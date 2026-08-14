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विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल, चाणक्य का रोल करने वाले चंद्र प्रकाश द्विवेदी रहे मुख्य वक्ता

रायपुर के मुक्ताकाशी मंच में विशेष आयोजन, सीएम ने कहा- आने वाली पीढ़ी और देश को भी इसका स्मरण होना चाहिए

Vibhajan Vibhishika Smriti Divas
विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 14, 2026 at 7:33 PM IST

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रायपुर: प्रदेश की राजधानी रायपुर के मुक्ताकाशी मंच में शुक्रवार को विभाजन विभीषीका स्मृति दिवस का राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया. जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए. इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी रहे. वे भारत विभाजन पर आधारित फिल्म पिंजर के निर्देशक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और चाणक्य धारावाहिक के मुख्य अभिनेता भी रहे हैं. उन्होंने अपनी बात विभाजन विभीषिका पर विस्तार से रखी. इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ ही रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल और रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए.

CM साय ने दी श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सबसे पहले तो विभाजन में जितने भी लोग शहीद हुए हैं उनको नमन करते हैं. विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं. जिन्होंने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय लिया है.

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर रायपुर के मुक्ताकाशी मंच में विशेष आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इतिहास को भूलना नहीं चाहिए

बड़ा सौभाग्य का विषय है कि जिन्होंने चाणक्य का रोल किया है पद्म श्री डॉ चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी मुंबई से पधारे हैं. आज उनका मुख्य उद्बोधन विभाजन विभीषिका विषय पर हुआ है. उनका बहुत धन्यवाद करते हैं. किसी भी समाज को अपने इतिहास को भूलना नहीं चाहिए. इतिहास को हमेशा संजोकर रखना चाहिए. जो भी समाज अपना इतिहास भूला है. वह इतिहास का वस्तु बनकर रह गया है. निश्चित रूप से विभाजन विभीषिका का दंश जो हमारे पंजाबी समाज, सिख समाज, बंगाली समाज और सिंधी समाज ने झेला है. यह आने वाली पीढ़ी और देश को भी इसका स्मरण होना चाहिए.

विभाजन पर बनी है फिल्म

मुख्यमंत्री ने बताया कि चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने अंकित प्रीतम जी के उपन्यास किंजर में विभाजन विभीषिका दिवस को लेकर एक फिल्म का निर्माण किया है. इसमें भी विभाजन विभीषिका को पूरी तरह से उकेरा है. ऐसे शख्स चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी उन्होंने आज सभी बातें हम लोगों के सामने में रखी है. इसलिए मुझे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है. जो पीड़ित समाज हैं, जब देश का विभाजन हुआ और जो इन समाजों को कष्ट झेलना पड़ा यातनाएं झेलनी पड़ी उसका स्मरण तो होगा ही.

कांग्रेस को भी घेरा

सीएम ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति मुस्लिम लीग को खुश करने के कारण इस देश का विभाजन हुआ. कितनी यातनाएं सहनी पड़ी. महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, बलात्कार हुए, ट्रेन में लाशें आई और कई लोग वहां से चल भी नहीं पाए. वहीं उनकी हत्या हो गई तो इस तरह से विभीषिका रही. आज मुख्यमंत्री के नाते बहुत ऐसे लोग आते हैं विशेष कर बंगाली समाज के लोग, सिंधी और सिख समाज के लोग सभी परिश्रमी हैं.

बंगाली समाज ने बंजर जमीन पर उगाई फसलें

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 20 साल सांसद रहे, रायगढ़ के लोगों ने हमें सांसद बनाया. धर्मजयगढ़ क्षेत्र में जहां पर बंगाली कॉलोनी है वहां पर हजारों की संख्या में बंगाली भाई रहते हैं. सरकार ने उन्हें पांच-पांच एकड़ जमीन दी. आज जो बंजर जमीन थी. वहां पर कभी घास नहीं उगता था उसको आज मेहनत करके फसल वाली जमीन बना दिए तीन फसल लेते हैं.

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