अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में 30 नवंबर को पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति, मंत्री कृष्णलाल पवार ने मृत खिलाड़ियों के परिजनों को कार्रवाई का दिया आश्वासन

उपराष्ट्रपति 30 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचेंगे.

Vice President Visit International Geeta Mahotsav
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 29, 2025 at 2:27 PM IST

2 Min Read
कुरुक्षेत्र: अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पवार पहुंचे. उन्होंने ब्रह्म सरोवर के तट पर आयोजित संध्या महा आरती में भाग लिया और महोत्सव की भव्यता का हिस्सा बने. इस दौरान मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए महोत्सव की अंतरराष्ट्रीय पहचान और हरियाणा में विकास कार्यों पर प्रकाश डाला.

30 नवंबर को उपराष्ट्रपति का दौरा: इस दौरान मंत्री कृष्ण लाल पवार ने कहा कि, "30 नवंबर को देश के उपराष्ट्रपति कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के देवस्थानम सम्मेलन में भाग लेने आएंगे. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में हरियाणा में खेल और सांस्कृतिक विकास के अभूतपूर्व कार्य हुए हैं.उपराष्ट्रपति के दौरे से महोत्सव की गरिमा और भी बढ़ेगी."

मंत्री कृष्णलाल पवार (ETV Bharat)

खिलाड़ियों की मौत पर बोले मंत्री: जब मंत्री से हाल ही में खेलों के दौरान दो खिलाड़ियों की मौत के बारे में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि, "प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दोनों खिलाड़ियों के परिवारों को सांत्वना राशि प्रदान की है. मंत्री ने कहा कि, "पूरा मामला सरकार की निगरानी में है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी."

सुरक्षा और जांच पर जोर: कृष्ण लाल पवार ने मीडिया को भरोसा दिलाया कि हरियाणा सरकार खेल मैदानों की सुरक्षा और नियमों का सख्ती से पालन कर रही है. उन्होंने कहा कि, "अब प्रदेश के सभी खेल स्थलों में नए सामान लगाने और सुरक्षा उपकरणों की जांच की अनुमति दी गई है. सरकार पूरी तरह सुनिश्चित कर रही है कि भविष्य में कोई कमी न रह जाए. विपक्ष के पास इस मामले को लेकर कोई ठोस मुद्दा नहीं है. सरकार मामले की पूरी इंक्वायरी कर रही है. दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी." मंत्री ने भरोसा दिलाया कि हरियाणा के खिलाड़ियों की सुरक्षा और खेलों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं.

बता दें कि पूरे प्रदेश में खेलों की गतिविधियों की निगरानी बढ़ा दी गई है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खिलाड़ियों के परिवारों को उदारता दिखाते हुए आर्थिक सहायता प्रदान की है.

