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उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पूर्व मुख्यमंत्री खंडूड़ी को दी श्रद्धांजलि, हरिद्वार में अंत्येष्टि आज

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने देहरादून पहुंचकर पूर्व सीएम बीसी खंडूड़ी को श्रद्धांजलि दी ( PHOTO: X-@VPIndia )

उन्हें एक असाधारण नेता, एक बेहतरीन सैनिक और एक अनुभवी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर याद किया जाएगा, जिन्होंने अपना जीवन देश और उसके लोगों की सेवा में लगा दिया, जिनका योगदान कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और भारत के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में एक हमेशा रहने वाली विरासत है'.

'पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, मेजर जनरल बीसी खंडूरी जी को आज देहरादून में उनके घर पर दिल से श्रद्धांजलि दी.

उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कुछ तस्वीरों के साथ इसकी जानकारी भी दी है. उन्होंने लिखा,

देहरादून: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी का आज हरिद्वार के खड़खड़ी घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा. इससे पहले भाजपा मुख्यालय में उनके अंतिम दर्शन किए जा रहे हैं. वहीं भारत के उप राष्ट्रपति चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन (सीपी राधाकृष्णन) देहरादून पहुंचे और पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान उन्होंने परिवारजनों से मुलाकात करते हुए अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की.

इससे पहले 19 मई को बीसी खंडूड़ी के निधन पर उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की थीं. उन्होंने बताया था कि,

'हाल ही में देहरादून दौरे पर उनसे (भुवन चंद्र खंडूड़ी) मिलने का मुझे सौभाग्य मिला, हमने लोकसभा में अपने पुराने साथियों के तौर पर अपने साथ को प्यार से याद किया. इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार, उनके अनगिनत चाहने वालों और उत्तराखंड के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं'.

वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी भाजपा प्रदेश कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी (सेवानिवृत्त) के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें नम आंखों से विदाई दी. मुख्यमंत्री ने पार्थिव शरीर को कंधा देकर अंतिम विदाई दी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि, मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी का संपूर्ण जीवन अनुशासन, सादगी, ईमानदारी और राष्ट्रसेवा के लिए समर्पित रहा. उन्होंने उत्तराखंड के विकास एवं जनसेवा में जो योगदान दिया, उसे यह प्रदेश सदैव याद रखेगा.

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