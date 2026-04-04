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'महान विचारों की धरती है चंपारण..', मोतिहारी में उपराष्ट्रपति ने महात्मा गांधी की कर्मभूमि को किया प्रणाम

चंपारण गांधीजी की कर्मभूमि: उपराष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधीजी का जन्म गुजरात में हुआ था, लेकिन चंपारण में ही उन्हें अपनी असली कर्मभूमि मिली. संघर्ष और बंटवारे के समय में महात्मा गांधीजी का अहिंसा का सिद्धांत आगे बढ़ने का एक मज़बूत रास्ता दिखाता है.

"विकसित भारत साकार हो रहा है. निरंतर सीखना और महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है. बिहार की पवित्र भूमि ने भारत की नैतिक और राजनीतिक सोच को आकार दिया है. यूनिवर्सिटी का नाम गांधीजी के नाम पर रखना बहुत ही सिंबॉलिक है." -सीपी राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपति

475 छात्रों को उपाधी: समारोह में कुल 475 छात्रों को उपाधियां दी गईं. जबकि विभिन्न स्रोतों में 23 मेधावियों को भी स्वर्ण पदक दिया गया. छात्रों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने चंपारण को महान विचारों की धरती बताया, जहां बौद्ध-जैन विचारधाराएं और महात्मा गांधी को 'महात्मा' उपाधि मिली. उन्होंने बिहार को कर्मभूमि कहते हुए युवाओं से नवाचार और 'राष्ट्र प्रथम' की भावना अपनाने का आह्वान किया.

मोतिहारी: देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बिहार दौरे पर पहुंचे. मोतिहारी के महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में तृतीय दीक्षांत समारोह में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने 9 मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान किए. स्वर्ण पदक पाने वालों में अदिति प्रग्या, मुस्कान कुमारी, बलिराम कुमार, आदित्य प्रसाद, रचित यशस्वी, सचिन कुमार, श्रुति कुमारी, अनानंक कुमार और चंदन कुमार शामिल हैं.

गांधी आश्रम का दौरा: उपराष्ट्रपति वेस्ट चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम भी गए, जहां महात्मा गांधी रुके थे और उन्होंने चंपारण सत्याग्रह को लीड किया था. इस दौरान, उन्होंने फूल चढ़ाए और आश्रम म्यूज़ियम भी गए, जहां गांधीजी से जुड़ी तस्वीरें और चीज़ें रखी हैं. मोतिहारी में चरखा पार्क और महात्मा गांधी सत्याग्रह स्मारक का दौरा किया और फूल चढ़ाए.

राज्यपाल समेत कई मंत्री शामिल: दीक्षांत समारोह समारोह में बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हुस्नैन, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, राज्यसभा उपसभापति हरिवंश, शिक्षामंत्री सुनील कुमार, कोयला एवं खान मंत्रालय के राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे तथा पूर्वी चंपारण सांसद राधामोहन सिंह उपस्थित रहे. कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय कुलाधिपति डॉ. महेश शर्मा ने की, जबकि कुलपति प्रो. संजय श्रीवास्तव ने स्वागत भाषण दिया.

'सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती': कुलपति ने बताया कि एमजीसीयू नई शिक्षा नीति 2020 को अपनाकर वैश्विक मानकों पर कार्य कर रहा है. अस्थायी परिसर में भी डिजिटल पुस्तकालय, ऑनलाइन फीस जमा और अंकपत्र सुविधाएं उपलब्ध हैं, तथा कई प्रोफेसर विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल हैं. उन्होंने कहा कि सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती.

महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में अतिथि (्)

'एमजीसीयू उच्च शिक्षा की मजबूत नींव': राज्यपाल सैयद अता हुस्नैन ने एमजीसीयू को बिहार उच्च शिक्षा की मजबूत नींव बताया. कुलपति की नई शिक्षा नीति कार्यान्वयन की सराहना की. विद्यार्थियों से राष्ट्रहित, मानव कल्याण, आलोचनात्मक सोच और नैतिक मूल्यों पर ध्यान देने की अपील की.

'आंदोलनों और ज्ञान की भूमि चंपारण': उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने चंपारण को आंदोलनों और ज्ञान की भूमि कहा, जहां मोहनदास महात्मा बने. नालंदा के पुनरुद्धार पर पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए विक्रमशिला के लिए कार्य का आह्वान किया. बिहार के विकास और मोतिहारी हवाई पट्टी निर्माण का आश्वासन दिया.

'गरिमा बढ़ाने वाला विश्वविद्यालय': राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे ने समारोह को विश्वविद्यालय की गरिमा बढ़ाने वाला बताया, नई शिक्षा नीति से समग्र विकास और चंपारण को ज्ञान-नवाचार केंद्र बनाने पर जोर दिया. राज्यसभा उपसभापति हरिवंश ने मातृ-पितृ-राष्ट्र ऋण निर्वहन, सत्य मार्ग और स्टार्टअप में युवाओं की भूमिका पर बल दिया.

महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में अतिथि (्)

'राष्ट्र निर्माण करेंगे छात्र': शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने उपाधि प्राप्त छात्रों को राष्ट्र निर्माण का आधार बताया, निरंतर सीखने, अच्छे नागरिक बनने और डिजिटल-एआई चुनौतियों का सामना करने पर जोर दिया. सांसद राधामोहन सिंह ने विश्वविद्यालय की प्रगति, एक्सप्रेसवे निर्माण, एमएल-एआई सेमिनार सराहीं और शिक्षा को जीवनभर की प्रक्रिया बताया.

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