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बी.एड. कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ कुलपति की बैठक, शिक्षा की गुणवत्ता और नए पाठ्यक्रम पर जोर

रांची विश्वविद्यालय में बीएड कॉलेजों के प्रिंसिपल्स के साथ कुलपति ने बैठक की.

Vice chancellor Meeting with Principals of BEd Colleges at Ranchi University
बी.एड. महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ कुलपति की बैठक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 24, 2026 at 8:56 PM IST

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रांचीः राजधानी के रांची विश्वविद्यालय में शुक्रवार को बी.एड. महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कुलपति प्रो. सरोज शर्मा ने की.

यह बैठक विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन स्थित कुलपति कॉन्फ्रेंस हॉल में संपन्न हुई. जिसका उद्देश्य बी.एड. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, पाठ्यक्रम के अद्यतन और शैक्षणिक गतिविधियों को और प्रभावी बनाने पर चर्चा करना था.

इस बैठक की शुरुआत में सभी प्राचार्यों ने कुलपति का स्वागत एवं अभिनंदन किया. इसके बाद सभी प्राचार्यों ने क्रमवार अपना परिचय दिया और अपने-अपने महाविद्यालयों में संचालित शैक्षणिक कार्यक्रमों, पाठ्यक्रमों तथा अन्य गतिविधियों की विस्तृत जानकारी साझा की. इस दौरान कई प्राचार्यों ने अपने संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे आउटरीच प्रोग्राम, नवाचार आधारित शिक्षण पद्धतियों और छात्रों के सर्वांगीण विकास के प्रयासों को भी रेखांकित किया.

बी.एड. शिक्षा को वर्तमान समय की जरूरतों के अनुरूप ढालना हमारी प्राथमिकता है. पाठ्यक्रम में व्यावहारिक और तकनीकी पहलुओं को शामिल कर हम भावी शिक्षकों को अधिक सक्षम बनाना चाहते हैं. साथ ही, विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग की स्थापना से एम.एड. जैसे उन्नत पाठ्यक्रमों को भी नई दिशा मिलेगी. -प्रो. सरोज शर्मा, कुलपति, रांची विश्वविद्यालय.

बैठक के दौरान बी.एड. पाठ्यक्रम के सिलेबस को वर्तमान समय की जरूरतों के अनुरूप अद्यतन करने पर विशेष चर्चा हुई. प्राचार्यों ने सुझाव दिया कि बदलते शैक्षणिक परिवेश और नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम में व्यावहारिकता और तकनीकी पहलुओं को अधिक शामिल किया जाए, ताकि भावी शिक्षकों को बेहतर तरीके से तैयार किया जा सके.

इस अवसर पर कुलपति प्रो. सरोज शर्मा ने एम.एड. कार्यक्रम को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि रांची विश्वविद्यालय में जल्द ही शिक्षा विभाग की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. जिसके अंतर्गत एम.एड. पाठ्यक्रम संचालित किया जाएगा. इससे उच्च स्तरीय शिक्षक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और शोध के नए अवसर भी विकसित होंगे. कुलपति ने सभी प्राचार्यों से समन्वय और सहयोग के साथ कार्य करने का आह्वान किया. जिससे विश्वविद्यालय से जुड़े सभी बी.एड. महाविद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता को एक समान उच्च स्तर पर बनाए रखा जा सके.

इस बैठक का समापन सकारात्मक संवाद के साथ हुआ. जिसमें भविष्य में शैक्षणिक सहयोग को और मजबूत करने तथा शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया.

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