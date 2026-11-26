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वाइब्रेंट गुजरात-2027 में निवेश नहीं, राज्यों के बीच साझेदारी और सहयोग पर होगा फोकस : रमनभाई सोलंकी

वाइब्रेंट गुजरात-2027 ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: गुजरात के खाद्य रसद एवं आपूर्ति मंत्री रमनभाई सोलंकी ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027 में इस बार केवल निवेश आकर्षित करने के बजाय राज्यों के बीच औद्योगिक साझेदारी, तकनीकी सहयोग और विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने पर विशेष जोर रहेगा. कहा कि 10 से 12 जनवरी तक आयोजित होने वाले 11वें संस्करण में देश के सभी राज्यों को भागीदार बनने और अपनी औद्योगिक क्षमताओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है. गुजरात सरकार का उद्देश्य राज्यों के बीच ऐसी साझेदारी की संभावनाएं तलाशना है, जिससे देश की औद्योगिक और आर्थिक विकास यात्रा को गति मिल सके.

गुरुवार को लखनऊ के एक निजी होटल में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात 2027 कार्यक्रम के उपरांत मीडिया से मुखातिब रमनभाई सोलंकी ने वाइब्रेंट गुजरात 2027 की तैयारियों और प्राथमिकताओं की जानकारी दी. बताया कि इस बार समिट की थीम विकसित गुजरात, विकसित भविष्य का निर्माण रखी गई है. इसके माध्यम से विकसित भारत 2047 के संकल्प में सभी राज्यों की भूमिका और उनके योगदान को मजबूत करने का प्रयास होगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आयोजन केवल निवेश का मंच नहीं, बल्कि राज्यों के बीच सहयोग और साझेदारी के नए अवसर तलाशने का माध्यम भी होगा.

आठ सेक्टर में एफटीए पर होंगे विशेष सत्र गुजरात की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ममता वर्मा ने बताया कि इस बार अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों (एफटीए) पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इसके लिए आठ सेक्टर चिह्नित किए गए हैं, जिनमें अलग-अलग सेमिनार और चर्चा सत्र आयोजित होंगे. इनका उद्देश्य यह समझना है कि विभिन्न देशों के साथ हुए व्यापार समझौतों से भारतीय उद्योगों और विशेष रूप से एमएसएमई को किस तरह लाभ मिल सकता है. साथ ही वैश्विक बाजार की जरूरतों के अनुरूप भारतीय उद्योगों को तैयार करने और अलग-अलग देशों के साथ क्षेत्रवार कारोबारी संभावनाएं विकसित करने पर चर्चा होगी. स्पेस टेक से सेमीकंडक्टर तक तकनीक पर फोकस बताया कि समिट में तकनीक आधारित उद्योगों के लिए भी विशेष सत्र होंगे. इनमें स्पेस टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर जैसे उभरते क्षेत्रों को शामिल किया गया है. स्पेस टेक्नोलॉजी और रक्षा एवं एयरोस्पेस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने, क्वांटम कंप्यूटिंग की संभावनाओं और सेमीकंडक्टर उद्योग के इकोसिस्टम को मजबूत करने पर विचार-विमर्श होगा. कहा कि इन सभी क्षेत्रों में कुशल मानव संसाधन तैयार करना भी समिट की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है. इसके लिए युवाओं की स्किलिंग, रोजगार क्षमता और उद्योगों की जरूरत के अनुरूप प्रशिक्षण पर चर्चा होगी. 9 से 13 जनवरी तक ग्लोबल ट्रेड शो