें से चार प्रसूता और एक गर्भवती महिला पायल, ज्योति, पिंकी हावर, प्रिया व शिरीन की मौत हो चुकी है. दो महिलाएं डिस्चार्ज हो गई हैं, जबकि बाकी पांच रागिनी, धन्नी, सुशीला, पिंकी व आरती का इलाज अभी भी चल रहा है. प्रसूता चन्द्रकला व किरण को डिस्चार्ज कर दिया है. मामले की जांच जयपुर की कमेटी कर रही है.
परिवार की भी परेशानी बढ़ी : पीड़िता आरती का कहना है कि डायलिसिस करने पर उल्टी-चक्कर और अधमरी जैसी हालत हो जाती है. काफी परेशानी आती है और जी घबराता है. सप्ताह में तीन बार उनकी डायलिसिस हो रही है और जिस दिन डायलिसिस का दिन होता है, परेशानी ज्यादा हो जाती है. अस्पताल में डॉक्टर भी उनको अब कोई उपचार नहीं दे रहे हैं. उनका पूरा परिवार भी अब परेशान है. छोटे बच्चे घर पर हैं, नवजात शिशु भी घर पर है. उसे भी ठीक से केयर नहीं मिल पा रही है.
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पति का छूट गया रोजगार : प्रसूता रागिनी का कहना है कि उनके पति लोकेश की जॉब चली गई है. वह लगातार ढाई महीने से उनकी सेवा में लगे हुए हैं. पूरा परिवार परेशान है और अस्पताल में इलाज के लिए दो से तीन आदमियों की रोज जरूरत होती है, अब क्या करें? उनके पति निजी बैंक में फाइनेंस का काम करते थे, लेकिन अब यह रोजगार छूट गया है. अस्पताल में इलाज में पैसा खर्च नहीं हुआ, लेकिन अन्य कई कार्यों में पैसा खर्च हो रहा है. हमारी स्थिति बिगड़ गई है.
इसी तरह से दूसरी प्रसूता पिंकी का कहना है कि हम जिस तरह से अस्पताल में भर्ती हुए थे, वैसे ही जाना चाहते हैं. हमें नहीं लगता हम ज्यादा दिन ऐसे जी पाएंगे. डायलिसिस से भी काफी परेशानी हो रही है. सरकार जल्दी से हमारी इच्छा मृत्यु की मांग पूरी कर दे, क्योंकि इस तरह से तो हम 6 महीने से भी ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते हैं या फिर हमारा तत्काल किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया जाए. प्रसूता सुशीला का कहना है कि हम जिस तरह से यहां अस्पताल में आए थे, वैसे ही वापस जाना चाहते हैं, इसीलिए सरकार से मांग है कि तत्काल हमारा किडनी ट्रांसप्लांट कराया जाए.
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दो बार एक्शन: एक बर्खास्त व 7 निलंबित : राज्य सरकार ने दो बार इस मामले के एक्शन लिया है, जिसमें एक चिकित्सक को बर्खास्त किया है, जबकि 3 डॉक्टर्स व 4 नर्सिंग कार्मिकों को निलम्बित किया है. इसमें 9 मई को चार चिकित्सकों सहित 6 लोगों पर एक्शन लिया है. अर्जेंट टेंपरेरी बेसिस पर कार्यरत डॉ. श्रद्धा उपाध्याय को बर्खास्त कर दिया है. इसके प्रभारी और सर्जरी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. नवनीत शर्मा को निलंबित कर दिया है. इसके अलावा दो नर्सिंग कर्मी गुरजीत कौर और निमेष वर्मा को भी सस्पेंड किया है.
गायनी यूनिट हेड डॉ. बीएल पाटीदार व डॉ. नेहरा सीहरा दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं. इसके बाद 12 मई को इलाज व पर्यवेक्षणीय लापरवाही सामने आने पर स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के आचार्य डॉ. बद्रीलाल और सह आचार्य डॉ. खुशबू मीणा को निलंबित किया गया है. जेके लोन अस्पताल की नर्सिंग अधिकारी पिंकी खींची एवं न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की नर्सिंग अधिकारी मीनाक्षी मीणा को भी निलंबित किया गया है. प्रशासनिक व पर्यवेक्षणीय जिम्मेदारी को निभाने में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए जेके लोन अस्पताल की अधीक्षक डॉ. निर्मला शर्मा एवं न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोटा के अधीक्षक डॉ. आशुतोष शर्मा को कारण बताओ नोटिस दिए थे.
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घटनाक्रम की टाइमलाइन:
- 4 मई को हुए थे सिजेरियन प्रसव, जिसके बाद प्रसूताओ की किडनी फेल्योर
- 5 मई को हो गई थी पायल की मौत
- 7 मई को ही थी दूसरी प्रसूता ज्योति की मौत
- 9 मई एक डॉक्टर बर्खास्त, एक निलंबित, दो नर्सिंग कर्मी भी सस्पेंड, दो चिकित्सकों को दिए नोटिस
- 9 मई जेके लोन में भर्ती प्रसूता प्रिया भी आ गई थी चपेट में
- 10 मई को प्रिया की भी मौत
- 11 मई के बाद तीसरी प्रसूता पिंकी महावर की भी हुई मौत
- 11 मई को ही प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेट्री गायत्री राठौड़ भी आई थी कोटा दौरे पर
- 12 मई को दो डॉक्टर व दो नर्सिंग कर्मी निलंबित, दो अस्पताल के अधीक्षकों को नोटिस
- 12 मई को प्रसूता चंद्रकला को डिस्चार्ज किया जा चुका
- 14 मई को चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर आए थे कोटा
- 17 मई को एक और गर्भवती शिरीन की भी हो गई मौत
- 12 जून को एक और प्रसूता किरण को किया है डिस्चार्ज
- 13 जुलाई 5 प्रसूताएं भर्ती हैं अस्पताल में
- 14 जुलाई को डायलिसिस करवाने से इनकार, किडनी ट्रांसप्लांट की मांग
- 15 जुलाई कलेक्टर को पत्र देकर की है इच्छा मृत्यु की मांग