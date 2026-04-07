ETV Bharat / state

"शिक्षा सबके लिए सुलभ हो, सीखना जीवनभर जारी रहे और तकनीक को अपनाकर आगे बढ़ें”: उपराष्ट्रपति

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के 39वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने की शिरकत,दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी रहे मौजूद

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का 39वां दीक्षांत समारोह
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 7, 2026 at 3:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) के 39वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने शिक्षा को लेकर अहम संदेश दिया. उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए. साथ ही उन्होंने जोर दिया कि सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है और नई तकनीकों को अपनाकर ही देश आगे बढ़ सकता है. दीक्षांत समारोह में विशिष्ट अतिथि दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी मौजूद रहे.

IGNOU देश को जोड़ने वाला शिक्षा का माध्यम: उपराष्ट्रपति ने कहा कि IGNOU ने पूरे देश को शिक्षा के जरिए जोड़ने का काम किया है. यह विश्वविद्यालय दूर-दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी उच्च शिक्षा उपलब्ध करा रहा है. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ “डिस्टेंस लर्निंग” नहीं, बल्कि अब “क्लोजेस्ट लर्निंग सिस्टम” बन चुका है.

रिकॉर्ड संख्या में छात्रों को डिग्री: दीक्षांत समारोह में 3.24 लाख से अधिक छात्रों को डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट दिए गए. यह देश के सबसे बड़े दीक्षांत समारोहों में से एक है. खास बात यह रही कि 58% से अधिक छात्राएं हैं, जो महिला सशक्तिकरण का मजबूत उदाहरण है. ग्रामीण और वंचित वर्ग के लिए बड़ा मंच: उपराष्ट्रपति ने बताया कि IGNOU के अधिकतर छात्र ग्रामीण और वंचित वर्गों से आते हैं. यह संस्थान उन लोगों के लिए उम्मीद बना है, जो समय, पैसे या संसाधनों की कमी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाए थे.कोविड संकट में भी शिक्षा जारी: उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान जब अधिकांश शिक्षण संस्थान बंद हो गए थे, तब IGNOU ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पढ़ाई जारी रखी. SWAYAM और eGyanKosh जैसे डिजिटल माध्यमों ने छात्रों को घर बैठे शिक्षा से जोड़े रखा. तकनीक और AI से न डरें, उसे अपनाएं: उपराष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी नई तकनीकों से डरने की जरूरत नहीं है. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जब कंप्यूटर भारत में आए थे, तब भी लोगों को नौकरी जाने का डर था, लेकिन आज उसी तकनीक ने देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है.
नई शिक्षा नीति से बढ़े अवसर: उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की सराहना करते हुए कहा कि IGNOU ने इसे प्रभावी रूप से लागू किया है. चार वर्षीय डिग्री और मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन से छात्रों को अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई करने का अवसर मिल रहा है. भारतीय संस्कृति और मूल्यों का महत्व: उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की ताकत सिर्फ ज्ञान में नहीं, बल्कि उसके संस्कार और नैतिक मूल्यों में भी है. उन्होंने जोर दिया कि आधुनिकता के साथ-साथ हमें अपनी संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों को बनाए रखना चाहिए.
युवाओं से विकसित भारत बनाने का आह्वान:
سیکھنا کبھی بند نہ کریں: उपराष्ट्रपति ने तमिल संत तिरुवल्लुवर के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि जैसे कुएं को जितना गहरा खोदेंगे, उतना अधिक पानी मिलेगा, वैसे ही जितना अधिक सीखेंगे, उतना ज्ञान बढ़ेगा. उन्होंने छात्रों से कहा कि सीखने की प्रक्रिया जीवनभर जारी रखनी चाहिए. युवाओं से विकसित भारत बनाने का आह्वान: उपराष्ट्रपति ने कहा कि "विकसित भारत 2047" का लक्ष्य युवाओं के प्रयासों से ही पूरा होगा. उन्होंने छात्रों से अपील की कि वह अपने ज्ञान, कौशल और मूल्यों के जरिए देश के विकास में योगदान दें.

'भारत भाईचारे में पिछड़ गया है...'; पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने संविधान के मूल्यों पर उठाए सवाल

IGNOU का 39वां दीक्षांत समारोह 7 अप्रैल को, उपराष्ट्रपति होंगे मुख्य अतिथि

TAGGED:

CONVOCATION CEREMONY OF IGNOU
VICE PRESIDENT CP RADHAKRISHNAN
DELHI LG TARANJIT SINGH SANDHU
IGNOU दीक्षांत समारोह 2026
39TH IGNOU CONVOCATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.