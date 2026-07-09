खराब मौसम के चलते उपराष्ट्रपति का शिमला दौरा रद्द, अब IIAS के सेमिनार को वर्चुअली करेंगे संबोधित
उपराष्ट्रपति का 10 जुलाई को एक दिवसीय शिमला दौरा प्रस्तावित था. कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्हें उसी दिन नई दिल्ली लौटना था.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 8:23 PM IST
शिमला: खराब मौसम के कारण देश के उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन का प्रस्तावित शिमला दौरा रद्द हो गया है. उपराष्ट्रपति 10 जुलाई को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान (IIAS) में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे. हालांकि अब वह शिमला नहीं आ पाएंगे और कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम के जरिए जुड़ेंगे.
IIAS के सेमिनार को करेंगे ऑनलाइन संबोधित
भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान में 'हिमाचल प्रदेश में वंदे मातरम् की यात्रा' पर आधारित स्थायी प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ "सरदार पटेल का विजन: अखंडता, एकजुटता और संघवाद" विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है. उपराष्ट्रपति इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे और प्रतिभागियों को ऑनलाइन संबोधित करेंगे.
दौरे को लेकर पूरी हो चुकी थीं तैयारियां
उपराष्ट्रपति का 10 जुलाई को एक दिवसीय शिमला दौरा प्रस्तावित था. कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्हें उसी दिन नई दिल्ली लौटना था. लेकिन लगातार खराब मौसम और प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते उनका शिमला आना संभव नहीं हो सका. इसके बाद कार्यक्रम में उनकी वर्चुअल भागीदारी का निर्णय लिया गया. उपराष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली थीं. 8 जुलाई को उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न विभागों को सुरक्षा, प्रोटोकॉल और अन्य व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे. हालांकि मौसम खराब होने के कारण अंतिम समय में दौरा रद्द करना पड़ा.
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