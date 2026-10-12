जेल भेजे गए कोडरमा सिविल सर्जन को हाई ब्लड प्रेशर और सीने में दर्द, पीड़िता ने मेडिकल जांच से किया इंकार

जेल भेजे गए कोडरमा सिविल सर्जन को हाई ब्लड प्रेशर और सीने में दर्द, पीड़िता ने मेडिकल जांच से किया इंकार
कोडरमा में नाबालिग से कथित यौन शोषण मामले में पीड़िता और उसके परिजनों ने मेडिकल जांच कराने से इनकार कर दिया है.
Published : October 12, 2026 at 8:37 PM IST
कोडरमा: जिले में नाबालिग से कथित यौन शोषण के मामले में नया मोड़ सामने आया है. मामले में पीड़िता और उसके परिजनों ने मेडिकल जांच कराने से इनकार कर दिया है. वहीं, न्यायिक हिरासत में जेल में बंद कोडरमा के सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
अस्पताल पहुंचे जेल अधीक्षक
हाई ब्लड प्रेशर और सीने में दर्द की शिकायत के बाद सिविल सर्जन अनिल कुमार को सदर अस्पताल के पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया है. इधर, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने कोडरमा मंडल कारा के जेल अधीक्षक राज मोहन राजन सदर अस्पताल पहुंचे.
सदर अस्पताल में भर्ती हैं डॉ. अनिल कुमार
वहीं सदर अस्पताल की उपाधीक्षक डॉ. फरहाना के मुताबिक, डॉक्टरों की टीम डॉ. अनिल कुमार की सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए है. फिलहाल, डॉ. अनिल कुमार न्यायिक हिरासत में सदर अस्पताल में भर्ती हैं.
सिविल सर्जन पर यौन शोषण का आरोप
बता दें कि नाबालिग लड़की से यौन शोषण के आरोप में कोडरमा के सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. इस मामले में एसपी कुमार शिवाशीष ने पुष्टि की थी.
गौरतलब है कि कोडरमा के सिविल सर्जन की उम्र 65 साल है और अगले साल वह रिटायर होने वाले थे. सिविल सर्जन के तौर पर अपनी भूमिका के अलावा, वह एक प्राइवेट क्लिनिक और अल्ट्रासाउंड का भी संचालन करते थे.
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