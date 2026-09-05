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जन्माष्टमी विशेष: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भगवान कृष्ण का जीवंत रास, नटखट कान्हा का ऐसा जन्मोत्सव जो आपको द्वापर युग में ले जाएगा...

श्वेता मिश्रा के संपादन के साथ पेश है प्रतिमा तिवारी की खास रिपोर्ट.

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भगवान कृष्ण की झांकियों से जगमगाया बीएचयू. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 12:49 PM IST

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वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में सनातन परंपरा का सबसे बड़ा पर्व जन्माष्टमी बेहद धूमधाम से मनाया जाता है. बड़ी बात ये है कि इस यूनिवर्सिटी की स्थापना के साथ यहां पर महामना ने कृष्ण जन्मोत्सव मनाने की परंपरा को शुरू किया, जिसको आज भी फॉलो किया जा रहा है. विश्वविद्यालय के सभी संकाय के छात्रावास में भगवान के जन्म को उत्साह के साथ मनाया जाता है, तो वहीं उनके जीवन से जुड़ी अलग-अलग सजीव झांकियां तैयार की जाती हैं. छात्र-छात्राएं रास खेलते हैं, जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन भी सहयोग करता है, बकायदा कमेटी बनाकर तैयारी की जाती है.

काशी हिंदू विश्वविद्यालय की सुंदर झांकी. (Video Credit; ETV Bharat)

इस साल भी विश्वविद्यालय के त्रिवेणी छात्रावास, बिरला छात्रावास, रुइया छात्रावास, लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास अलग-अलग छात्रावास में भगवान श्री कृष्ण की जीवंत सजीव झांकियों को छात्र-छात्राओं ने तैयार किया. इसके साथ ही पूरे परिसर को रंग-बिरंगे झालरों से सजाया गया है. इसी मौके पर बाकायदा भागवत पाठ के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है.

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कृष्ण जन्मोत्सव की जीवंत झांकी. (Photo Credit; ETV Bharat)

इस बारे में भगवान की सजीव झांकियों का चित्रण प्रस्तुत करने वाली छात्राएं कहती हैं कि वो बीते एक सप्ताह से इसकी तैयारी कर रही हैं, जहां वह भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े हुए किसी एक घटना को लेकर के स्क्रिप्ट तैयार करती हैं और उसके बाद फिर उस हिसाब से कॉस्टयूम, ज्वैलरी, मेकअप को तैयार किया जाता है और फिर उस कैरेक्टर में आकर भगवान के जीवन से जुड़ी झांकियों को प्रस्तुत करती हैं.

छात्राएं बनतीं राधाकृष्ण: छात्राओं ने बताया कि इस बार वह श्री कृष्णा और राधा रानी के कुंदनवन के रास को प्रस्तुत कर रही हैं. ये उनके जीवन का सबसे अद्भुत मौका है. राधा रानी का किरदार प्रस्तुत करने वाली एमएससी की छात्रा कहती है कि उन्होंने पहली बार अपने जीवन में इस तरीके का कोई त्योहार विश्वविद्यालय में मानते हुए देखा है.

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उन्होंने बताया कि ये उनका पहला और बेहद अद्भुत अनुभव है. उन्होंने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इस तरीके का सेलिब्रेशन अपने आप में बेहद अनोखा है. वहीं भगवान कृष्ण की प्रस्तुति करने वाली पीएचडी की छात्रा कहती हैं, इसके पहले उन्होंने गोपी का भी कैरेक्टर प्ले किया है और इस बार वह कृष्ण बनी है. जहां वह भगवान कृष्ण की कलाओं की तरह कभी नटखट है तो कभी गंभीर बनकर स्वरूप रख रही और ये उनके जीवन में भी एक नए लेसन को सीखने जैसा है.

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कृष्ण-सुदामा की अद्भुत झांकी. (Photo Credit; ETV Bharat)
पूरे वर्ष रहता इस दिन का इंतजार: बता दें कि सजीव चित्र प्रस्तुत करने के साथ हजारों छात्राएं इस उत्सव में पहुंचकर अपनी सहभागिता भी दर्ज कर रही हैं. सजीव झांकियों को देखने आने वाली छात्राएं कहती है, उन्होंने जीवन में पहली बार इस तरीके के उत्सव को देखा है. BHU हॉस्टल में रहने वाली लगभग सभी लड़कियों को पूरे वर्ष श्री कृष्ण जन्मोत्सव का इंतजार होता है कि कब ये त्यौहार आए और कब उन्हें इस तरीके की झांकियों को देखने का अनुभव मिले.

