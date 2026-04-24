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बी.एड. कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ कुलपति की बैठक, शिक्षा की गुणवत्ता और नए पाठ्यक्रम पर जोर

रांचीः राजधानी के रांची विश्वविद्यालय में शुक्रवार को बी.एड. महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कुलपति प्रो. सरोज शर्मा ने की.

यह बैठक विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन स्थित कुलपति कॉन्फ्रेंस हॉल में संपन्न हुई. जिसका उद्देश्य बी.एड. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, पाठ्यक्रम के अद्यतन और शैक्षणिक गतिविधियों को और प्रभावी बनाने पर चर्चा करना था.

इस बैठक की शुरुआत में सभी प्राचार्यों ने कुलपति का स्वागत एवं अभिनंदन किया. इसके बाद सभी प्राचार्यों ने क्रमवार अपना परिचय दिया और अपने-अपने महाविद्यालयों में संचालित शैक्षणिक कार्यक्रमों, पाठ्यक्रमों तथा अन्य गतिविधियों की विस्तृत जानकारी साझा की. इस दौरान कई प्राचार्यों ने अपने संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे आउटरीच प्रोग्राम, नवाचार आधारित शिक्षण पद्धतियों और छात्रों के सर्वांगीण विकास के प्रयासों को भी रेखांकित किया.

बी.एड. शिक्षा को वर्तमान समय की जरूरतों के अनुरूप ढालना हमारी प्राथमिकता है. पाठ्यक्रम में व्यावहारिक और तकनीकी पहलुओं को शामिल कर हम भावी शिक्षकों को अधिक सक्षम बनाना चाहते हैं. साथ ही, विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग की स्थापना से एम.एड. जैसे उन्नत पाठ्यक्रमों को भी नई दिशा मिलेगी. -प्रो. सरोज शर्मा, कुलपति, रांची विश्वविद्यालय.

बैठक के दौरान बी.एड. पाठ्यक्रम के सिलेबस को वर्तमान समय की जरूरतों के अनुरूप अद्यतन करने पर विशेष चर्चा हुई. प्राचार्यों ने सुझाव दिया कि बदलते शैक्षणिक परिवेश और नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम में व्यावहारिकता और तकनीकी पहलुओं को अधिक शामिल किया जाए, ताकि भावी शिक्षकों को बेहतर तरीके से तैयार किया जा सके.