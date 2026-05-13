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AI वीडियो से अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, पीड़िता ने दी जान, पांच गिरफ्तार

पूरा मामला रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र निवासी राजेन्द्र पाठक की आत्महत्या से जुड़ा हुआ है.

पुलिस ने 5 लोगो को किया गिरफ्तार
पुलिस ने 5 लोगो को किया गिरफ्तार (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 1:31 PM IST

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सोनभद्र: जिले में एआई तकनीक का इस्तेमाल कर अश्लील वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करने वाले अंतरराज्यीय साइबर गिरोह के पांच लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. एएसपी ऋषभ रुनवाल ने बताया कि ये सभी युवक फर्जी सोशल मीडिया एकाउंट बनाकर पुलिस अधिकारियों की फोटो लगाकर अपने प्रभाव मेंलेकर लोगो को ब्लैकमेल करते थे.

आत्महत्या के मामले की तहकीकात से खुला पूरा मामला: जानकारी के अनुसार, पूरा मामला रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र निवासी राजेन्द्र पाठक की आत्महत्या से जुड़ा हुआ है. उनकी पत्नी अंकिता पाठक ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनके पति ने अपने नवनिर्मित मकान में 7 अप्रैल की रात्रि में आत्महत्या कर लिया था, लेकिन बाद में जब उनके मोबाइल की कॉल डिटेल को देखा गया तो उनको ब्लैकमेल करने की बात सामने आई. बदमाशों के साइबर उत्पीड़न और ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर राजेन्द्र पाठक ने आत्महत्या कर ली थी. साइबर क्रिमिनल उनका एआई से बनाया हुआ अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहे थे.

पुलिस ने 5 लोगो को किया गिरफ्तार (Video Credit: ETV Bharat)
इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से साइबर टीम ने किया खुलासा: राबर्टसगंज पुलिस ने मामले में मोबाइल के काल रिकार्ड, वीडियो कॉलिंग इत्यादि की पड़ताल की, जिससे साइबर अपराध के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ. इसके बाद पुलिस ने मामले में पांच अभियुक्तों को राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार किया. ये लोग एआई तकनीक के जरिए अश्लील वीडियो तैयार करते थे. इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लोगों से पैसे की मांग की करते थे.


अपर पुलिस अधीक्षक ऋषभ रुनवाल ने अपने बयान में कहा कि ये सभी अभियुक्त साइबर ब्लैकमेलिंग में शामिल थे. चैट, वीडियो कॉल, बैंक स्टेटमेंट का एनालिसिस की गई और साक्ष्य जुटाए थे. पुलिस ने पांच अभियुक्तों अफसील, नूर मोहम्मद,राशिद, बाशिंम और बारिश को गिरफ्तार कर लिया है. यह लोग मृतक से लगभग 29000 रुपए डरा धमका कर वसूल चुके थे.

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