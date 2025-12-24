ETV Bharat / state

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आगरा दौरे पर; एकलव्य स्टेडियम में खिलाड़ियों को करेंगे पुरस्कृत

उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में 100 जवान होंगे तैनात, पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा व्यवस्था की बैठक की.

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 10:22 AM IST

3 Min Read
आगरा: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बुधवार को एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में तृतीय सांसद खेल स्पर्धा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. इस दौरान उपराष्ट्रपति विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे. उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा रहेगा. जिसमें 100 जवान और कमांडो तैनात रहेंगे. उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में करीब 1000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे.

केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बताया कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बुधवार को विशेष विमान से करीब तीन बजे आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे. यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय उपराष्ट्रपति का स्वागत करेंगे, जहां से उपराष्ट्रपति एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल स्पर्धा में मुख्य अतिथ रूप में शामिल होंगे. खेल स्पर्धा में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान करेंगे.

सुरक्षा घेरा रहेगा: बता दें कि, उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ की विशेष विंग की है. उनके काफिले में बुलेट प्रूफ गाड़ियों से लेकर जैमर युक्त वाहन शामिल हैं. उपराष्ट्रपति के साथ जेड प्लस श्रेणी का सुरक्षा दस्ता हर वक्त रहेगा. इस दौरान करीब एक घंटे तक उपराष्ट्रपति एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में रहेंगे.

अधिकारियों की बैठक: मंगलवार शाम उपराष्ट्रपति के आगरा आने का आधिकारिक कार्यक्रम आया तो पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था की बैठक की. आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने अधिकारियों के साथ बैठक करके खेरिया मोड़ से लेकर स्टेडियम तक विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए. खराब सड़कों की मरम्मत, खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटें ठीक कराई जा रही हैं. आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि नगर निगम स्थित एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से उपराष्ट्रपति के संबंधित वीवीआईपी रूट पर नजर रखी जाएगी.


रूट डायवर्ट: आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहली बार आगरा दौरे पर आ रहे हैं. खेरिया एयरपोर्ट के अजीत नगर गेट से प्रतापपुरा चौराहा होकर स्टेडियम आएंगे. इस दौरान रूट डायवर्ट किया जाएगा. आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि वीआईपी दौरे के लिए सर्किट हाउस की न्यू और ओल्ड बिल्डिंग व एनेक्सी में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं. प्रतापपुरा स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस भी वीआईपी मूवमेंट के दौरान आरक्षित किया है.

लगाई गई दो लाख रुपये की पेनाल्टी: नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि सहायक नगर आयुक्त को निर्देश दिए कि वीवीआईपी रूट मार्ग पर व्यवस्थाएं सुदृढ़ कराएं. सौंदर्यीकरण का कार्य प्राथमिकता से लें. जहां पर जरूरत है, वहां पर पेंटिंग कराकर मार्ग आकर्षक बनाएं. वीवीआईपी रूट पर धूल नियंत्रण को लेकर स्प्रिंकलर वाहनों से नियमित जल छिड़काव कराएं. ताजगंज क्षेत्र में कई स्थानों पर सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होने पर कार्यदाई संस्था जेएस एनवायरो पर दो लाख रुपये की पेनाल्टी लगाई है.

उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में हुई थी चूक: बता दें कि जून 2025 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी के साथ आगरा आए थे, तब उनकी सुरक्षा में बडी चूक हुई थी. जिससे पुलिस और प्रशसन की खूब किरकिरी हुई थी. जिसमें भाजपा के कुछ नेता बिना अनुमति एयरपोर्ट के अंदर उपराष्ट्रपति के पास तक पहुंच गए थे.

