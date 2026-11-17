बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के उपाध्यक्ष और सचिव बदले, नीतीश कुमार के आप्त सचिव पर भी बड़ा फैसला
BSEB Vice Chairman transferred: बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड के उपाध्यक्ष और सचिव बदल गए हैं. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : November 17, 2026 at 7:03 AM IST
पटना: छठ के तुरंत बाद सम्राट चौधरी की सरकार ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के उपाध्यक्ष और सचिव को लेकर बड़ा फैसला लिया है. 2015 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अरविंद कुमार को बीएसईबी का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया है.
अरविंद कुमार बने बीएसईबी उपाध्यक्ष
अरविंद कुमार फिलहाल लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में अपर सचिव के पद पर तैनात हैं लेकिन अब तबादला करते हुए अरविंद कुमार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 2019 धारा 6 के तहत उपाध्यक्ष बनाया गया है.
बीएसईबी सचिव बने अजय कुमार
वहीं बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अजय कुमार को बंदोबस्त पदाधिकारी सहरसा के पद से तबादला करते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का सचिव बनाया गया है. अजय कुमार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्याय दो नियम 8 (2) के तहत सचिव बनाया गया है.
नीतीश के आप्त सचिव को मिला अतिरिक्त प्रभार
इसके अलावे पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार के आप्त सचिव को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है. सरकारी आप्त सचिव प्रमोद कुमार को अगले आदेश तक बिहार राज्य भंडार निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया. प्रमोद कुमार को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से दोनों की अलग अलग अधिसूचना जारी कर दी गई है.
कई आईएएस को मिला था प्रमोशन
दिवाली से कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने कई आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन दिया था. 9 जिलाधिकारी समेत 10 आईएएस अधिकारियों को प्रोन्नति मिली थी, जबकि उसके पहले 2014 बैच के 34 आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया था, जिसमें से दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को अपर मुख्य सचिव के ग्रेड में प्रमोशन दिया गया था.
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