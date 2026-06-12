ETV Bharat / state

बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हटाए गए, अभी हैं वेटिंग में

शासन में मणिकंदन के प्रति कुछ नाराजगी थी, जिसकी वजह से उनका पद से हटाया गया है. साथ ही नया पद भी नहीं दिया गया.

BAREILLY DEVELOPMENT AUTHORITY VC
बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मणिकंडन हटाए गए. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 3:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मणिकंडन को हटा दिया गया. नियुक्ति और कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत मणिकंदन को प्रतीक्षारत किया गया है.

मणिकंडन की जगह उत्तर प्रदेश की अपर श्रम आयुक्त सौम्या पांडेय को बरेली विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है.

माना जा रहा है कि शासन में मणिकंदन के प्रति कुछ नाराजगी थी, जिसकी वजह से उनका पद से हटाया गया है. साथ ही नया पद भी नहीं दिया गया.

मणिकंडन का जन्म 24 अक्टूबर 1987 को तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में हुआ. उन्होंने फार्मेसी में स्नातक किया और सिविल सेवा परीक्षा 2017 में एआईआर 332 रैंक हासिल कर आईएएस बने.

यूपी कैडर में आने के बाद उन्होंने आगरा सहित विभिन्न पदों पर कार्य किया, जहां उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) के रूप में भी सेवाएं दीं. बरेली में आने के बाद उन्होंने ग्रेटर बरेली परियोजना, सेंट्रल पार्क (रुद्र वनम), प्रधानमंत्री आवास योजना और मेगा इको पार्क जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की निगरानी की.

जून 2026 की शुरुआत में उन्होंने ग्रेटर बरेली क्षेत्र और रुद्र वनम पार्क का स्थल निरीक्षण किया, जहां विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को समयबद्ध, उच्च गुणवत्ता वाले कार्यों के निर्देश दिए. मार्च 2026 में रामवाटिका निरीक्षण और अन्य परियोजनाओं में भी उनकी सक्रिय भागीदारी रही.

हाल ही में उनके कुछ कार्यक्रमों को लेकर शासन में नाराजगी व्यक्त की गई थी और कुछ गोपनीय शिकायतें भी हुई है. फार्मेसी बैकग्राउंड के होने की वजह से उनके बारे में कहा जा रहा है कि दवा उद्योग से जुड़े कुछ कामों में उन्होंने अपनी गलत उपस्थिति दर्ज कराई थी, जिसकी जांच भी होने की संभावना है.

शासन से जारी आदेश के मुताबिक सौम्या पांडे को न केवल बरेली विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी दी गई है. इसके साथ ही उन्हें संभागीय खाद्य निरीक्षक के पद पर भी बैठाया गया है. इसी पद पर दबाव संबंधित जांच की जाती हैं.

प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एवं देवराज ने बताया कि तत्काल सौम्या पांडेय को नए पद पर उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया गया है.

TAGGED:

BAREILLY DEVELOPMENT AUTHORITY
BDA VC हटाए गए
सौम्या पाण्डेय बीडीए वीसी
बरेली विकास प्राधिकरण
BAREILLY DEVELOPMENT AUTHORITY VC

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.