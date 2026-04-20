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'मेरे साथ दुष्कर्म नहीं हुआ.. आरोपी बेकसूर है', बालिग होते ही अपने बयान से पलटी पीड़िता

मुंगेर: बिहार के मुंगेर की युवती ने हैरतअंगेज खुलासा किया है. धरहरा थाना क्षेत्र की इस युवती ने राष्ट्रपति, राज्यपाल और पटना हाईकोर्ट को पत्र लिखकर दावा किया है कि जब वह नाबालिग थी तो उसे साजिश के तहत 'कथित पीड़िता' बनाया गया, जबकि उसके साथ कोई घटना हुई ही नहीं थी. युवती ने इस पूरे खेल के पीछे अपनों की भूमिका और मुआवजे की रकम को वजह बताया है.

दुष्कर्म पीड़िता का खुलासा: दरअसल, मुंगेर की रहने वाली पीड़िता ने अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि उसके माता-पिता और कुछ करीबियों ने मिलकर उसे 'मोहरा' बनाते हुए झूठा केस रचा. उसका दावा है कि इस साजिश का मकसद सरकार से मिलने वाले 4 लाख रुपये के मुआवजे को हासिल करना था.

दबाव में दिया बयान: युवती ने इस रकम को 'खून का पैसा' बताते हुए इसे सरकार को लौटाने की इच्छा जताई है. वहीं, इस केस में आरोपी बनाए गए रवि कुमार को अदालत द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है लेकिन युवती का कहना है कि वह पूरी तरह निर्दोष है. उसने कहा, 'नाबालिग होने के दौरान उसने पुलिस दबाव और परिवार के डर से अदालत में झूठी गवाही दी थी.'

पुलिस पर लगाए आरोप: युवती ने धरहरा और जमालपुर थाने के तत्कालीन पुलिस अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. उसका कहना है कि उसे करीब 30 घंटे तक अवैध हिरासत में रखकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और डराकर सीआरपीसी 164 के तहत झूठा बयान दिलवाया गया. उसने ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी गठन की मांग की है.

थाने के सीसीटीवी फुटेज की जांच हो: इसे साथ ही 7 सितंबर 2022 के जमालपुर थाने के सीसीटीवी फुटेज की जांच कराने की बात कही है, ताकि सच्चाई सामने आ सके. उसने गलत चार्जशीट दाखिल करने वाले और जांच में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की है. युवती ने सरकार से अपने परिवार को मिले 4 लाख रुपये लौटाने और निर्दोष व्यक्ति को रिहा करने की अपील की है. अपने पत्र में उसने बताया कि 1 अप्रैल 2026 को बालिग होने के बाद उसने यह कदम उठाया, ताकि वह बिना दबाव अपनी बात रख सके. फिलहाल यह मामला पटना हाईकोर्ट में विचाराधीन है.