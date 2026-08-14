यूपी में लगेंगे एक लाख बायोगैस संयंत्र...गौसेवा आयोग के उपाध्यक्ष बोले- गोबर और गोमूत्र से रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होगी
उपाध्यक्ष ने बताया, दो गाय खरीदने पर सरकार की ओर से प्रति गाय 40 हजार रुपये तक की सब्सिडी का प्रावधान है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 7:11 PM IST
बरेली : उत्तर प्रदेश गौसेवा आयोग के उपाध्यक्ष रमाकांत उपाध्याय ने कहा कि प्रदेश में गोवंश संरक्षण को अब ग्रामीण रोजगार और प्राकृतिक खेती से जोड़ने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आयोग की टीम प्रदेशभर की गौशालाओं का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है. उन्होंने कहा कि गौशालाओं में गोवंश को पौष्टिक चारा, चोकर, स्वच्छ पानी और साफ वातावरण उपलब्ध कराना प्राथमिकता है.
रमाकांत उपाध्याय ने बताया कि गोबर से बायोगैस, जीवामृत और जैविक खाद तैयार करने को बढ़ावा दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने एक लाख बायोगैस संयंत्रों को मंजूरी दी है. तकनीकी अध्ययन पूरा होने के बाद अलग-अलग जिलों में किसानों को सब्सिडी के आधार पर बायोगैस संयंत्र उपलब्ध कराने की योजना है.
उन्होंने कहा कि प्राकृतिक और जैविक उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है. किसान दूध से घी, मट्ठा और अन्य उत्पाद तैयार कर अतिरिक्त आय कमा सकते हैं. वहीं गोबर और गोमूत्र का इस्तेमाल खेती में करने से रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी.
रमाकांत उपाध्याय ने कहा कि कमजोर और बीमार गोवंश के लिए अलग व्यवस्था, छोटे बछड़ों के लिए विशेष स्थान, आइसोलेशन वार्ड और घायल पशुओं को उठाने के लिए लिफ्ट जैसी सुविधाएं गौशालाओं में उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि गौशालाओं के संचालन में समाजसेवियों, संतों और संस्थाओं को भी जोड़ा जा रहा है.
गौसेवा आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री की जनसहभागिता योजना के तहत ग्रामीण युवाओं को गोपालन और प्राकृतिक खेती से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. दो गाय खरीदने पर सरकार की ओर से प्रति गाय 40 हजार रुपये तक की सब्सिडी का प्रावधान है. इससे युवा गांव में रहकर ही रोजगार का साधन विकसित कर सकते हैं.
देशी गायों की नस्ल सुधार योजना पर उन्होंने कहा कि कृत्रिम गर्भाधान के जरिए बेहतर नस्ल विकसित की जा रही है. अच्छे सीमन के इस्तेमाल से कम दूध देने वाली गायों की अगली पीढ़ी में दूध उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य है. गोवंश संरक्षण के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना आयोग की प्राथमिकताओं में शामिल है.
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