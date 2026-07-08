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इस दिन हिमाचल आएंगे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, डीसी शिमला ने की तैयारियों की समीक्षा

डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने सभी विभागों को निर्धारित प्रोटोकॉल एवं समयबद्ध कार्ययोजना के अनुसार जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. बैठक में हेलीकॉप्टर लैंडिंग स्थल पर सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए सुरक्षित अवतरण एवं उड़ान, हेलीपैड की सुरक्षा, बैरिकेडिंग, स्वच्छता, संचार व्यवस्था और संबंधित एजेंसियों के मध्य समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का दौरा प्रस्तावित है. 10 जुलाई 2026 को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शिमला प्रवास पर आएंगे. जिसे लेकर जिला प्रशासन शिमला द्वारा आज सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ व्यापक तैयारियों संबंधी एक बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने की. बैठक में उपराष्ट्रपति के दौरे को सुचारु, सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले प्रबंधों की विस्तृत समीक्षा की गई.

स्वास्थ्य विभाग को उपराष्ट्रपति के दौरे के दौरान समुचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए. इसके तहत आवश्यक मेडिकल टीम, एंबुलेंस, डॉक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती, लाइफ सेविंग मेडिसिन एवं उपकरणों की उपलब्धता और जरूरत पड़ने पर त्वरित मेडिकल हेल्प सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. फायर ब्रिगेड विभाग को हेलीपैड, कार्यक्रम स्थल और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर फायर ब्रिगेड गाड़ियों, उपकरणों एवं प्रशिक्षित कर्मियों की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके.

इन तैयारियों की भी की विस्तार से समीक्षा

इस बैठक में सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था, यातायात एवं पार्किंग प्रबंधन, रूट प्लान, वीवीआईपी मूवमेंट, विद्युत एवं पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्गों का निरीक्षण एवं आवश्यक मरम्मत, संचार व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, बिजली बैकअप, प्रोटोकॉल संबंधित व्यवस्थाएं और अन्य आवश्यक तैयारियों की भी विस्तार से समीक्षा की गई. डीसी शिमला ने सभी विभागाध्यक्षों को आपसी समन्वय बनाए रखते हुए प्रत्येक व्यवस्था को समय से पूरा करने और किसी भी तरह की कमी न रहने देने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे के दौरान सभी व्यवस्थाएं भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप सुनिश्चित की जाएगी.