पलामू के बेतला नेशनल पार्क में बढ़ी रौनक! एक की जगह तीन दिन रुके फ्रांसीसी पर्यटक

पलामू के बेतला नेशनल पार्क में बढ़ी रौनक! एक की जगह तीन दिन रुके फ्रांसीसी पर्यटक
पलामू के बेतला नेशनल पार्क में फ्रांसीसी पर्यटक के रूकने से रौनक में इजाफा हुआ है.
Published : May 18, 2026 at 8:22 PM IST
पलामू: राज्य के बेतला नेशनल पार्क की रौनक बढ़ने लगी है. विदेशी पर्यटक बेतला नेशनल पार्क की ओर रुख कर रहे हैं और जंगल सफारी का मजा ले रहे हैं. नवंबर 2025 में लंबे अरसे के बाद फ्रांस से एक पर्यटक की टीम बेतला नेशनल पार्क पहुंची थी लेकिन एक बार फिर से फ्रांस से एक पर्यटक बेतला नेशनल पार्क पहुंचे हैं और जंगल सफारी का मजा ले रहे हैं.
फ्रांसीसी पर्यटक ने लिया जंगल सफारी का लुत्फ
फ्रांसीसी पर्यटक ने बेतला नेशनल पार्क में रुकने के लिए एक दिन की बुकिंग कराई थी लेकिन बेतला पसंद आने के बाद वे तीन दिनों तक रुके रहे. फ्रांस के पर्यटक ने नेशनल पार्क के प्रबंधन से अपना नाम सार्वजनिक नहीं करने की अपील की है. फ्रांस के पर्यटक ने बेतला नेशनल पार्क में जंगल सफारी के साथ-साथ वन्य जीव का भी आनंद लिया है. वे मंडल डैम के इलाके में भी घूमने गए थे और स्थानीय ग्रामीणों से भी मुलाकात की है.
पलामू टाइगर रिजर्व फाउंडिंग टाइगर रिजर्व में से एक है. देशभर के पर्यटक यहां पहुंचते हैं. फ्रांस एक पर्यटक पहुंचे थे, जो तीन-चार दिनों तक रखे हैं और कई जगह को उन्होंने देखा है. आसपास के गांव का भी उन्होंने भ्रमण किया है और वन्यजीवों के बारे में जानकारी ली है. उनका फीडबैक काफी अच्छा रहा है. इससे इंटरनेशनल स्तर पर भी बेतला नेशनल पार्क की पहचान बढ़ेगी: प्रजेशकान्त जेना, उप निदेशक, पलामू टाइगर रिजर्व
हर साल 40 हजार से ज्यादा पहुंचते हैं पर्यटक
बेतला नेशनल पार्क में प्रतिवर्ष 40 हजार से भी अधिक बाहर के पर्यटक घूमने के लिए यहां पहुंचते हैं. पश्चिम बंगाल के पर्यटकों का बेतला नेशनल पार्क सबसे बड़ा पसंद है और सबसे अधिक वही से पर्यटक यहां आते हैं. कोविड-19 काल के बाद एक बार फिर से विदेशी पर्यटक बेतला नेशनल पार्क पहुंचने लगे हैं. बेतला नेशनल पार्क में पहुंचने वाले पर्यटकों का डाटा भी तैयार किया जा रहा है. बता दें कि बेतला मेदिनीनगर से करीब 30 किलोमीटर दूर है.
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