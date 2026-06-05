सेलाकुई में विवाहिता को प्रताड़ित करने के मामले में नया मोड, अब पीड़िता को बताया गया मानसिक रूप से बीमार
सेलाकुई थाना क्षेत्र में विवाहिता से मारपीट और महीनों तक प्रताड़ना मामले में पति को पुलिस ने बुलाया, पीड़िता बहन ने कही ये बात
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 5, 2026 at 11:05 PM IST
विकासनगर: सेलाकुई थाना क्षेत्र में महिला से मारपीट और महीनों तक बंधक बनाकर प्रताड़ित किए जाने का मामला फिर सुर्खियों में है. इस बार मामले में नया मोड आया है. जिसके तहत पीड़िता को मानसिक रूप से बीमार बताया गया है. जबकि, पीड़िता की बहन का कहना है कि उसे मानसिक रूप से बीमार घोषित कर दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही है. उसकी बहन पूरी तरह से ठीक है. उधर, पुलिस ने पीड़िता के पति को पूछताछ के लिए बुलाया है.
गौर हो कि सेलाकुई थाना क्षेत्र में ससुरालियों की ओर से विवाहिता को कई महीनों तक कमरे में बंद रखने और उसके साथ जानवरों जैसे सलूक करने का मामला सामने आया था. आरोप था कि आरोपियों ने उसके सिर के बाल तक उखाड़ दिए थे. जिस पर पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
बता दें कि बीती 1 मई को सेलाकुई थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस में एक तहरीर दी थी. तहरीर में उन्होंने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी के साथ दामाद और उसके सास-ससुर ने मारपीट कर गाली गलौज की. साथ ही 10 महीने तक कमरे और शौचालय में बंद रखा. उसके साथ जानवरों जैसे बर्ताव किया गया. जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
वहीं, पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया और विवेचना शुरू की. पुलिस ने हर पहलू से इस मामले में जांच की. साथ ही पुलिस ने आस पास के लोगों से भी पूछताछ की. जिसमें बताया गया कि पीड़िता मानसिक रूप से बीमार है. इसके अलावा उसके पति की ओर से कमरे और शौचालय में बंद रखने की बात को नकारने की बात सामने आ रही है.
"इस मामले मे अभी विवेचना चल रही है. आस पड़ोस में भी लोगों से पूछताछ की गई और महिला के बारे में जो बातें सामने आ रही है, उसमें उसे मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है. अभी जांच चल रही है. महिला का पति अभी दिल्ली में है, उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया है."- लोकपाल परमार, एसएचओ, सेलाकुई
वहीं, पीड़िता की बहन का कहना है कि उसकी बहन मानसिक रूप से बीमार नहीं है. दोषी बनाने के लिए मानसिक बीमार घोषित करने की कोशिश की जा रही है. इसके अलावा उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं.
"मेरी बहन कोई मानसिक रूप से बीमार नहीं है. इस मामले में जांच सही नहीं चल रही है. वो लोग मेरी बहन को जानकर इस हालात में बता कर दोषी बनाना चाहते हैं. पुलिस एक तरफा सुनवाई कर रही है. मेरी बहन के साथ गलत हुआ है. मेरे पास सबूत भी हैं."- पीड़िता की बहन
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