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जेल भेजे गए कोडरमा सिविल सर्जन को हाई ब्लड प्रेशर और सीने में दर्द, पीड़िता ने मेडिकल जांच से किया इंकार

महिला थाना, कोडरमा ( Etv Bharat )

कोडरमा: जिले में नाबालिग से कथित यौन शोषण के मामले में नया मोड़ सामने आया है. मामले में पीड़िता और उसके परिजनों ने मेडिकल जांच कराने से इनकार कर दिया है. वहीं, न्यायिक हिरासत में जेल में बंद कोडरमा के सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

अस्पताल पहुंचे जेल अधीक्षक