आगरा पहुंचे उप-राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन; बोले- नशे को न और खेलों का हां कहें युवा

एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय समेत भाजपा पदाधिकारियों ने उप-राष्ट्रपति का स्वागत किया.

Photo Credit: ETV Bharat
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बुधवार को आगरा पहुंचे. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 5:45 PM IST

4 Min Read
आगरा: उप-राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बुधवार दोपहर 2.30 बजे आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पर पहुंचे. एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय समेत भाजपा पदाधिकारियों ने उप-राष्ट्रपति का स्वागत किया. एयरपोर्ट पर लोकनत्य कलाकारों ने लोकनृत्य और मयूर डांस किया. उपराष्ट्रपति की सुरक्षा का त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रही.

बच्चों को खेलों के लिए प्रोत्साहित करें: उप-राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में सांसद खेल स्पर्धा कार्यक्रम में पहुंचे. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि माता-पिता अपने बच्चों को खेलों के लिए प्रोत्साहित करें. बच्चे खेलों से जुडेंगे और खेल में पारंगत होकर देश के लिए पदक जीतेंगे. उन्होंने खिलाडियों से कहा कि नशे का न कहें और खेलों को हां कहें. जब खेलों में व्यस्त रहेंगे, तो नशे के लिए समय ही नहीं होगा.

उप-राष्ट्रपति ने सांसद खेल महोत्सव के विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया. (Video Credit: ETV Bharat)

तलवार बाजी और वॉलीबॉल मैच हुआ: आगरा के एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम तृतीय सांसद खेल स्पर्धा में हजारों खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं. सांसद खेल स्पर्धा समारोह में मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन रहे. एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम सांसद खेल स्पर्धा में तलवार बाजी और वॉलीबॉल मैच हुआ. इसके साथ ही उप-राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अलग-अगल इवेंट में विजेता रहे खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किया. उपराष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर पुलिस, प्रशासन, गृह मंत्रालय और इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) की टीम अलर्ट रहीं.

खेल अनुशासन और परिश्रम करना सिखाते हैं: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि आगरा आकर बहुत अच्छा लग रहा है. मैं कॉलेज में लंबी दूरी का धावक और टेबिल टेनिस खिलाड़ी रहा हूं. मैंने केरल 800 किलोमीटर की पदयात्रा भी खिलाड़ी होने की वजह से सही से की थी. खेल हमें स्वस्थ रखते हैं. खेल केवल स्पर्धा नहीं हैं. हार और जीत के साथ ही हमें अनुशासन, धैर्य, परिश्रम करना सिखाते हैं.

2014 के बाद बढ़े ओलंपिक में मेडल: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि 2014 के बाद भारत का ओलंपिक में प्रदर्शन सुधारा है. मेडल बढ़े हैं. पहले हमारा ध्यान हॉकी पर था. आज हमारे खिलाडी बैडमिंटन, बॉक्सिंग, पॉवर लिफिटिंग, कुश्ती और अन्य इवेंट में मेडल जीत रहे हैं. ये उपलब्धि संयोग नहीं हैं. खिलाड़ी केंद्रित और नए इनोवेशन का परिणाम हैं. महिलाओं की खेलों में भागीदारी को बढ़ रही है.

12 हजार खिलाड़ियों ने भाग लिया: आगरा सांसद व केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने कहा कि चार साल पहले पीएम मोदी की इच्छा पर सांसद खेल स्पर्धा कराई गयी थी. आगरा और फतेहपुर सीकरी में खेल स्पर्धाएं हुई थीं. पीएम मोदी के कहने पर दूसरे सांसदों को सांसद खेल स्पर्धा की जानकारी दी. इसके बाद देश में सांसद खेल स्पर्धा हुईं. आगरा में 34 खेल इवेंट हुए हैं. आगरा में 12 हजार से अधिक खिलाड़ियों ने 34 गेम इवेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है.

खेलेंगे कूदेंगे तो नबाव बनेंगे: प्रो. एसपी सिंह बघेल ने कहा कि खेलेंगे कूदेंगे तो नबाव बनेंगे. यह गारंटी हैं. पीएम मोदी ने लाल किला की प्रचीर से खेलने के लिए कहा. दूसरी सरकारों ने खेलों की नीति नहीं बनाई दी. यूपी सीएम योगी ने नीति बनाई कि जो एशियाड और अन्य टूर्नांमेंट में पदक लाने पर सीधी नौकरी दी जा रही है.

सुरक्षा के त्रिस्तरीय इंतजाम: उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी के बजाय नए प्रोटोकॉल में सीआरपीएफ की विशेष विंग के कमांडों की है. एयरपोर्ट से स्टेडियम तक उपराष्ट्रपति के काफिले में बुलेट प्रूफ गाड़ियां और जैमर युक्त वाहन शामिल रहे. उपराष्ट्रपति के आसपास जेड प्लस सुरक्षा घेरा रहे.

रूट डायवर्ट किया गया: आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहली बार आगरा दौरे पर आए हैं. खेरिया एयरपोर्ट के अजीत नगर गेट से प्रतापपुरा चौराहा होकर स्टेडियम तक रूट डायवर्ट किया गया है. आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि वीआईपी दौरे के लिए सर्किट हाउस की न्यू और ओल्ड बिल्डिंग व एनेक्सी में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गईं थी.

उप-राष्ट्रपति की सुरक्षा में हुई थी चूक: जून 2025 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी के साथ आगरा आए थे. तब उनकी सुरक्षा में बडी चूक हुई थी. जिससे पुलिस और प्रशसन की खूब किरकिरी हुई थी. भाजपा के कुछ नेता बिना अनुमति एयरपोर्ट के अंदर उपराष्ट्रपति के पास तक पहुंच गए थे.