इस मौके पर परिसर में सभी लड़कियां गोपी और राधा के रूप में तैयार होकर पहुंची थी. राधा के रूप में तैयार होकर आई पीएचडी की छात्रा कहती है, ये अनुभव बेहद यादगार होने वाला है. पूरे परिसर में आज ऐसा लग रहा है जैसे भगवान स्वयं अलग-अलग रूप में मौजूद हैं.

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बालगोपाल की झांकी (Photo Credit; ETV Bharat)

त्रिवेणी की झांकी सबसे खास: वहीं हॉस्टल की केयरटेकर कहती हैं, त्रिवेणी परिसर में कुल 7 हॉस्टल हैं, जहां की सभी छात्राएं इन झांकियां में अपनी हिस्सेदारी निभाती हैं. यहां पर बाकायदा रास खेला जाता है, छात्राएं अपने डांस की प्रैक्टिस, झांकियों की तैयारी करती हैं. इन झांकियां में सजने वाला हर सामान अपने हाथों से बनाती हैं और बिल्कुल उसे जीवंत रूप देती हैं.

आज भी छात्राओं ने अलग-अलग झांकियों को तैयार किया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के माखन चोरी का किस्सा तैयार किया गया है. वहीं कहीं पर भगवान और उनके मित्र की सुदामा की दोस्ती नजर आ रही है, कहीं पर वन में राधारानी और श्रीकृष्ण का रास नजर आ रहा है, तो वहीं कहीं भगवान बंसी बजा करके राधा रानी को बुला रहे हैं. ये सभी झांकियां अपने आप में इस त्योहार को और भी ज्यादा अनोखा बना देती हैं. देर रात्रि में शंख, घंटे घड़ियाल के बीच श्री कृष्ण का जन्म होता है और इस पूरे जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया जाता है, छात्राएं देर रात तक भजन कीर्तन करती हैं.

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माखन खाते कन्हैया (Photo Credit; ETV Bharat)

महामना ने शुरू की थी अनोखी परंपरा: विश्वविद्यालय की अनोखी परम्परा के बाबत संस्कृत विद्या धाम संकाय के प्रोफेसर शशिकांत मिश्र कहते है, विश्वविद्यालय में इस अनोखी परंपरा की शुरुआत महामना ने की थी. महामना कृष्ण उपासक थे. उन्होंने राधा रानी के एक विग्रह को लाकर स्थापित किया था. ये विग्रह आज भी संस्कृत विद्या धर्म संकाय में धरोहर के रूप में मौजूद है.

प्रोफेसर ने बताया, उन्होंने इस विश्वविद्यालय को सनातन परंपरा की रक्षा करने के उद्देश्य से भी तैयार किया है. उनकी विचारधारा रही है कि इस विश्वविद्यालय में प्रतिचि और प्राची का मेल सदैव दिखे. इसी के तहत विश्वविद्यालय में जन्माष्टमी को मनाने की परंपरा शुरू हुई. ये परंपरा इतनी अद्भुत है कि आज विश्वविद्यालय का हर एक कोना भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव से पूरी तरीके से गूंजता है. हर जगह भगवान कृष्ण के भजन, छात्र-छात्राओं का उल्लास, भागवत गीता का पाठ सुनाई देता है. देर रात भगवान के जन्म के साथ भजन कीर्तन का सिलसिला जारी रहता है.

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दूर-दराज से देखने आते लोग: प्रो. शशिकांत ने बताया, विश्वविद्यालय के जन्माष्टमी की सबसे अनोखी बात यहां की सजीव झांकियां है, आप हर जगह निर्जीव झांकियां को देखते होंगे जिसे सजावटी सामानों से तैयार किया जाता है. लेकिन इस विश्वविद्यालय में सभी विद्यार्थी स्वयं भगवान के अलग-अलग रूपों को धारण करके सजीव झांकिया को प्रस्तुत करते हैं जो अपने आप में बेहद मनमोहक होता है. उन्होंने बताया कि इसे देखने के लिए सिर्फ विश्वविद्यालय के ही छात्र-छात्राएं नहीं आते बल्कि शहर के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग आकर के इसे देखते हैं और हजारों की संख्या में यहां भीड़ मौजूद होती है और हर कोई श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता है.


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