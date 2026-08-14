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प्रयागराज में 'विभाजन विभीषिका दिवस' पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, "विभाजन का दर्द कभी न भरने वाला घाव"

सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बांटे 22 हजार झंडे: उसके जख्म लोगों के दिल में और मन में आज भी हैं. उसकी निंदा करने के लिए आज जुलूस भी शाम को मेरठ में निकलेंगे. राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि उन्होंने मेरठ शहर में 17 जगह पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किए हैं. कुल 22,000 झंडे और डंडे के साथ उन्होंने आमजन के माध्यम से लोगों के घर तक पहुंचाने की कोशिश की है.

'तिरंगा हमारी शान और स्वाभिमान है': उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारी शान है, हमारा स्वाभिमान है और हमारा गौरव है. तिरंगे ने हमें स्वतंत्रता दिलाई है और यह हमारी जान है. अरुण गोविल बोले कि अगर हम इसके लिए कुछ कर पाए तो बहुत बड़ी बात है. सांसद अरुण गोविल ने विभाजन विभीषिका को लेकर कहा कि विभाजन में जो कुछ हुआ आज भी हम उसे भूला नहीं पाते हैं.

मेरठ में तिरंगा यात्रा की धूम: भारतीय जनता पार्टी आज विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर मना रही है, वहीं दूसरी तरफ हर घर झंडा अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचकर पार्टी के नेता अलग-अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं. मेरठ में भी आज नजारा देखने लायक था जहां एक तरफ राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी चौक-चौराहों पर जाकर लोगों को झंडा वितरित कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मेरठ से लोकसभा सदस्य अरुण गोविल भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए. साथ ही कचहरी परिसर में पहुंचकर उन्होंने वहां मौजूद लोगों को तिरंगे झंडे भेंट किए. सांसद अरुण गोविल ने कहा कि हम हर घर तक तिरंगा पहुंचाना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि कल 15 अगस्त के अवसर पर देश में जितने भी घर हैं हर घर पर तिरंगा फहरा रहा होगा.

मेरठ में 'हर घर तिरंगा' अभियान: इस मौके पर शहर के महापौर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी, विधायक गुरु प्रसाद मौर्य, विधायक दीपक पटेल, एमएलसी सुरेंद्र चौधरी, मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे. वहीं मेरठ में 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने शहर के अलग-अलग 17 स्थानों पर वहां से गुजरने वाले लोगों को झंडे वितरित किए. वहीं दूसरी तरफ कचहरी परिसर में पहुंचकर सांसद अरुण गोविल ने भी झंडों का वितरण किया. आइए जानते हैं विभाजन विभीषिका पर क्या बोले दोनों नेता.

विश्वगुरु बनने की राह पर भारत: देश का विभाजन क्यों हुआ, इसके कारणों को समझना और दोबारा ऐसे हालात न बनने देना हम सबकी जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश सुरक्षित है. पूरी दुनिया को भारत ने हमेशा शांति और सद्भाव का संदेश दिया है. ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ के मंत्र पर चलते हुए भारत तेजी से एक विकसित राष्ट्र और विश्वगुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

केशव मौर्य ने शहीदों को अर्पित की पुष्पांजलि: इसके बाद 1947 के विभाजन में अपनी जान गंवाने वाले और पीड़ित लोगों की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया. उपमुख्यमंत्री ने संस्कृति विभाग द्वारा लगाई गई ऐतिहासिक अभिलेख प्रदर्शनी को देखा और विभाजन का दर्द झेलने वाले विस्थापित परिवारों के परिजनों को स्मृति चिन्ह (मोमेंटो) देकर सम्मानित किया. साथ ही, ‘हर घर तिरंगा’ अभियान में बेहतर काम करने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र भी बांटे गए. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इतिहास केवल पढ़ने के लिए नहीं होता, बल्कि पिछली गलतियों से सीख लेने और आगे बढ़ने का जरिया होता है.

प्रयागराज/मेरठ/फर्रुखाबाद/फिरोजाबाद: भारत के विभाजन का दर्द कभी न भरने वाला एक ऐसा गहरा घाव है, जिससे सीख लेकर हमें देश की एकता को हमेशा बनाए रखना होगा. 14 अगस्त को प्रयागराज के शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में आयोजित 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यह बात कही. उन्होंने कहा कि आज हर नागरिक को संकल्प लेना चाहिए कि ‘राष्ट्र प्रथम’ की भावना से काम करते हुए देश की एकता और अखंडता पर कभी आंच नहीं आने दी जाएगी. कार्यक्रम की शुरुआत में डिप्टी सीएम ने अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी.

विभाजन के जख्म आज भी दिलों में: उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 16 मंडलों में उन्होंने तिरंगे झंडे पहुंचाए हैं. प्रमुख व्यक्तियों को भी झंडे भेंट करके आए हैं. विभाजन विभीषिका को लेकर राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी बोले कि विभाजन की विभीषिका के स्मरण से ही रोम-रोम सिहर उठते हैं. उन्होंने कहा कि पिछली बार विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर अलग-अलग चार जिलों में गए थे.

