वाइब्रेंट गुजरात-2027 में निवेश नहीं, राज्यों के बीच साझेदारी और सहयोग पर होगा फोकस : रमनभाई सोलंकी
औद्योगिक साझेदारी, तकनीकी सहयोग और विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने पर विशेष जोर
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 5:17 PM IST
लखनऊ: गुजरात के खाद्य रसद एवं आपूर्ति मंत्री रमनभाई सोलंकी ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027 में इस बार केवल निवेश आकर्षित करने के बजाय राज्यों के बीच औद्योगिक साझेदारी, तकनीकी सहयोग और विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने पर विशेष जोर रहेगा. कहा कि 10 से 12 जनवरी तक आयोजित होने वाले 11वें संस्करण में देश के सभी राज्यों को भागीदार बनने और अपनी औद्योगिक क्षमताओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है. गुजरात सरकार का उद्देश्य राज्यों के बीच ऐसी साझेदारी की संभावनाएं तलाशना है, जिससे देश की औद्योगिक और आर्थिक विकास यात्रा को गति मिल सके.
गुरुवार को लखनऊ के एक निजी होटल में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात 2027 कार्यक्रम के उपरांत मीडिया से मुखातिब रमनभाई सोलंकी ने वाइब्रेंट गुजरात 2027 की तैयारियों और प्राथमिकताओं की जानकारी दी. बताया कि इस बार समिट की थीम विकसित गुजरात, विकसित भविष्य का निर्माण रखी गई है. इसके माध्यम से विकसित भारत 2047 के संकल्प में सभी राज्यों की भूमिका और उनके योगदान को मजबूत करने का प्रयास होगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आयोजन केवल निवेश का मंच नहीं, बल्कि राज्यों के बीच सहयोग और साझेदारी के नए अवसर तलाशने का माध्यम भी होगा.
आठ सेक्टर में एफटीए पर होंगे विशेष सत्र
गुजरात की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ममता वर्मा ने बताया कि इस बार अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों (एफटीए) पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इसके लिए आठ सेक्टर चिह्नित किए गए हैं, जिनमें अलग-अलग सेमिनार और चर्चा सत्र आयोजित होंगे. इनका उद्देश्य यह समझना है कि विभिन्न देशों के साथ हुए व्यापार समझौतों से भारतीय उद्योगों और विशेष रूप से एमएसएमई को किस तरह लाभ मिल सकता है. साथ ही वैश्विक बाजार की जरूरतों के अनुरूप भारतीय उद्योगों को तैयार करने और अलग-अलग देशों के साथ क्षेत्रवार कारोबारी संभावनाएं विकसित करने पर चर्चा होगी.
स्पेस टेक से सेमीकंडक्टर तक तकनीक पर फोकस
बताया कि समिट में तकनीक आधारित उद्योगों के लिए भी विशेष सत्र होंगे. इनमें स्पेस टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर जैसे उभरते क्षेत्रों को शामिल किया गया है. स्पेस टेक्नोलॉजी और रक्षा एवं एयरोस्पेस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने, क्वांटम कंप्यूटिंग की संभावनाओं और सेमीकंडक्टर उद्योग के इकोसिस्टम को मजबूत करने पर विचार-विमर्श होगा. कहा कि इन सभी क्षेत्रों में कुशल मानव संसाधन तैयार करना भी समिट की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है. इसके लिए युवाओं की स्किलिंग, रोजगार क्षमता और उद्योगों की जरूरत के अनुरूप प्रशिक्षण पर चर्चा होगी.
9 से 13 जनवरी तक ग्लोबल ट्रेड शो
गुजरात के औद्योगिक विकास सचिव आलोक पांडेय ने बताया कि ग्लोबल समिट के साथ 9 से 13 जनवरी तक ग्लोबल ट्रेड शो का भी आयोजन किया जाएगा. गांधीनगर के हेलिपैड ग्राउंड में आयोजित होने वाले इस ट्रेड शो में विभिन्न क्षेत्रों की नई तकनीकों, नवाचारों और औद्योगिक उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा. इसके माध्यम से कंपनियों, निवेशकों और विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को कारोबारी सहयोग और तकनीकी साझेदारी के अवसर मिलेंगे.
यूपी के साथ औद्योगिक साझेदारी की संभावनाएं
एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ममता वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता और वाइब्रेंट गुजरात में उसकी संभावित भूमिका को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि हर राज्य अपनी ताकत और विशेषताओं के आधार पर विकसित भारत के रोडमैप में योगदान दे सकता है. राज्यों को अपनी क्षमताओं के अनुरूप सहयोग और साझेदारी के अवसर तलाशने चाहिए. कहा कि उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी और उसके प्रतिभा संसाधन को औद्योगिक विकास की वैल्यू चेन से जोड़ने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई. गुजरात और उत्तर प्रदेश के बीच कच्चे माल, उत्पादन, लॉजिस्टिक्स, बंदरगाहों की कनेक्टिविटी और औद्योगिक उत्पादों के आदान-प्रदान के माध्यम से सहयोग बढ़ाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि जहां जिस तरह का औद्योगिक इकोसिस्टम उपलब्ध है, उसका लाभ दूसरे राज्य भी साझेदारी के माध्यम से उठा सकते हैं.
वैश्विक व्यापार तनाव के बीच भारत भरोसेमंद साझेदार
कहा कि वैश्विक स्तर पर चल रहे व्यापार युद्ध और टैरिफ की चुनौतियों के बीच वाइब्रेंट गुजरात के महत्व पर उन्होंने कहा कि भारत को अब वैश्विक बाजार में एक भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार के रूप में देखा जा रहा है. दुनिया भारत को बड़े विनिर्माण केंद्र और वैश्विक बाजार के लिए उत्पादन करने वाले देश के रूप में देख रही है. यही वजह है कि गुजरात ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों और निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ रही है.
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