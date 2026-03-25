इस दिन उलिहातू आएंगे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, बिरसा मुंडा को देंगे श्रद्धांजलि
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अपने झारखंड दौरे के दौरान उलिहातू आएंगे. वहां वो भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देंगे.
Published : March 25, 2026 at 3:45 PM IST
खूंटी/रांची: देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 28 मार्च को भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू का दौरा करेंगे. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे सुबह 11:40 बजे उलिहातू पहुंचेंगे और करीब एक घंटे तक वहां रहेंगे. इस दौरान वे भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उनके वंशजों से मुलाकात भी करेंगे. कार्यक्रम के बाद उपराष्ट्रपति सीधे रांची के लिए रवाना हो जाएंगे.
दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट
यह दौरा इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि उपराष्ट्रपति बनने के बाद उनका यह पहला उलिहातू दौरा होगा. इससे पहले वे झारखंड के राज्यपाल रहते हुए भी यहां आ चुके हैं. उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है.
उलिहातू के कंट्रापीढ़ी क्षेत्र और खूंटी स्थित आईओसीएल डिपो के पीछे अस्थायी हेलीपैड का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है, इसके साथ ही हेलीपैड स्थल की साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जा रहा है. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान भी इसी इलाके में दो अस्थायी हेलीपैड बनाए गए थे.
उलिहातू में उपराष्ट्रपति का एक घंटे का कार्यक्रम
अनुमंडल पदाधिकारी दीपेश कुमारी ने उपराष्ट्रपति के दौरे की पुष्टि करते हुए बताया कि उलिहातू में उनका करीब एक घंटे का कार्यक्रम तय है. बुधवार को एसडीओ दीपेश कुमारी, डीएसपी वरुण रजक और खूंटी थाना पुलिस की टीम ने हेलीपैड और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया.
ये भी पढ़ें- NIT कुरुक्षेत्र के दीक्षांत समारोह में युवा इंजीनियरों को संबोधित करेंगे उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन
सीपी राधाकृष्णन कल उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे
रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले- गलत सूचना के युग में मीडिया सच्चाई से अवगत कराए