ETV Bharat / state

सुंदर नर्सरी में जीवंत शिल्प ग्राम और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने जीत लिया दर्शकों का मन, एक से बढ़कर एक दिखा हुनर

निजामुद्दीन दरगाह के करीब बने हुमायूं टॉम्ब की सुन्दर नर्सरी में जीवंत शिल्प ग्राम और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन,देश के विभिन्न राज्यों से आए शिल्पकार

सुंदर नर्सरी में जीवंत शिल्प ग्राम और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन
सुंदर नर्सरी में जीवंत शिल्प ग्राम और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 24, 2025 at 2:12 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में सालभर विशेष कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों का आयोजन होता रहता है. जहां भारत मंडपम में भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला चल रहा है वहीं निजामुद्दीन दरगाह के करीब बने हुमायूं टॉम्ब की सुन्दर नर्सरी में जीवंत शिल्प ग्राम और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. 23 नवंबर तक जारी अनंत उत्सव – लोक एवं जनजातीय कला एवं शिल्प महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से आए शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन करने पहुंचे. इस दौरान हर शाम लोक और जनजातीय फॉक संस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ.

सुंदर नर्सरी में जीवंत शिल्प ग्राम की झलक : सुंदर नर्सरी, दिल्ली का मुगल उद्यान है जिसे अब एक ऐसे जीवंत स्थल में बदल दिया गया है.यहां शिल्प बाज़ारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और कैफे का आयोजन होता है.यह सिर्फ एक पिकनिक स्थल नहीं, बल्कि अब यहां विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, जिनमें "शिल्प ग्राम" भी शामिल है.

सुंदर नर्सरी में जीवंत शिल्प ग्राम की झलक
सुंदर नर्सरी में जीवंत शिल्प ग्राम की झलक (ETV Bharat)
हुमायूं टॉम्ब की सुन्दर नर्सरी में जीवंत शिल्प ग्राम का आयोजन (ETV Bharat)

कई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कारीगर भी पहुंचे : इस प्रदर्शनी में शिल्प कला क्षेत्र के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कारीगर मधुबनी चित्रकला, वरली चित्रकला, गोंड चित्रकला और भील चित्रकला, टेराकोटा शिल्प, बांस शिल्प, सुलेख, सिक्की घास बुनाई, सुलेख - लकड़ी की नक्काशी और पेपरमैची शिल्प पर इंटरैक्टिव कार्यशालाओं का आयोजन किया गया.

कई तरह के मधुबनी पेंटिंग्स की कलाकृतियां मौजूद
कई तरह के मधुबनी पेंटिंग्स की कलाकृतियां मौजूद (ETV Bharat)
कई तरह के मधुबनी पेंटिंग्स की कलाकृतियां मौजूद : बिहार की मधुबनी पेंटिंग को गत्तों के ढांचों पर उभारने वाली अनुभा बताती हैं कि उनको इस प्रदर्शनी में आकर काफी अच्छा लगा. वह मुल्तानी मिट्टी और कागज को मिलाकर जो मॉडल तैयार करती है फिर उस पर मधुबनी पेंटिंग को उभारने का काम करती है. यह हुनर उनको विरासत में प्राप्त हुआ है. इस काम को उन्होंने अपनी दादी से सीखा है जो शादी के उपरांत उनके लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता का एक सशक्त माध्यम साबित हो रहा है.

