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PM मोदी की अपील का असर : काशी विद्यापीठ के VC पैदल, तो रामपुर विधायक ई-रिक्शा से पहुंचे दफ्तर

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रो. आनंद कुमार त्यागी ने प्रोफेसर और स्टाफ को सलाह दी कि सप्ताह में एक दिन साइकिल से आएं.

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PM मोदी की अपील का असर विधायक पहुंचे ई-रिक्शा से. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 8:48 PM IST

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वाराणसी/रामपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट’ और ऊर्जा संरक्षण के आह्वान का असर दिखने लगा है. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रो. आनंद कुमार त्यागी गुरुवार को पैदल ही विश्वविद्यालय पहुंचे. इसके साथ ही उन्होंने अन्य कर्मचारियों को भी सप्ताह में एक दिन साइकिल से आने की सलाह दी है.

दरअसल, पेट्रोलियम उत्पादों की खपत कम करने एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए गुरुवार को कुलपति प्रो. आनंद कुमार त्यागी ने गुरुवार को अपने आवास से पैदल चलकर कार्यालय पहुंचे.

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महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रो. आनंद कुमार त्यागी गुरुवार को पैदल ही विश्वविद्यालय पहुंचे. (ETV Bharat)

इस दौरान कुलपति प्रो. त्यागी ने विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों से सप्ताह में कम से कम एक दिन साइकिल, पैदल या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर ‘विकसित भारत’ और ‘हरित भारत’ के संकल्प को सशक्त करने का आह्वान किया.

कुलपति प्रो. त्यागी के साथ विश्वविद्यालय की कुलसचिव डॉ. सुनीता पाण्डेय, छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष प्रो. राजेश कुमार मिश्र, अतिरिक्त कुलानुशासक डॉ. अम्बरीष राय, मुख्य गृहपति डॉ. नागेन्द्र कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारीगण अपने आवास से कार्यालय तक पैदल गए.

विधायक आकाश सक्सेना ई-रिक्शा से पहुंचे कार्यालय (Video Credit; ETV Bharat)

रामपुर में विधायक आकाश सक्सेना ई-रिक्शा से पहुंचे कार्यालय

इधर रामपुर में भी पीएम मोदी की अपील का असर दिखा है. शहर विधायक आकाश सक्सेना ने ई-रिक्शा से सफर कर लोगों को बड़ा संदेश देने की कोशिश की. विधायक गुरुवार को कार्यकर्ताओं के साथ ई-रिक्शा में बैठकर कार्यालय पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि अब अधिक से अधिक ई-रिक्शा और कम वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे.

विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीजल- पेट्रोल की खपत कम करने की जो अपील की है, उसी को ध्यान में रखते हुए यह पहल शुरू की है. उन्होंने कहा कि आज से हमारे जितने भी कार्यक्रम होंगे, चाहे सरकारी हों या शहर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण, हम कोशिश करेंगे कि ई-रिक्शा से ही जाएं. पहले जहां कई गाड़ियां साथ चलती थीं, अब उसे कम कर सिर्फ दो गाड़ियों तक सीमित किया जाएगा.

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