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'मेरे साथ दुष्कर्म नहीं हुआ.. आरोपी बेकसूर है', बालिग होते ही अपने बयान से पलटी पीड़िता

पॉक्सो एक्ट में जिस पीड़िता के बयान पर आरोपी को उम्रकैद हुई, बालिग होने के बाद उसने दुष्कर्म होने से ही इंकार कर दिया. पढ़ें..

Molestation in Munger
मुंगेर में 'दुष्कर्म पीड़िता' का खुलासा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 20, 2026 at 8:18 PM IST

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मुंगेर: बिहार के मुंगेर की युवती ने हैरतअंगेज खुलासा किया है. धरहरा थाना क्षेत्र की इस युवती ने राष्ट्रपति, राज्यपाल और पटना हाईकोर्ट को पत्र लिखकर दावा किया है कि जब वह नाबालिग थी तो उसे साजिश के तहत 'कथित पीड़िता' बनाया गया, जबकि उसके साथ कोई घटना हुई ही नहीं थी. युवती ने इस पूरे खेल के पीछे अपनों की भूमिका और मुआवजे की रकम को वजह बताया है.

दुष्कर्म पीड़िता का खुलासा: दरअसल, मुंगेर की रहने वाली पीड़िता ने अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि उसके माता-पिता और कुछ करीबियों ने मिलकर उसे 'मोहरा' बनाते हुए झूठा केस रचा. उसका दावा है कि इस साजिश का मकसद सरकार से मिलने वाले 4 लाख रुपये के मुआवजे को हासिल करना था.

दबाव में दिया बयान: युवती ने इस रकम को 'खून का पैसा' बताते हुए इसे सरकार को लौटाने की इच्छा जताई है. वहीं, इस केस में आरोपी बनाए गए रवि कुमार को अदालत द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है लेकिन युवती का कहना है कि वह पूरी तरह निर्दोष है. उसने कहा, 'नाबालिग होने के दौरान उसने पुलिस दबाव और परिवार के डर से अदालत में झूठी गवाही दी थी.'

पुलिस पर लगाए आरोप: युवती ने धरहरा और जमालपुर थाने के तत्कालीन पुलिस अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. उसका कहना है कि उसे करीब 30 घंटे तक अवैध हिरासत में रखकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और डराकर सीआरपीसी 164 के तहत झूठा बयान दिलवाया गया. उसने ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी गठन की मांग की है.

थाने के सीसीटीवी फुटेज की जांच हो: इसे साथ ही 7 सितंबर 2022 के जमालपुर थाने के सीसीटीवी फुटेज की जांच कराने की बात कही है, ताकि सच्चाई सामने आ सके. उसने गलत चार्जशीट दाखिल करने वाले और जांच में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की है. युवती ने सरकार से अपने परिवार को मिले 4 लाख रुपये लौटाने और निर्दोष व्यक्ति को रिहा करने की अपील की है. अपने पत्र में उसने बताया कि 1 अप्रैल 2026 को बालिग होने के बाद उसने यह कदम उठाया, ताकि वह बिना दबाव अपनी बात रख सके. फिलहाल यह मामला पटना हाईकोर्ट में विचाराधीन है.

"मैं नाबालिग थी, इसलिए परिवार और पुलिस के दबाव में आ गई. अब मैं बालिग हो गई हूं. मैं नहीं चाहती कि बेकसूर को सजा मिले. मैं मुआवजे की रकम भी लौटाना चाहती हूं. साथ ही मामले में निष्पक्ष जांच चाहती हूं."- पीड़िता

क्या बोले अधिवक्ता?: इस मामले में मुंगेर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता ओम प्रकाश ने बताया कि पीड़िता ने जिला स्तर सहित राष्ट्रपति, राज्यपाल और पटना हाईकोर्ट, पुलिस मुख्यालय तक को पत्र लिखा है, जिसमें घटना को लेकर सारी बातों को रखा है. इस मामले की जांच होनी चाहिए और हकीकत क्या है, सबके सामने आना चाहिए़.

"पॉस्को एक्ट का किस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है, यह मामला उसका एक उदाहरण है. इस मामले में लड़की ने आवेदन दिया है. उसने बताया कि जिस लड़का को इस पूरे प्रकरण में फंसाया गया, उसे लड़की जानती तक नहीं है. इसमें वह निर्दोष है, जिसे वह चाहती है कि इंसाफ मिले. वह मुआवजे के 4 लाख भी सरकार को लौटना चाहती है."- ओम प्रकाश, अधिवक्ता, मुंगेर कोर्ट

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