मधुबनी पेंटिंग्स के कलाकार ने साझा किए अनुभव : अनुभा का मानना है कि जिस प्रकार की मेहनत इस काम को करने में लगती है उतना मेहानताना नहीं मिल पाता है इसके पीछे उनका मानना है कि लोगों को कलाकारी और कारीगरी की समझ कम है. स्टॉल पर आने वाले सभी लोग केवल इसको देखना पसंद करते हैं लेकिन खरीदने वाले लोग काफी कम संख्या में नजर आते हैं. जबकि इस कला को उभारने में कई दिनों की मेहनत लगती है.
200 रुपए से लेकर हजारों रुपए की कलाकृतियां मौजूद : अनुभा के पति अवधेश कुमार ने बताया कि वह एक मधुबनी पेंटिंग आर्टिस्ट है. वहीं अनुभा एक कुशल ग्रहणी मां और एक सफल आर्टिस्ट के रूप में अपने आप को उभरने का लगातार प्रयास करती रहती है. अनुभा और अवधेश के स्टॉल पर 200 रुपए से लेकर हजारों रुपए की कलाकृतियां मौजूद है.

सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने जीत लिया दर्शकों का मन
सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने जीत लिया दर्शकों का मन (ETV Bharat)

कैलीग्राफी के कलाकार ने बतायी कला की खूबियां : वहीं अन्य कलाकार मुश्ताक अहमद ने बताया कि वह दिल्ली के ही रहने वाले हैं. करीब 25 वर्षों से वहां छात्रों को कैलीग्राफी का हुनर सीखा रहे हैं. इस क्षेत्र में प्रशिक्षण के दौरान हमेशा उनका प्रयास होता है. नई सृजनात्मक को इसमें जोड़ा जाए, ताकि आगे आने वाले उनके छात्र केवल कागजों पर ही नहीं फैब्रिक कैनवास वुड लीटर आदि कई चीजों पर भी इन कलाओं को उभार पाएं. वह उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में इस कलाकारी को भी एक अनोखी मिसाल और पहचान मिलेगी.

कार्यक्रम का आयोजन स्पिक मैके नामक संस्था द्वारा: इस कार्यक्रम का आयोजन स्पिक मैके नामक संस्था द्वारा किया गया था. बता दें कि स्पिक मैके एक गैर-लाभकारी, स्वयंसेवी संगठन है. यह संगठन भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य, शिल्प, सिनेमा और संस्कृति को भारत और विदेशों के छात्रों तक पहुंचाने के लिए कार्य करता है. इसकी स्थापना पद्मश्री डॉ. किरण सेठ ने 1977 में IIT दिल्ली में की थी.संगीत कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, विरासत भ्रमण, योग सत्रों और गहन कार्यक्रमों के माध्यम से, स्पिक मैके युवाओं के शैक्षिक अनुभव को समृद्ध बनाने का प्रयास करता है. यह भारत और विदेशों के 100 से अधिक कस्बों और शहरों में प्रतिवर्ष 5000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित करता है.

सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में सहयोग करना आयोजन का उद्देश्य : लोक एवं जनजातीय कला एवं शिल्प महोत्सव की संयोजक सुमन दूंगा ने कहा कि इस महोत्सव के माध्यम से, हमारा उद्देश्य युवा मन को प्रेरित करना, हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में सहयोग देना और गुरु-शिष्य परंपरा को बढ़ावा देना रहा. यह सभी के लिए भारत की विविध कलात्मक अभिव्यक्तियों का अनुभव करने का आयोजन रहा

ये भी पढ़ें :

'फेंकी हुई चीजों से बनाई ऐसी मूर्तियां कि देखते ही रह जाएंगे': असम के रिटायर्ड लेक्चरर की अनोखी कला

गीता महोत्सव में मधुबनी आर्ट की धूम, बिहार की सिद्धिता अपनी कला से जीत रही लोगों का दिल

TAGGED:

VIBRANT CRAFTS VILLAGE IN DELHI
CULTURAL PROGRAMS AT SUNDER NURSERY
HUMAYUN TOMB SUNDER NURSERY
सुंदर नर्सरी में जीवंत शिल्प
SUNDER NURSERY DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केसर कैंसर के मरीजों के लिए औषधि के समान, जानें कि अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं तो क्या होगा

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयरः असम की चाय और आयुर्वेदिक स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी टक्कर, पिच रिपोर्ट के साथ जानें दोनों की संभावित प्लेइंग-11

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.