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सेलाकुई में विवाहिता को प्रताड़ित करने के मामले में नया मोड, अब पीड़िता को बताया गया मानसिक रूप से बीमार

विकासनगर: सेलाकुई थाना क्षेत्र में महिला से मारपीट और महीनों तक बंधक बनाकर प्रताड़ित किए जाने का मामला फिर सुर्खियों में है. इस बार मामले में नया मोड आया है. जिसके तहत पीड़िता को मानसिक रूप से बीमार बताया गया है. जबकि, पीड़िता की बहन का कहना है कि उसे मानसिक रूप से बीमार घोषित कर दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही है. उसकी बहन पूरी तरह से ठीक है. उधर, पुलिस ने पीड़िता के पति को पूछताछ के लिए बुलाया है.

गौर हो कि सेलाकुई थाना क्षेत्र में ससुरालियों की ओर से विवाहिता को कई महीनों तक कमरे में बंद रखने और उसके साथ जानवरों जैसे सलूक करने का मामला सामने आया था. आरोप था कि आरोपियों ने उसके सिर के बाल तक उखाड़ दिए थे. जिस पर पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बता दें कि बीती 1 मई को सेलाकुई थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस में एक तहरीर दी थी. तहरीर में उन्होंने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी के साथ दामाद और उसके सास-ससुर ने मारपीट कर गाली गलौज की. साथ ही 10 महीने तक कमरे और शौचालय में बंद रखा. उसके साथ जानवरों जैसे बर्ताव किया गया. जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.