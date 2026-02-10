ETV Bharat / state

रील्स देखकर चोरी करने वाले शातिर चोर अरेस्ट, अलग-अलग इलाकों में तोड़े थे ताले

रायपुर पुलिस ने रील्स देखकर चोरी करने वाले आरोपियों को दबोचा है. चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए पुलिस ने माल बरामद किया है.

Vicious thieves stole after watch reels
रील्स देखकर चोरी करने वाले शातिर चोर अरेस्ट (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 10, 2026 at 7:32 PM IST

रायपुर : रायपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद लगातार पुलिस कार्यवाही करने में जुट गई है. मंगलवार को रायपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए रील्स देखकर ज्वेलरी दुकान और दूसरी जगह पर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 7 आरोपियों को अलग-अलग थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने सोने चांदी के जेवरात और नगद रकम सहित लगभग 28 लाख का सामान जप्त किया है. चोरी के 8 मामले में हिस्ट्रीशीटर और शातिर चोर संजय नेताम सहित 7 आरोपियों को पुलिस की टीम ने घेराबंदी करके गिरफ्तार किया है. पुलिस थाने की टीम के साथ ही एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है.





अलग-अलग मामलों में हुई 7 आरोपियों की गिरफ्तारी

क्राइम एवं साइबर डीसीपी स्मृतिक राजनाला ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने संभावित जगहों पर रेड की कार्रवाई करते हुए 8 मामलों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 7 आरोपियों को अलग-अलग थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है. चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले हिस्ट्रीशीटर, शातिर चोर सूने मकान और ज्वेलरी की दुकान में रील्स देखकर वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को की गिरफ्तारी हुई है.


केस 01 : थाना खम्हारडीह में पीड़ित उपेन्द्र शर्मा ने थाना खम्हारडीह में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका छोटा भाई आदित्य शर्मा अपने परिवार के साथ मकान नंबर 146 अवंति विहार सेक्टर-01, थाना खम्हारडीह रायपुर में रहता है, जो दिनांक 28 जनवरी को सपरिवार दिल्ली गया था. इसी दौरान 2 फरवरी को प्रार्थी अपने भाई के घर को देखने गया तो मेन गेट दरवाजा खुला पाया गया. घर के अंदर सामान बिखरा हुआ था. आलमारी से सोने-चांदी के जेवरात एवं नकदी रकम लगभग डेढ़ लाख रुपए की चोरी होना पाया गया. किसी अज्ञात चोर ने घर का ताला तोड़कर चोरी की थी. प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ थाना खम्हारडीह में धारा 331(4), 305 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था.




केस 02 : थाना डीडी नगर में पीड़िता मनीषा तिवारी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह शहनाई गार्डन के सामने, रोहिणीपुरम रायपुर में रहती है. 26 दिसंबर को वह घर में ताला लगाकर परिवार सहित देवघर (झारखंड) गई थी. 30 दिसंबर की रात्रि वापस लौटने पर देखा कि घर के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ था, अंदर लाइट जल रही थी. सारा सामान बिखरा पड़ा था. बेडरुम की आलमारी टूटी हुई मिली. जिसमें रखे सोने के जेवरात कीमत 57 हजार रूपए और नकद 30 हजार रुपए नहीं थे. घर के अंदर लोहे की रॉड, सब्बल, पेंचिस, एक मोबाइल और दस्ताना मिला था. किसी अज्ञात चोर ने घर का ताला तोड़कर चोरी की थी. पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना डीडी नगर में धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था.




केस 03- थाना पुरानी बस्ती पीड़ित आयुष ठाकुर ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह कुशालपुर पीयूष नगर झाड वाली गली में सपरिवार रहता है. 22 जनवरी की दोपहर में अपने घर में ताला लगा कर सपरिवार खैरागढ़ गया था. इसी दौरान पीड़ित को सूचना प्राप्त हुई कि उसके घर में चोरी हुई है. जिसके बाद पीड़ित वापस अपने घर आकर देखा तो घर के सामने के मेन गेट का ताला लगा हुआ था और अंदर दरवाजा का ताला टूटा हुआ था. कमरे के अंदर जाकर देखा तो सामान कपड़े बिखरे पड़े थे. बेडरुम में रखें आलमारी का दरवाजा खुला हुआ था. चेक करने पर लॉकर में रखें पुराना सोने, चांदी के जेवरात एवं नकदी रकम सहित 95 हजार रुपए का सामान नहीं था. कोई अज्ञात चोर पीड़ित के सूने मकान का ताला तोड़कर कमरे अंदर प्रवेश कर आलमारी में रखें उक्त सामान को चोरी कर ले गया था. पीड़ित की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ थाना पुरानी बस्ती में धारा 331(4), 305 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था.




