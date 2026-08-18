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कल देहरादून दौरे पर आएंगे उपराष्ट्रपति, दो दिनों तक डायवर्ट रहेगा रूट, देखें ट्रैफिक प्लान

देहरादून: 19 और 20 अगस्त तक जनपद देहरादून में प्रस्तावित उपराष्ट्रपति भ्रमण कार्यक्रम के मद्देनजर दून पुलिस ने ट्रैफिक प्लान तैयार किया है. 19 अगस्त को ट्रैफिक प्लान दोपहर एक बजे से 15.30 बजे तक लागू रहेगा. 20 अगस्त को सुबह 08.30 से 10.30 बजे तक लागू रहेगा. उसके बाद 12 बजे से दोपहर तीन बजे तक लागू रहेगा।

ऋषिकेश से देहरादून शहर और मसूरी आने वाले वाहनों के लिए: रानीपोखरी भोगपुर से थानों होते हुए 6 नम्बर पुलिया होकर सहस्त्रधारा क्रासिंग से सर्वे चौक होते हुए देहरादून शहर में प्रवेश कराया जायेगा. मसूरी के लिए सहस्त्रधारा क्रासिंग से आईटी पार्क होकर साईं मन्दिर से होते हुए मसूरी की ओर भेजा जायेगा.

हरिद्वार से देहरादून शहर और मसूरी आने वाले वाहनों के लिए: भानियावाला फ्लाई ओवर सर्विस लेन से डोईवाला चौक होते हुए दूधली मार्ग की ओर भेजते हुए कारगी चौक से देहरादून शहर की ओर प्रवेश कराया जायेगा. मसूरी जाने वाले वाहनों को कारगी चौक से आईएसबीटी होकर शिमला बाईपास होते हुए जीएमएस रोड से कैंट होकर अनारवाला होते हुए मसूरी की ओर भेजा जायेगा.

आशारोड़ी और प्रेमनगर क्षेत्र से से मसूरी जाने वाले वाहनों के लिए: आशारोड़ी और प्रेमनगर क्षेत्र से मसूरी जाने वाले वाहनों को आईएसबीटी से शिमला बाईपास होकर जीएमएस रोड से बल्लूपुर चौक होते कैन्ट से अनारवाला होते हुए मसूरी की ओर भेजा जायेगा.

देहरादून शहर से हरिद्वार और ऋषिकेश जाने वाले वाहनों के लिए: कारगी चौक से दूधली मार्ग होते हुए डोईवाला चौक होकर भानियावाला सर्विस लेन से लालतप्पड़ होकर नेपाली फार्म तिराहा होते हुए ऋषिकेश और हरिद्वार की ओर भेजा जायेगा.