इतिहास का दर्दनाक अध्याय: वह कहते हैं कि भारत का विभाजन ही स्वीकार नहीं करना चाहिए था, उस वक्त का जो नेतृत्व था वही इसके लिए जिम्मेदार है. लोग अपना घर-बार तो छोड़कर आए ही, साथ ही हिंदुस्तान की धरती पर वापस जिंदा भी नहीं आ पाए. उनकी बेटियों-माताओं के साथ जो अत्याचार हुए, उस सबके लिए जिम्मेदार उस समय का नेतृत्व था.

फर्रुखाबाद में BJP ने मनाया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस: फर्रुखाबाद में भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारत विभाजन दिवस को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के रूप में मनाया गया. इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों व मुख्य अतिथि की उपस्थिति में हाथों में काली पट्टी बांधकर भाजपा कार्यालय से आवास विकास तिराहा लोहिया मूर्ति तक मौन जुलूस निकाला गया. इस अवसर पर पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य अविनाश सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया.

हाथों में काली पट्टी बांधकर निकाला गया मौन जुलूस: विधान परिषद सदस्य अविनाश सिंह चौहान ने भारत विभाजन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया कि किन परिस्थितियों में देश का विभाजन हुआ और इसके कारण देशवासियों को किन कठिनाइयों व पीड़ाओं का सामना करना पड़ा.

विभाजन के दंश को कभी नहीं भूल सकता देश: उन्होंने विभाजन के दौरान विस्थापित हुए लोगों के संघर्ष और बलिदान को भी स्मरण किया. कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष फतेह चंद वर्मा ने की. उन्होंने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हमें इतिहास की उन घटनाओं को याद करने का अवसर देता है जिनसे देश और समाज ने गहरी पीड़ा झेली. उन्होंने कार्यकर्ताओं से देश की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का संकल्प लेने का आह्वान किया.

कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति से हुआ देश का विभाजन: इस अवसर पर सांसद मुकेश राजपूत ने कहा कि 15 अगस्त को सभी देशवासी आजादी का दिवस धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन 14 अगस्त वह दिन है जब भारत के विभाजन का निर्णय हुआ. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण देश का विभाजन हुआ और भारत के बंटवारे का दंश देश आज भी झेल रहा है. विभाजन के कारण देश को विस्थापन, हिंसा और अनेक गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा. मुकेश राजपूत ने कहा कि सत्ता की लालसा में कांग्रेस नेतृत्व द्वारा देश का विभाजन स्वीकार किया गया, जिसने भारत की एकता और अखंडता को गहरा आघात पहुंचाया.

देश के बंटवारे का इतिहास दर्दनाक: उन्होंने कहा कि विभाजन की पीड़ा और उसके परिणामों को देश कभी नहीं भूल सकता तथा आने वाली पीढ़ियों को भी इस इतिहास से अवगत कराना आवश्यक है. कार्यक्रम में अमृतपुर विधायक सुशील शाक्य एवं भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए.

फिरोजाबाद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस: भारत विभाजन के दौरान विस्थापन, पीड़ा और बलिदान को याद करने के लिए शुक्रवार को फिरोजाबाद के एसआरके डिग्री कॉलेज में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम हुआ. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सदर विधायक मनीष असीजा ने छात्र-छात्राओं से संवाद करते हुए विभाजन की त्रासदी से सीख लेने और देश की एकता, अखंडता तथा भाईचारे को मजबूत बनाए रखने का आह्वान किया. कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य डॉ. रवि माहेश्वरी, समस्त प्रवक्ताओं और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने भाग लिया. कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि सहित उपस्थित लोगों द्वारा विभाजन विभीषिका पर लगाई गई प्रदर्शनी के अवलोकन से हुई.

देश की एकता और अखंडता सर्वोच्च प्राथमिकता: इसके बाद मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देखा और सुना गया. प्रदर्शनी में विभाजन के दौरान लोगों को झेलनी पड़ी परिस्थितियों, विस्थापन और उस दौर की त्रासदी से संबंधित जानकारी प्रदर्शित की गई. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सदर विधायक मनीष असीजा ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी विभाजन के उस गहरे दर्द को प्रत्यक्ष रूप से महसूस नहीं कर सकती, क्योंकि उस दौर की त्रासदी उनके सामने नहीं हुई. उन्होंने छात्रों को उदाहरण देते हुए कहा कि जब विद्यालय में केवल कक्षा या सेक्शन बदल जाने पर ही अपने मित्रों से बिछड़ने का दर्द महसूस होता है, तो कल्पना कीजिए कि उन लोगों पर क्या बीती होगी, जिन्हें अपना घर, खेत-खलिहान, रिश्ते-नाते और सदियों पुरानी जड़ें छोड़कर हमेशा के लिए विस्थापित होना पड़ा.

सदर विधायक ने कहा- विभाजन की त्रासदी से सीख लें युवा: उन्होंने कहा कि विभाजन के दौरान दोनों ओर से करोड़ों लोगों को विस्थापन का दंश झेलना पड़ा. लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई और असंख्य परिवारों का जीवन पूरी तरह बदल गया. उन्होंने छात्रों से कहा कि इतिहास की इस विभीषिका को केवल एक घटना के रूप में नहीं, बल्कि उससे मिलने वाली सीख के रूप में समझना चाहिए. सदर विधायक ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां देश का भविष्य हैं.

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