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करनाल नागरिक अस्पताल में सफाई व्यवस्था पर भड़कीं महिला आयोग की उपाध्यक्ष, जल्द सुधार करने का दिया निर्देश

हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष मीना परमार ने करनाल दौरे पर कई संस्थानों का निरीक्षण किया. जिला अस्पताल में सफाई व्यवस्था पर नाराजगी व्यक्त की.

inspection of Karnal District Jail
करनाल नागरिक अस्पताल का औचक निरीक्षण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 29, 2026 at 5:50 PM IST

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करनालः हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष मीना परमार ने करनाल जिला जेल का विस्तृत निरीक्षण कर महिला बंदी बैरकों में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने जेल प्रशासन की व्यवस्थाओं की खुलकर सराहना की. विशेष रूप से महिलाओं के लिए बनाई गई लाइब्रेरी को उन्होंने एक अनुकरणीय पहल बताया. उन्होंने कहा कि "आध्यात्मिक पुस्तकों के साथ-साथ सामान्य ज्ञान और जीवन उपयोगी साहित्य उपलब्ध कराना महिला बंदियों के सकारात्मक मानसिक विकास और पुनर्वास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है."

inspection of Karnal District Jail
करनाल नागरिक अस्पताल (ETV Bharat)

रिहाई के बाद सम्मानजनक जीवन पर भी विशेष फोकस: निरीक्षण के दौरान महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने यह भी परखा कि जेल से रिहा होने के बाद महिलाएं समाज की मुख्यधारा से कैसे जुड़ सकें, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं. उन्होंने महिला बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं, परामर्श व्यवस्था और पुनर्वास संबंधी सुविधाओं की भी विस्तार से समीक्षा की और इन प्रयासों को सराहनीय बताया.

करनाल नागरिक अस्पताल का औचक निरीक्षण करतीं हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष मीना परमार (ETV Bharat)

महिला वार्ड और पिंक ओपीडी का लिया जायजाः जिला जेल के बाद मीना परमार ने करनाल के नागरिक अस्पताल का निरीक्षण किया. उन्होंने महिला वार्डों में भर्ती मरीजों से सीधे संवाद कर उपचार और सरकारी सुविधाओं को लेकर फीडबैक लिया. उन्होंने कहा कि "अधिकांश महिलाएं डॉक्टरों की कार्यशैली और सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं से संतुष्ट हैं." वहीं महिलाओं के लिए शुरू की गई पिंक ओपीडी की उन्होंने विशेष प्रशंसा करते हुए कहा कि "एक ही स्थान पर महिलाओं को समर्पित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की बेहद सकारात्मक पहल है."

inspection of Karnal District Jail
करनाल नागरिक अस्पताल में सफाई व्यवस्था पर भड़कीं महिला आयोग की उपध्यक्ष (ETV Bharat)

टॉयलेट की गंदगी पर जताई सख्त नाराजगी: अस्पताल के निरीक्षण के दौरान जब महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने शौचालयों की सफाई व्यवस्था देखी तो उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने अस्पताल प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वच्छता में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जल्द से जल्द सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, ताकि मरीजों और उनके परिजनों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

inspection of Karnal District Jail
हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष मीना परमार (ETV Bharat)

कुरुक्षेत्र की घटना पर दिया स्पष्ट संदेश: कुरुक्षेत्र में डॉक्टर पर लगे नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपों के मामले में प्रतिक्रिया देते हुए मीना परमार ने कहा कि "डॉक्टर समाज में सेवा और विश्वास का प्रतीक होते हैं. ऐसे में प्रत्येक चिकित्सक का दायित्व है कि वह मरीजों, महिलाओं और बच्चों के साथ संवेदनशील, सम्मानजनक और मर्यादित व्यवहार करे." उन्होंने कहा कि "हरियाणा महिला आयोग महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान की रक्षा के लिए हर परिस्थिति में उनके साथ मजबूती से खड़ा है."

छात्र आंदोलन पर भी रखी बेबाक राय: दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन को लेकर पूछे गए सवाल पर महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने कहा कि "लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में असंवैधानिक भाषा या अमर्यादित व्यवहार स्वीकार्य नहीं हो सकता." उन्होंने कहा कि "संविधान की मर्यादा और लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है."

ये भी पढ़ें-हरियाणा की जेलों में कैदी सीखेंगे गोपालन, NDRI के विशेषज्ञ देंगे ट्रेनिंग, करनाल से शुरू हुई अनूठी पुनर्वास पहल

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