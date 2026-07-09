ETV Bharat / state

खराब मौसम के चलते उपराष्ट्रपति का शिमला दौरा रद्द, अब IIAS के सेमिनार को वर्चुअली करेंगे संबोधित

उपराष्ट्रपति का 10 जुलाई को एक दिवसीय शिमला दौरा प्रस्तावित था. कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्हें उसी दिन नई दिल्ली लौटना था.

Vice President CP Radhakrishnan Shimla tour Cancelled
उपराष्ट्रपति का शिमला दौरा रद्द (FB@VicePresident)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 8:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: खराब मौसम के कारण देश के उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन का प्रस्तावित शिमला दौरा रद्द हो गया है. उपराष्ट्रपति 10 जुलाई को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान (IIAS) में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे. हालांकि अब वह शिमला नहीं आ पाएंगे और कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम के जरिए जुड़ेंगे.

IIAS के सेमिनार को करेंगे ऑनलाइन संबोधित

भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान में 'हिमाचल प्रदेश में वंदे मातरम् की यात्रा' पर आधारित स्थायी प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ "सरदार पटेल का विजन: अखंडता, एकजुटता और संघवाद" विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है. उपराष्ट्रपति इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे और प्रतिभागियों को ऑनलाइन संबोधित करेंगे.

दौरे को लेकर पूरी हो चुकी थीं तैयारियां

उपराष्ट्रपति का 10 जुलाई को एक दिवसीय शिमला दौरा प्रस्तावित था. कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्हें उसी दिन नई दिल्ली लौटना था. लेकिन लगातार खराब मौसम और प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते उनका शिमला आना संभव नहीं हो सका. इसके बाद कार्यक्रम में उनकी वर्चुअल भागीदारी का निर्णय लिया गया. उपराष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली थीं. 8 जुलाई को उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न विभागों को सुरक्षा, प्रोटोकॉल और अन्य व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे. हालांकि मौसम खराब होने के कारण अंतिम समय में दौरा रद्द करना पड़ा.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में 18 घंटे का 'रेन अलर्ट', फिर इस दिन से कमजोर होगा मानसून, मौसम विभाग का बड़ा अपडेट

ये भी पढ़ें: पीठ पर मासूम, दांव पर जिंदगी! एक साल बाद भी नहीं बना पुल, जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे ग्रामीण

TAGGED:

VICE PRESIDENT SHIMLA TOUR
INDIAN INSTITUTE OF ADVANCED STUDY
IIAS SHIMLA
HIMACHAL WEATHER
VICE PRESIDENT CP RADHAKRISHNAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.