"शिक्षा सबके लिए सुलभ हो, सीखना जीवनभर जारी रहे और तकनीक को अपनाकर आगे बढ़ें”: उपराष्ट्रपति
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के 39वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने की शिरकत,दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी रहे मौजूद
Published : April 7, 2026 at 3:32 PM IST
नई दिल्ली: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) के 39वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने शिक्षा को लेकर अहम संदेश दिया. उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए. साथ ही उन्होंने जोर दिया कि सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है और नई तकनीकों को अपनाकर ही देश आगे बढ़ सकता है. दीक्षांत समारोह में विशिष्ट अतिथि दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी मौजूद रहे.
IGNOU देश को जोड़ने वाला शिक्षा का माध्यम: उपराष्ट्रपति ने कहा कि IGNOU ने पूरे देश को शिक्षा के जरिए जोड़ने का काम किया है. यह विश्वविद्यालय दूर-दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी उच्च शिक्षा उपलब्ध करा रहा है. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ “डिस्टेंस लर्निंग” नहीं, बल्कि अब “क्लोजेस्ट लर्निंग सिस्टम” बन चुका है.
Vice President of India (@VPIndia) posts, " vice president shri c. p. radhakrishnan graced the 39th convocation ceremony of indira gandhi national open university (ignou) in new delhi today where over 3.24 lakh learners received their degrees, diplomas and certificates.… pic.twitter.com/LErjauqaQJ— Press Trust of India (@PTI_News) April 7, 2026
