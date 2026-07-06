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शिमला आएंगे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, IIAS में होने वाले इंटरनेशल सेमिनार में लेंगे हिस्सा

शिमला: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शिमला स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (Indian Institute of Advanced Study) का दौरा करेंगे. वे यहां एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में शामिल होंगे. उपराष्ट्रपति 10 जुलाई को शिमला आएंगे. यहां भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएएस), राष्ट्रपति निवास, शिमला में 10 से 12 जुलाई 2026 तक ‘सरदार पटेल की दृष्टि: एकीकरण, एकात्मता और संघवाद’ विषय पर त्रिदिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है. उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन इस अवसर पर ‘वंदे मातरम्: एक यात्रा’ शीर्षक से आयोजित विशेष प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे.

संस्थान की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार यह संगोष्ठी भारत के राजनीतिक एकीकरण के प्रमुख शिल्पकार सरदार वल्लभभाई पटेल के असाधारण योगदान का पुनर्पाठ करने का एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है. सरदार पटेल ने अपने अद्वितीय नेतृत्व, दूरदर्शिता और दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के बल पर उन्होंने 560 से अधिक देशी रियासतों का शांतिपूर्ण एकीकरण कर आधुनिक लोकतांत्रिक भारत की आधारशिला रखी. बेशक राष्ट्रीय एकीकरण में उनके योगदान को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, फिर भी यह संगोष्ठी उनकी संवैधानिक दृष्टि, प्रशासनिक दर्शन, सहकारी संघवाद की अवधारणा के अलावा समकालीन राष्ट्रीय एवं वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता का गहन अकादमिक विश्लेषण करने का प्रयास करेगी.

इस समय विश्व के अनेक देश राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय आकांक्षाओं, संवैधानिक संघवाद, सुशासन, आंतरिक सुरक्षा, पहचान-आधारित राजनीति व भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं जैसी जटिल चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, ऐसे समय में यह संगोष्ठी इस प्रश्न पर गंभीर विमर्श करेगी कि क्या सरदार पटेल के विचार वर्तमान में भी लोकतांत्रिक संस्थाओं, संवैधानिक शासन व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए सार्थक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं. संगोष्ठी में सरदार पटेल को केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व के रूप में नहीं, बल्कि समकालीन सार्वजनिक नीति और राष्ट्र-निर्माण के लिए प्रेरणास्रोत जीवंत वैचारिक परंपरा के रूप में समझने का प्रयास किया जाएगा.

संगोष्ठी की परिकल्पना एक बहु-विषयक मंच के रूप में की गई है, जिसमें इतिहासकार, राजनीतिशास्त्री, संवैधानिक विशेषज्ञ, समाजशास्त्री, लोक प्रशासन के विद्वान, विधि विशेषज्ञ, सामरिक मामलों के जानकार, पत्रकार तथा शोधकर्ता एक साथ विचार-विमर्श करेंगे. प्रतिभागी सरदार पटेल के योगदान का अध्ययन केवल भारत के राजनीतिक एकीकरण तक सीमित न रखकर भारतीय संघीय व्यवस्था, प्रशासनिक संस्थाओं, अखिल भारतीय सेवाओं, राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना तथा संवैधानिक लोकतंत्र के विकास के व्यापक संदर्भ में करेंगे.

इस संगोष्ठी में देश-विदेश के प्रतिष्ठित विद्वानों, इतिहासकारों, संवैधानिक विशेषज्ञों तथा सार्वजनिक बुद्धिजीवियों की सहभागिता होगी. प्रमुख वक्ताओं में प्रो. गीता धर्मपाल, पूर्व प्राध्यापक, साउथ एशिया इंस्टीट्यूट, हीडलबर्ग विश्वविद्यालय, जर्मनी तथा वर्तमान में गांधी रिसर्च फाउंडेशन, जलगांव की मानद शोध अधिष्ठाता शामिल हैं. ये ऑनलाइन माध्यम से ‘इंटीग्रेशन ऐज धर्म: सरदार पटेल का गांधीवादी राज्य-शिल्प और भारत का निर्माण’ विषय पर व्याख्यान देंगी. अंतरराष्ट्रीय सहभागिता में प्रो. लावण्या वेंमसानी, शॉनी स्टेट यूनिवर्सिटी, ओहायो (अमेरिका) की भारतीय इतिहास एवं धर्म की प्रख्यात विदुषी, हैदराबाद राज्य के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका पर अपने विचार रखेंगी. इसके अतिरिक्त सोफिया विश्वविद्यालय के प्रो. कुंदन सिंह ‘श्री अरविंद और सरदार पटेल’ विषय पर ऑनलाइन व्याख्यान देंगे.