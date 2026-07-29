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परीक्षा में गड़बड़ी पर जिम्मेदार होंगे कुलपति, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक, होगी कड़ी कार्रवाई

शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने ली बैठक ( फोटो सोर्स- Information Department )