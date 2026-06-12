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बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हटाए गए, अभी हैं वेटिंग में

बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मणिकंडन हटाए गए. ( ETV Bharat )

लखनऊ: बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मणिकंडन को हटा दिया गया. नियुक्ति और कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत मणिकंदन को प्रतीक्षारत किया गया है. मणिकंडन की जगह उत्तर प्रदेश की अपर श्रम आयुक्त सौम्या पांडेय को बरेली विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है. माना जा रहा है कि शासन में मणिकंदन के प्रति कुछ नाराजगी थी, जिसकी वजह से उनका पद से हटाया गया है. साथ ही नया पद भी नहीं दिया गया. मणिकंडन का जन्म 24 अक्टूबर 1987 को तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में हुआ. उन्होंने फार्मेसी में स्नातक किया और सिविल सेवा परीक्षा 2017 में एआईआर 332 रैंक हासिल कर आईएएस बने. यूपी कैडर में आने के बाद उन्होंने आगरा सहित विभिन्न पदों पर कार्य किया, जहां उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) के रूप में भी सेवाएं दीं. बरेली में आने के बाद उन्होंने ग्रेटर बरेली परियोजना, सेंट्रल पार्क (रुद्र वनम), प्रधानमंत्री आवास योजना और मेगा इको पार्क जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की निगरानी की.