AI वीडियो से अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, पीड़िता ने दी जान, पांच गिरफ्तार
पूरा मामला रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र निवासी राजेन्द्र पाठक की आत्महत्या से जुड़ा हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 1:31 PM IST
सोनभद्र: जिले में एआई तकनीक का इस्तेमाल कर अश्लील वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करने वाले अंतरराज्यीय साइबर गिरोह के पांच लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. एएसपी ऋषभ रुनवाल ने बताया कि ये सभी युवक फर्जी सोशल मीडिया एकाउंट बनाकर पुलिस अधिकारियों की फोटो लगाकर अपने प्रभाव मेंलेकर लोगो को ब्लैकमेल करते थे.
आत्महत्या के मामले की तहकीकात से खुला पूरा मामला: जानकारी के अनुसार, पूरा मामला रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र निवासी राजेन्द्र पाठक की आत्महत्या से जुड़ा हुआ है. उनकी पत्नी अंकिता पाठक ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनके पति ने अपने नवनिर्मित मकान में 7 अप्रैल की रात्रि में आत्महत्या कर लिया था, लेकिन बाद में जब उनके मोबाइल की कॉल डिटेल को देखा गया तो उनको ब्लैकमेल करने की बात सामने आई. बदमाशों के साइबर उत्पीड़न और ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर राजेन्द्र पाठक ने आत्महत्या कर ली थी. साइबर क्रिमिनल उनका एआई से बनाया हुआ अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहे थे.
अपर पुलिस अधीक्षक ऋषभ रुनवाल ने अपने बयान में कहा कि ये सभी अभियुक्त साइबर ब्लैकमेलिंग में शामिल थे. चैट, वीडियो कॉल, बैंक स्टेटमेंट का एनालिसिस की गई और साक्ष्य जुटाए थे. पुलिस ने पांच अभियुक्तों अफसील, नूर मोहम्मद,राशिद, बाशिंम और बारिश को गिरफ्तार कर लिया है. यह लोग मृतक से लगभग 29000 रुपए डरा धमका कर वसूल चुके थे.
यह भी पढ़ें: सोनभद्र में मां ने पहले दो बच्चों की हत्या की, फिर खुद भी लगा ली फांसी
यह भी पढ़ें: सोनभद्र में मायके आई विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत, हत्या की आशंका