दिल्ली विश्वविद्यालय का 102वां दीक्षांत समारोह, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे मुख्य अतिथि
डीयू के 28 फरवरी 2026 को होने वाले 102वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन मुख्य अतिथि होंगे.
Published : December 12, 2025 at 6:52 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के 102वें दीक्षांत समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन मुख्य अतिथि होंगे. यह घोषणा शुक्रवार को कुलपति प्रो. योगेश सिंह की अध्यक्षता में 1280वीं विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद (EC) की बैठक में हुई. उपराष्ट्रपति 28 फरवरी 2026 को दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे. वहीं, दूसरी ओर उपराष्ट्रपति 30 जनवरी 2026 को नशा मुक्ति अभियान से जुड़े डीयू कार्यक्रम में भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे.
कन्वेंशन हॉल का नाम बदलकर ‘वंदे मातरम हॉल’ रखने का प्रस्ताव मंजूर
बैठक में चीफ इंजीनियर अशोक सैनी ने डीयू में चल रहे निर्माण और नवीनीकरण कार्यों की प्रगति से परिषद को अवगत कराया. कुलपति ने बताया कि डीयू में लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से कई परियोजनाएं तेजी से पूरी हो रही हैं. आर्ट्स फैकल्टी परिसर में स्थित कन्वेंशन हॉल का नवीनीकरण का काम पूरा होने के बाद उसका नया नाम ‘वंदे मातरम हॉल’ रखने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे मंजूरी मिल गई है.
डीयू लिटरेचर फेस्टिवल 12–14 फरवरी 2026 को होगा आयोजित
कुलपति ने बताया कि डीयू लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन 12 से 14 फरवरी 2026 तक किया जाएगा. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का लक्ष्य है कि यह कार्यक्रम देश के सर्वोत्तम साहित्यिक उत्सवों में शामिल हो.
सेंटर फॉर उड़िया स्टडीज को मिली हरी झंडी
बैठक में आर्ट्स फैकल्टी में सेंटर फॉर उड़िया स्टडीज स्थापित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई. कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि यह सेंटर उड़िया भाषा, साहित्य, संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं पर व्यापक शोध और अध्ययन को प्रोत्साहित करेगा. सेंटर में उड़िया भाषा में दो वर्ष का एमए प्रोग्राम, शोध कार्यक्रम, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स शुरू किए जाएंगे.
2026–27 के लिए 1651.42 करोड़ रुपए का बजट पास
कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि ईसी ने फाइनेंस कमेटी की सिफारिशों पर सहमति व्यक्त करते हुए कई वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी दी. वित्तीय वर्ष 2025-26 का संशोधित बजट 1664.74 करोड़ से कम कर 1312.33 करोड़ रुपए किया गया. वर्ष 2026-27 के लिए 1651.42 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित और मंजूर किया गया.
ढाका कॉम्प्लेक्स की 3.7 एकड़ जमीन पर बनेगा गर्ल्स हॉस्टल
बैठक में ढाका कॉम्प्लेक्स में स्थित 3.7 एकड़ खाली जमीन को गर्ल्स हॉस्टल बनाने का प्रस्ताव पास किया गया. यह जमीन पहले दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, स्कूल ऑफ कॉरेस्पोंडेंस/एसओएल और वल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट (VPCI) को आवंटित की गई थी. वीपीसीआई और डीएसडब्ल्यू की खाली पड़ी जमीन को अब छात्राओं की सुरक्षा और आवास के लिए हॉस्टल बनाया जाएगा.
वाइस रीगल लॉज के पास बनेगा ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो
कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि बिल्डिंग कमेटी ने वाइस रीगल लॉज बिल्डिंग के पास एक ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी. इस परियोजना पर 2,32,08,537 रुपए खर्च होंगे. ईसी ने इस प्रोजेक्ट को भी स्वीकृति दी.
