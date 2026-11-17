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बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के उपाध्यक्ष और सचिव बदले, नीतीश कुमार के आप्त सचिव पर भी बड़ा फैसला

बीएसईबी के उपाध्यक्ष और सचिव का तबादला ( ETV Bharat )

अरविंद कुमार बने बीएसईबी उपाध्यक्ष

अरविंद कुमार फिलहाल लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में अपर सचिव के पद पर तैनात हैं लेकिन अब तबादला करते हुए अरविंद कुमार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 2019 धारा 6 के तहत उपाध्यक्ष बनाया गया है.