केस 04 : थाना पंडरी में पीड़ित चंदन गेण्ड्रे ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह मोवा पंडरी स्थित भव्यकार श्रृंगार में एक्सिसीरिज का काम करता है. 6 फरवरी को पीड़ित अपने बड़े भाई के नाम से पंजीकृत मोटर सायकल की दुकान आकर अपनी मोटर साइकिल को दुकान के बाजू में खड़ी कर जल्दबाजी में चाबी निकालना भूल गया था. शाम को वहां जाकर देखा तो बाइक गायब हो चुकी थी. जिसके बाद पीड़ित ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ थाना पंडरी में रिपोर्ट दर्ज कराया. पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 303(2) बीएनएस की तहत मामला दर्ज किया था.





केस 05 : पीड़ित दिनेश कुमार सोनी ने थाना आरंग में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका आरंग के ग्राम समोदा नगर पंचायत में स्वयं की ज्वेलरी दुकान सुरेश ज्वेलर्स के नाम से है. 26 दिसंबर की शाम करीब 4 बजे एक अज्ञात व्यक्ति उसकी दुकान में सोने का लॉकेट लेने आया. प्रार्थी ने उसे छोटे साइज का लॉकेट दिखाया. जिस पर उसने बड़े साइज का लॉकेट दिखाने को कहा. तब पीड़ित ज्वेलर्स 5.5 ग्राम वजन के दो सोने के लॉकेट दिखाए. जिसमें से एक लॉकेट वह अज्ञात व्यक्ति पीड़ित के जानकारी के बिना चोरी कर दुकान से बाहर निकल गया. जब उसे चोरी का पता चला तो वह उसे पकड़ने का प्रयास किया. परंतु वह अपने मोटर सायकल से एक अन्य व्यक्ति के साथ फरार हो गया. उक्त अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सोने का लॉकेट को चोरी कर लिया गया. पीड़ित ज्वेलर्स की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ थाना आरंग में धारा 303(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था.




केस 06 : पीड़ित घनश्याम प्रसाद देवांगन ने थाना आरंग में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि आरंग के ग्राम समोदा में पुराना सब्जी मंडी के उसका स्वयं का ज्वेलर्स दुकान श्री सांई ज्वेलर्स के नाम से है. 7 जनवरी की शाम में एक अज्ञात व्यक्ति प्रार्थी के दुकान में सोने का लॉकेट लेने आया जिसे 7.04 ग्राम का सोने का लॉकेट दिखाया तौल करके निकालते ही वह अज्ञात व्यक्ति सोने का लॉकेट को लेकर चोरी करके दुकान से बाहर निकल गया. पीड़ित को पता चला की वह लॉकेट लेकर निकल गया है. तब उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा तो वह अपने एक अन्य साथी के साथ बाइक में बैठकर भाग गया. पीड़ित की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ थाना आरंग में धारा 303(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था.



केस 07 : पीड़ित दिलीप पवार ने थाना पलारी जिला बलौदा बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका सांई मंदिर चौक, पलारी के पास दिलीप ज्वेलर्स नाम से ज्वेलरी दुकान है. 7 जनवरी की शाम को एक अज्ञात व्यक्ति काला मास्क लगाकर सोने का मंगलसूत्र देखने दुकान आया. मंगलसूत्र दिखाने के दौरान वह मंगलसूत्र हाथ में लेकर भागने लगा. शोर मचाने पर दुकान के कर्मचारी ने उसका पीछा किया. तब तक आरोपी गायब हो गया था. पीड़ित की रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्ति मंगलसूत्र दुकान से कुछ दूरी पर फेंककर गली में भाग गया. उक्त अज्ञात व्यक्ति द्वारा सोने का मंगलसूत्र चोरी करने का प्रयास करने का रिपोर्ट दर्ज किया गया था. धारा 331(4), 62 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था.




केस 08 : थाना विधानसभा में पीड़ित हेमंत साहू ने थाना विधानसभा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह जैनम इफ्रा पीएम आवास कचना में रहता है. दिनांक 6 फरवरी की रात्रि पीड़ित घर के दरवाजा में ताला लगाकर सपरिवार शादी कार्यक्रम में अवंति बिहार तेलीबांधा रायपुर गया था. 7 फरवरी की रात करीबन 10 बजे अपने घर वापस आकर देखा तो दरवाजा में लगा ताला टुटा हुआ था. अंदर जाकर देखा तो आलमारी का लॉकर टुटा हुआ था. लॉकर के अंदर रखा सोने एवं चांदी के जेवरात और नकदी रकम सहित लगभग 1 लाख रूपए का सामान गायब हो चुका था. पीड़ित की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ थाना विधानसभा में धारा 331(3), 305(ए) बीएसएन के तहत मामला दर्ज किया गया था.

