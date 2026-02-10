ETV Bharat / state

'साहब हमारे पति-पत्नी ने भाग कर शादी कर ली..' जनसुनवाई में आए महिला- पुरुष की फरियाद से चौंकी पुलिस

ग्वालियर जनसुनवाई में भागकर शादी करने वाले शादीशुदा प्रेमीयुगल के पति-पत्नी ने लगाई गुहार. पुलिस ने कहा, आपसी बातचीत से कराएंगे निराकरण.

सीएसपी मनीष यादव (ETV Bharat)
Published : February 10, 2026 at 8:06 PM IST

ग्वालियर: अब तक पति पत्नी के बीच विवाद, झगड़े जैसी घटनाएं और शिकायतें पुलिस के सामने आती रही हैं. लेकिन मंगलवार को जनसुनवाई को पुलिस के सामने एक पति और एक पत्नी अपनी गुहार लगाने पहुंचे थे. मामला बड़ा दिलचस्प है क्योंकि शिकायत करने आए पति और पत्नी असल में दंपति नहीं है, बल्कि दो अलग-अलग लोग थे जिनमें एक शिकायतकर्ता पत्नी का पति और दूसरा शिकायतकर्ता पति की पत्नी को लेकर गायब हो गया है.

भागकर शादी करने वाले शादी शुदा प्रेमीयुगल के पति पत्नी ने लगाई गुहार

असल में ग्वालियर पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित हुई जनसुनवाई में थाना बिजौली से आए दो आवेदन पुलिस को हैरान करने के लिए काफ़ी थे. ये आवेदन कल्याण सिंह और भारती सिहोते ने दिए थे. इन दोनों आवेदन में एक बात जो समान थी वह यह कि कल्याण सिंह ने शिकायत की थी कि उसकी पत्नी किरण उसको छोड़कर किसी राजू केवट नाम के व्यक्ति के साथ रह रही है. वहीं भारती सिहोते ने अपनी शिकायत में लिखा था कि उसका पति राजू केवट उसे छोड़कर किसी किरण नाम की महिला से के साथ रह रहा है. इन दोनों ही शिकायतकर्ताओं ने मामले पुलिस कार्रवाई की मांग रखी है.

राजू से की थी लव मेरिज, दूसरी महिला के लिए छोड़ा

पुलिस में आवेदन देने के बाद फरियादी भारती सिहोते ने बताया, दो साल पहले उसने राजू से लव मैरिज की थी. कुछ समय बाद दोनों को एक बेटी भी हुई. सब अच्छा था लेकिन फिर अचानक उसका किसी औरत से संबंध हो गया. वह मुझे परेशान करने लगा, मारपीट करने लगा. जब मैंने उसका विरोध किया तो बोला दूसरी औरत पसंद है, उससे शादी करूँगा. फिर वह घर छोड़कर उस महिला के साथ रहने लगा. इस बात का पता भी तब चला जब कई दिनों तक राजू घर नहीं लौटा. एक दिन उसका फोन किरन नाम की महिला ने उठाया जिसने बताया कि राजू ने उससे शादी कर ली है.

10 साल की शादी तीन बच्चे छोड़ प्रेमी से कर ली शादी

इधर किरण का पति फरियादी कल्याण का कहना था कि किरन से उसकी शादी 10 साल पहले हुई थी. दोनों के तीन बच्चे भी हैं. कुछ दिन पहले अचानक उसके व्यवहार में बदलाव आ गया. वह घर के कामकाज नहीं करती थी. किसी से ठीक से बातचीत नहीं करती थी. जब उससे पूछा तो उसने किसी और से शादी करने की बात कही.

कल्याण ने उसे बच्चों का भी हवाला दिया लेकिन फिर एक दिन किसी राजू केवट नाम के एक शख्स का उसे फ़ोन आया और वह घर से अपना सामान लेकर उसके साथ चली गई. उस वक्त घर में कल्याण की माँ थी. लेकिन उनके रोकने पर भी वह नहीं रुकी. फिर पाता चला कि उसने राजू केवट से शादी कर ली है. जो कि जायज़ नहीं है क्योंकि अभी तक उसने कल्याण से तलाक़ नहीं लिया है.

पुलिस का कहना आपसी बातचीत से कराएंगे निराकरण

दोनों फरियादियों का कहना है कि, दोनों ने पुलिस में कई बार शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई जबकि राजू और किरण दतिया के कंजौली गांव में रह रहे हैं. ऐसे में अब उन्होंने न्याय के लिए जनसुनवाई में गुहार लगाई है. वहीं मामले में सीएसपी मनीष यादव का कहना है कि दोनों ही घरेलू मामले हैं, जिन्हें थाने में बुलाकर काउंसलिंग और आपसी सहमति से निपटारा कराया जाएगा.

