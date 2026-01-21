ETV Bharat / state

छेरछेरा त्यौहार विवाद: पीड़ित पक्ष का एकतरफा कार्रवाई का आरोप, पुलिस बोली जांच जारी नहीं बचेंगे आरोपी

छेरछेरा त्यौहार विवाद के बाद एक पक्ष ने पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है.वहीं पुलिस का दावा है कि आगे कार्रवाई होगी.

पीड़ित पक्ष का एकतरफा कार्रवाई का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 21, 2026 at 5:22 PM IST

गौरेला पेंड्रा मरवाही : छेरछेरा त्योहार के दिन पेंड्रा थाना क्षेत्र के बंधी गांव में पिकनिक मना रही युवतियों के साथ छेड़छाड़ और उसके बाद हुए हिंसक विवाद के मामले ने तूल पकड़ लिया है. दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने कथित रूप से एकतरफा कार्रवाई किए जाने के विरोध में पीड़ित युवतियों और उनके परिजनों ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया. पुलिस अधिकारियों के निष्पक्ष जांच और विधिवत कार्रवाई के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ.

क्या है पूरा मामला ?
छेरछेरा त्योहार के दिन बंधी गांव में ये घटना हुई थी. यहां पर कुछ युवतियां पानी टंकी के पास पिकनिक मना रही थीं. इसी दौरान गांव का ही रहने वाला दुर्गेश साहू शराब के नशे में वहां पहुंचा और युवतियों के साथ छेड़छाड़ करने लगा. इस पर पीड़ित युवतियों का भाई मौके पर पहुंचा, जहां दुर्गेश साहू से उसका विवाद हो गया.

युवक- युवतियों के साथ हुई मारपीट

आरोप है कि दुर्गेश साहू ने अपने परिचित सुधांशू दुबे को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद सुधांशू दुबे अपने अन्य साथियों के साथ धारदार हथियारों से लैस होकर कार से मौके पर पहुंचा और युवतियों समेत उनके भाइयों पर हमला कर दिया. हमले में कई लोग घायल हुए. इस दौरान सुधांशू दुबे और दुर्गेश साहू का उपद्रव मचाने का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था.घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने 112 की सहायता से पेंड्रा थाना पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई. वहीं घटना दिवस पर ही आरोपी सुधांशू दुबे के साथ मारपीट किए जाने को लेकर भी दूसरी ओर से शिकायत दर्ज की गई.

पुलिस पर लगा एकतरफा कार्रवाई का आरोप

पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर काउंटर एफआईआर दर्ज की. बीते दिन केवल एक पक्ष के आरोपियों की गिरफ्तारी होने से नाराज पीड़ित युवतियों और उनके परिजनों ने पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए एसपी कार्यालय का घेराव कर दिया.

जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सत्य नहीं है. आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई किया जाएगा.जहां तक बात एक पक्ष की गिरफ्तारी को लेकर है तो एफआईआर के समय ये लोग वीडियो नहीं दिए थे.जो भी तथ्य सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी- श्याम सिदार, एसडीओपी

पुलिस ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों की काउंटर रिपोर्ट दर्ज है और जांच के बाद सभी दोषियों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.पुलिस के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए और वापस लौट गए.

