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पलामू के बेतला नेशनल पार्क में बढ़ी रौनक! एक की जगह तीन दिन रुके फ्रांसीसी पर्यटक

पलामू: राज्य के बेतला नेशनल पार्क की रौनक बढ़ने लगी है. विदेशी पर्यटक बेतला नेशनल पार्क की ओर रुख कर रहे हैं और जंगल सफारी का मजा ले रहे हैं. नवंबर 2025 में लंबे अरसे के बाद फ्रांस से एक पर्यटक की टीम बेतला नेशनल पार्क पहुंची थी लेकिन एक बार फिर से फ्रांस से एक पर्यटक बेतला नेशनल पार्क पहुंचे हैं और जंगल सफारी का मजा ले रहे हैं.

फ्रांसीसी पर्यटक ने लिया जंगल सफारी का लुत्फ

फ्रांसीसी पर्यटक ने बेतला नेशनल पार्क में रुकने के लिए एक दिन की बुकिंग कराई थी लेकिन बेतला पसंद आने के बाद वे तीन दिनों तक रुके रहे. फ्रांस के पर्यटक ने नेशनल पार्क के प्रबंधन से अपना नाम सार्वजनिक नहीं करने की अपील की है. फ्रांस के पर्यटक ने बेतला नेशनल पार्क में जंगल सफारी के साथ-साथ वन्य जीव का भी आनंद लिया है. वे मंडल डैम के इलाके में भी घूमने गए थे और स्थानीय ग्रामीणों से भी मुलाकात की है.