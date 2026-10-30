देहरादून छात्रा बैड टच केस, आरोपी टीचर की नहीं हुई गिरफ्तार, पीड़िता की मां ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी
देहरादून के नामी स्कूल में छात्राओं को गलत तरीके से छूने के आरोप में आरोपी टीचर पर गिरफ्तारी नहीं होने से परिजन नाराज है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 30, 2026 at 8:27 PM IST
देहरादून: राजधानी देहरादून के नामी स्कूल में बीते दिनों ही एक छात्रा ने टीचर पर बैड टच का आरोप लगाया था. इस मामले को लेकर स्कूल में काफी हंगामा भी हुआ था. पीड़िता छात्रा की मां की तरफ से पुलिस को तहरीर भी दी गई थी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया था. मुकदमा दर्ज होने के बाद एक हफ्ते बाद भी आरोपी की गिरफ्तार नहीं हुई, जिससे पीड़ित छात्रा का परिवार नाराज है.
वहीं पीड़ित छात्रा की मां ने साफ किया है कि दो नवंबर से स्कूल के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी है. पीड़ित छात्रा की मां ने पुलिस को रविवार तक आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया है. वहीं, एसपी सिटी शेखर चंद्र सुयाल का कहना है कि मामले में पुलिस जांच कर रही है और अन्य छात्राओं से भी संपर्क कर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं
24 अक्टूबर को दर्ज हुई थी एफआईआर: पीड़िता की मां के मुताबिक 24 अक्टूबर को कोतवाली डालनवाला में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अब तक आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी नहीं हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की जांच बेहद धीमी गति से चल रही है. मां का कहना है कि जब तक आरोपी शिक्षक और स्कूल प्रबंधन के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, उनका संघर्ष जारी रहेगा.
अन्य छात्राओं को बयान देने से रोकने का आरोप: पीड़िता की मां ने बताया कि पुलिस उन्हें और उनकी बेटी को लेकर स्कूल पहुंची थी, ताकि दूसरे विद्यार्थियों से भी बातचीत की जा सके. उनका आरोप है कि कई बच्चे मामले में अपनी बात रखना चाहते थे. इस दौरान दो छात्र और एक छात्रा सामने आए, लेकिन स्कूल के एक शिक्षक ने उन्हें घूरकर डराने की कोशिश की.
पीड़ित छात्रा की मां ने स्कूल की एक शिक्षिका पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने दूसरी छात्राओं को मामले में बयान नहीं देने के लिए कहा. उनका कहना है कि स्कूल के अन्य विद्यार्थियों के बयान जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कई बच्चों के साथ भी कथित तौर पर गलत व्यवहार हुआ है.
डायरेक्टर और प्रिंसिपल पर भी लगाए आरोप: पीड़िता की मां ने स्कूल डायरेक्टर और प्रिंसिपल पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका आरोप है कि घटना की जानकारी घर पर बताने से रोकने और मामले को छिपाने में स्कूल प्रबंधन की भूमिका रही है. मां ने डायरेक्टर पर बेटी से घटना को दोबारा छूकर दिखाने जैसी बात कहने का आरोप भी लगाया. उन्होंने आरोपी शिक्षक के साथ स्कूल प्रबंधन के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है.
2 नवंबर से स्कूल के बाहर बैठेगी भूख हड़ताल पर: पीड़िता की मां ने चेतावनी दी है कि यदि रविवार तक आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो वह 2 नवंबर को सुबह 10 बजे से स्कूल के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगी. उन्होंने कहा कि बेटी को न्याय दिलाने और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रहेगा.
पुलिस का बयान: एसपी सिटी शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि मामले में पुलिस की जांच जारी है. जांच अधिकारी पीड़ित छात्रा के बयान दर्ज कर चुकी हैं. अभी आरोपी शिक्षक से पूछताछ नहीं हुई है. पुलिस अन्य छात्राओं से भी संपर्क करने का प्रयास कर रही है, ताकि मामले से जुड़े जरूरी साक्ष्य जुटाए जा सकें. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आरोपी शिक्षक, डायरेक्टर और प्रिंसिपल के संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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