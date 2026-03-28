उपराष्ट्रपति का उलिहातू दौरा आज, खूंटी में सख्त सुरक्षा, इलाका बना नो फ्लाइंग जोन
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू पहुंचेंगे. इसके लिए प्रशासन ने कड़ी-सुरक्षा व्यवस्था की है.
Published : March 28, 2026 at 9:35 AM IST
खूंटी/रांचीः आज भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू पहुंचेंगे. उनके दौरे को लेकर पूरे क्षेत्र में प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है. उपराष्ट्रपति यहां बिरसा ओड़ा जाकर भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उनके परिजनों से मुलाकात भी करेंगे.
उलिहातू और आसपास का क्षेत्र नो फ्लाइंग जोन घोषित
दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. अनुमंडल दंडाधिकारी दीपेश कुमारी ने विशेष आदेश जारी कर उलिहातू और आसपास के क्षेत्रों को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है.
मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे
इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति आईआईएम, रांची में मेधावी विद्यार्थियों को संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह के मौके पर सम्मानित करने वाले हैं. दिन के तीन बजे से होने वाले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हो रहे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सात मेधावी विद्यार्थियों को मेडल व उपाधि प्रदान करेंगे. इनमें सत्र 2024-26 के पांच विद्यार्थी एमबीए, एमबीए-बीए, एमबीए-एचआरएम, एमबीए-एग्जीक्यूटिव (समर) और एमबीए-एग्जीक्यूटिव (विंटर) के टॉपर हैं.
प्रशासन के मुताबिक, 28 मार्च को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खूंटी मुख्यालय से मुरहू होते हुए उलिहातू तक 200 मीटर के दायरे में ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून उड़ाने पर पूरी तरह रोक रहेगी.
कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की अपील
अधिकारियों ने साफ किया है कि ड्रोन रूल 2021 और डिजिटल स्काई पोर्टल के तहत यह इलाका रेड जोन में आता है, इसलिए बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना दंडनीय होगा. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में सहयोग दें.
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