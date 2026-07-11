बिहार के 243 विधायक गयाजी में, ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उपराष्ट्रपति ने किया उद्घाटन
बिहार विधानसभा के विधायकों के लिए गयाजी में दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम आज से शुरू हो गया है. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि हैं.
Published : July 11, 2026 at 8:47 AM IST|
Updated : July 11, 2026 at 11:02 AM IST
गया: बिहार विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन आज शनिवार 11 जुलाई को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया. यह कार्यक्रम बिहार विधानसभा सचिवालय, प्राइड, लोकसभा और बिपार्ड के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया है, जिसमें कुल 7 सत्र होंगे.
स्पीकर बोले- क्षमता विकास की महत्वपूर्ण पहल: बिहार विधानसभा के स्पीकर डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि यह कार्यक्रम विधायकों के क्षमता विकास की दिशा में एक अहम कदम है. नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय परंपराओं, विधायी प्रक्रियाओं, शिष्टाचार और जनहित के मुद्दों पर गहन जानकारी दी जाएगी. इससे विधायकों को जन समस्याओं को विधानसभा पटल पर प्रभावी ढंग से रखने में मदद मिलेगी.
सत्ता और विपक्ष दोनों शामिल: स्पीकर डॉ. प्रेम कुमार ने बताया कि सभी विधायकों को आमंत्रित किया गया है. सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक कार्यक्रम में भाग लेंगे. वहीं कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची विधायक मैथिली ठाकुर ने बताया कि "यह काफी अच्छा कार्यक्रम है, इसमें शामिल होने का मौका मिला है. इससे काफी खुशी हो रही है. इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए. संसदीय एवं विधायकी कार्यपालिका से संबंधित अहम जानकारियां मिलती है."
उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल रहें मौजूद: कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बिहार के राज्यपाल सैयद आता हुसैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, दोनों उपमुख्यमंत्री, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह और उपाध्यक्ष नरेंद्र यादव सहित कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुई. उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति भी इस अवसर पर उपस्थित रहें.
विशेषज्ञ देंगे मार्गदर्शन, ये रहेंगे मुख्य विषय: दो दिवसीय कार्यक्रम में संसदीय प्रक्रिया एवं नियम, सदस्यों के अधिकार व कर्तव्य, आचार संहिता, प्रश्नकाल, कार्यपालिका की जवाबदेही, आधुनिक तकनीक का उपयोग, विधायी एवं बजट प्रक्रिया, विशेषाधिकार, प्रोटोकॉल तथा संसदीय समितियों की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन देंगे.
गयाजी में पहली बार हो रहा आयोजन: यह कार्यक्रम गयाजी में पहली बार आयोजित हो रहा है. यहां एक साथ सभी विधायकों, विशेषज्ञों और संसद व विधानसभा के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रही. विधायक संसदीय प्रणाली को विस्तार से समझेंगे.
ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव, सुबह 8 बजे से प्रभावी: कार्यक्रम को लेकर गयाजी में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं. शनिवार सुबह 8 बजे से ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है. अधिकारियों ने सभी लोगों से सहयोग की अपील की है ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके.
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