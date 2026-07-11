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बिहार के 243 विधायक गयाजी में, ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उपराष्ट्रपति ने किया उद्घाटन

गया: बिहार विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन आज शनिवार 11 जुलाई को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया. यह कार्यक्रम बिहार विधानसभा सचिवालय, प्राइड, लोकसभा और बिपार्ड के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया है, जिसमें कुल 7 सत्र होंगे.

स्पीकर बोले- क्षमता विकास की महत्वपूर्ण पहल: बिहार विधानसभा के स्पीकर डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि यह कार्यक्रम विधायकों के क्षमता विकास की दिशा में एक अहम कदम है. नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय परंपराओं, विधायी प्रक्रियाओं, शिष्टाचार और जनहित के मुद्दों पर गहन जानकारी दी जाएगी. इससे विधायकों को जन समस्याओं को विधानसभा पटल पर प्रभावी ढंग से रखने में मदद मिलेगी.

बिहार विधानसभा प्रबोधन कार्यक्रम (ETV Bharat)

सत्ता और विपक्ष दोनों शामिल: स्पीकर डॉ. प्रेम कुमार ने बताया कि सभी विधायकों को आमंत्रित किया गया है. सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक कार्यक्रम में भाग लेंगे. वहीं कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची विधायक मैथिली ठाकुर ने बताया कि "यह काफी अच्छा कार्यक्रम है, इसमें शामिल होने का मौका मिला है. इससे काफी खुशी हो रही है. इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए. संसदीय एवं विधायकी कार्यपालिका से संबंधित अहम जानकारियां मिलती है."

उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल रहें मौजूद: कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बिहार के राज्यपाल सैयद आता हुसैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, दोनों उपमुख्यमंत्री, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह और उपाध्यक्ष नरेंद्र यादव सहित कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुई. उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति भी इस अवसर पर उपस्थित रहें.