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पीड़ित दलितों को नहीं करना पड़ेगा इंतज़ार; हर जिले में पहुंचा पैसा : असीम अरुण

समाज कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण. ( ईटीवी भारत )

फिरोजाबाद : यूपी सरकार के समाज कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने कहा है कि ऐसे दलित जो उत्पीड़न के शिकार है और उन्हें अभी तक आर्थिक सहायता नहीं मिल सकी थी, उन्हें जल्द से जल्द यह सहायता मिल जाएगी. इस योजना के तहत आबंटित बजट सभी जिलों को भेजा जा चुका है. उन्होंने यह भी कहा कि आर्थिक तंगी किसी भी स्टूडेंट की पढ़ाई में बाधा नहीं बनेगी. योगी सरकार हर छात्र को छात्रवृति देगी. उन्होंने कहा कि इस साल से यह व्यवस्था की गयी है कि कोई छात्र छूटे नहीं. इसके लिए टेक्नोलॉजी में भी बदलाव किए गए है. समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण रविवार को फिरोजाबाद में थे, जहां उन्होंने एक सामाजिक संगठन द्वारा आयोजित मेघावी छात्र सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया. उन्होंने स्टूडेंट्स और आयोजकों दोनों की हौसला अफजाई की. उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही आगे बढ़ा जा सकता है. उन्होंने छात्रों से जी तोड़ मेहनत करने का आव्हान किया. उन्होंने सरकार की योजनाओं के बारे में छात्रों को जानकारी दी और इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी प्रेरित किया.