ETV Bharat / state

देहरादून छात्रा बैड टच केस, आरोपी टीचर की नहीं हुई गिरफ्तार, पीड़िता की मां ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

वहीं पीड़ित छात्रा की मां ने साफ किया है कि दो नवंबर से स्कूल के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी है. पीड़ित छात्रा की मां ने पुलिस को रविवार तक आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया है. वहीं, एसपी सिटी शेखर चंद्र सुयाल का कहना है कि मामले में पुलिस जांच कर रही है और अन्य छात्राओं से भी संपर्क कर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं

24 अक्टूबर को दर्ज हुई थी एफआईआर: पीड़िता की मां के मुताबिक 24 अक्टूबर को कोतवाली डालनवाला में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अब तक आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी नहीं हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की जांच बेहद धीमी गति से चल रही है. मां का कहना है कि जब तक आरोपी शिक्षक और स्कूल प्रबंधन के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, उनका संघर्ष जारी रहेगा. अन्य छात्राओं को बयान देने से रोकने का आरोप: पीड़िता की मां ने बताया कि पुलिस उन्हें और उनकी बेटी को लेकर स्कूल पहुंची थी, ताकि दूसरे विद्यार्थियों से भी बातचीत की जा सके. उनका आरोप है कि कई बच्चे मामले में अपनी बात रखना चाहते थे. इस दौरान दो छात्र और एक छात्रा सामने आए, लेकिन स्कूल के एक शिक्षक ने उन्हें घूरकर डराने की कोशिश की. पीड़ित छात्रा की मां ने स्कूल की एक शिक्षिका पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने दूसरी छात्राओं को मामले में बयान नहीं देने के लिए कहा. उनका कहना है कि स्कूल के अन्य विद्यार्थियों के बयान जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कई बच्चों के साथ भी कथित तौर पर गलत व्यवहार हुआ है.