सफाई कर्मचारी आयोग ने जल संस्थान के अधिशासी अभियंता को किया तलब, SDM से भी मांगी रिपोर्ट, जानिए मामला

मसूरी पहुंचे उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत सिंह मकवाना ने सफाई कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं पर बैठक की.

उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत सिंह मकवाना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 20, 2025 at 7:05 PM IST

4 Min Read
मसूरी: उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत सिंह मकवाना शनिवार 20 दिसंबर को मसूरी पहुंचे. मसूरी के टाउन हॉल सभागार उन्होंने सफाई कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं को लेकर सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में सफाई कर्मचारियों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ न दिए जाने पर आयोग अध्यक्ष ने अधिकारियों की कड़ी फटकार लगाई और साथ ही चेतावनी भी दी.

उपाध्यक्ष भगवत सिंह मकवाना ने साफ किया है कि सफाई कर्मचारियों के हितों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. बैठक के दौरान उपाध्यक्ष ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए लगातार योजनाएं चला रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका लाभ नहीं पहुंचना बेहद चिंताजनक है. मसूरी जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल पर भी सफाई कर्मचारियों को न तो पूरा वेतन दिया जा रहा है और न ही उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिल पा रही हैं.

सफाई कर्मचारी आयोग ने जल संस्थान के अधिशासी अभियंता को किया तलब (ETV Bharat)

अधिशासी अभियंता तलब: गढ़वाल जल संस्थान के अधिशासी अभियंता अमित कुमार पर बैठक में बिना तैयारी के आने और गलत आंकड़े प्रस्तुत करने का आरोप लगाते हुए आयोग अध्यक्ष ने उन्हें देहरादून स्थित आयोग कार्यालय में तलब किया. मकवाना ने कहा कि आयोग को गुमराह करने का प्रयास किसी भी अधिकारी के लिए गंभीर विषय है. उन्हें सभी सफाई कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं, वेतन और अन्य लाभों की पूरी जानकारी के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं.

₹500 प्रतिदिन मानदेय लागू करने के निर्देश: आयोग उपाध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2022 में दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारियों को ₹500 प्रतिदिन मानदेय देने की घोषणा की गई थी, लेकिन मसूरी में अब भी कर्मचारियों को मात्र ₹272 प्रतिदिन दिए जा रहे हैं.

इस पर उन्होंने अधिशासी अधिकारी गौरव वसीम को मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप तत्काल ₹500 प्रतिदिन मानदेय लागू करने और पीएफ सहित अन्य लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

जनवरी में लगेगा बहुउद्देशीय शिविर: समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिए गए कि जनवरी के पहले सप्ताह में मसूरी नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों के लिए बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया जाए. इस शिविर में सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और पात्र कर्मचारियों को योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा.

सफाई कर्मचारियों के बच्चों को रोजगार देने पर जोर: मकवाना ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सफाई कर्मचारियों के बच्चों को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर दिए जाएं. उन्होंने कहा कि ऐसा न हो कि सफाई कर्मचारी का बच्चा केवल सफाई कार्य तक ही सीमित रह जाए. सरकार का उद्देश्य उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देना है और अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि योजनाओं को धरातल पर लागू करें.

15 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश: एसडीएम मसूरी राहुल आनंद को मसूरी में सफाई कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं, ईएसआई और पीएफ की जांच कर 15 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए. साथ ही एसडीएम को सरकारी योजनाओं का संज्ञान लेकर सफाई कर्मचारियों को उनका लाभ दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा गया.

वाल्मीकि भवन और पद सृजन का मुद्दा उठा: आयोग अध्यक्ष ने स्थानीय प्रशासन को मसूरी में वाल्मीकि भवन निर्माण के निर्देश दिए. उन्होंने कांग्रेस शासनकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय सफाई कर्मचारियों के अधिकारों का हनन किया गया और मसूरी में सफाई कर्मचारियों के पदों में भारी कटौती की गई. पहले जहां 168 पद स्वीकृत थे, उन्हें घटाकर 61 कर दिया गया.

मकवाना ने कहा कि आयोग सरकार से वार्ता कर नगर निकायों में पूर्व से अधिक पद सृजित कराने का प्रयास करेगा. अंत में आयोग उपाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में दिए गए निर्देशों की समीक्षा की जाएगी और यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

