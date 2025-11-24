ETV Bharat / state

तेग बहादुर साहिब जी का 350वां शहीदी दिवस, दिल्ली की रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंचे उपराष्ट्रपति और CM रेखा गुप्ता

नई दिल्ली: देश के उपराष्ट्रपति क राधाकृष्णन रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंचे. इस दौरान उनके साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350 भी शहादत पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में रकाबगंज गुरुद्वारा में हिस्सा लिया और गुरु अरदास की. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस दौरान सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि भारत के माननीय उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन के साथ ऐतिहासिक गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में आज प्रातः दर्शन किए गए.

यह वही पावन स्थल है, जहां धर्म, मानवता और आस्था की रक्षा हेतु परम त्याग करने वाले श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था. गुरु साहिब का अद्वितीय संदेश हमें निरंतर प्रेरित करता है कि हम सत्य के लिए अडिग रहें, अत्याचार के विरुद्ध निर्भीक होकर खड़े हों और प्रत्येक मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहें. दिल्ली की यह भूमि सेवा, बलिदान और सांस्कृतिक विरासत की जीवंत साक्षी है.

तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस: दिल्ली में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस पर 25 नवंबर 2025 को पब्लिक हॉलिडे घोषित किया गया है. दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पोस्ट में ऐलान किया. उन्होंने कहा कि गुरु साहिब के साहस, करुणा और धार्मिक स्वतंत्रता के संदेश हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे. दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि दिल्ली में दिल्ली सरकार की तरफ से गुरु तेग बहादुर जी की 350 की जयंती के अवसर पर गजेटेड छुट्टी का ऐलान किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कल लाल किले पर गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर आधारित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और आज गृह अमित शाह दिल्ली के लाल किले पर पहुंचेंगे.

दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला प्रांगण में आज श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित तीन-दिवसीय भव्य समागम का दूसरा दिन श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह के चरम पर दिखाई दे रहा है. सुबह से ही प्रांगण भक्तों की भीगी पलकें, हाथ जोड़े श्रद्धालु और गुरु साहिब के प्रति अटूट श्रद्धा से भरा दिख रहा है. देश-विदेश से आई संगत के कदम लगातार लाल किले की ओर बढ़ रहे हैं, जहां आज के कार्यक्रम विशेष रूप से विविध, आध्यात्मिक और अत्यंत भावुक करने वाले हैं.