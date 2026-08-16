विहिप के स्वामी विज्ञानानंद का बड़ा बयान, बोले- मार्क्सवाद ने बिगाड़ी देश की शिक्षा व्यवस्था
वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के प्रणेता और विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री स्वामी विज्ञानानंद जयपुर आए. सिरोही में जगद्गुरु शंकराचार्य ने कही बड़ी बात...
Published : August 16, 2026 at 8:37 PM IST
जयपुर/सिरोही: विश्व हिंदू परिषद के स्वामी विज्ञानानंद ने वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2026 की तैयारियों के बीच शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने जयपुर में आरोप लगाया कि मार्क्सवादी लोग देश की शिक्षा व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं. इसका दुष्परिणाम केवल भारतीय शिक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज और दुनिया पर असर पड़ रहा है. उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए फैकल्टी ट्रेनिंग, करिकुलम फ्रेमवर्क में बदलाव और स्वस्थ कैंपस वातावरण तैयार करने की जरूरत बताई. उधर, सिरोही जिले के नंदगांव में चातुर्मास में जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा कि जिस हृदय में धर्म प्रतिष्ठित है, वहीं, श्रीराम का राज्य है.
विश्व हिंदू समुदाय के वैश्विक मंच वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस (WHC) इस बार मुंबई में 18 से 20 दिसंबर तक होगी. जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में महासम्मेलन का केंद्रीय विषय 'समानं व्रतं सह चित्तम्', यानी साझा संकल्प और सामूहिक दृढ़ता रखा है. इसमें देश-विदेश से हिंदू नेता, विचारक, उद्यमी, शिक्षाविद, नीति-निर्माता, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे. रविवार को जयपुर पहुंचे वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के प्रणेता और विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री स्वामी विज्ञानानंद ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य हिंदू समाज को आर्थिक, शैक्षणिक, मीडिया, राजनीतिक और संगठनात्मक क्षेत्रों में अधिक प्रभावशाली और सशक्त बनाना है. कोई भी समाज यदि स्वयं को मजबूत बनाना चाहता है और वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली भूमिका निभाना चाहता है तो इन क्षेत्रों में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराना जरूरी है.
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सात समानांतर मंचों पर होगा मंथन : WHC 2026 में सात समानांतर विषयगत सम्मेलन होंगे. इनमें वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम, हिंदू एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, हिंदू मीडिया कॉन्फ्रेंस, हिंदू पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस, हिंदू वुमेन कॉन्फ्रेंस, हिंदू यूथ कॉन्फ्रेंस और हिंदू ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल हैं. स्वामी विज्ञानानंद ने बताया कि इन मंचों के जरिए हिंदू समाज की आर्थिक क्षमता, शिक्षा, मीडिया, राजनीति और संगठनात्मक शक्ति को लेकर व्यापक चर्चा होगी. उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रयास में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी और महिलाओं की भागीदारी भी प्रमुख रूप से सुनिश्चित की जाएगी. सभी हिंदू संगठनों के साथ मिलकर सम्मेलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है.
शिक्षा व्यवस्था में बदलाव पर जोर : स्वामी विज्ञानानंद ने कहा कि केवल सरकार की ओर से शिक्षा सुधार करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ये देखना जरूरी है कि क्या पढ़ाया जा रहा है और कौन पढ़ा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि उच्च शिक्षा में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ गया. इसका दुष्परिणाम देश के साथ दुनियाभर में दिख रहा है. शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए फैकल्टी ट्रेनिंग, करिकुलम फ्रेमवर्क में बदलाव, नए और आधुनिक कोर्सेस, स्वस्थ कैंपस वातावरण और राष्ट्र निर्माण की सोच को बढ़ावा देना जरूरी है. ऐसी शिक्षा व्यवस्था तैयार होनी चाहिए कि युवा अपने पूर्वजों से प्रेरणा लें, वर्तमान में पुरुषार्थ करें और भविष्य की कल्पना के साथ आगे बढ़ें.
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हायर एजुकेशन ठीक होगा तो नीचे होगा सुधार: स्वामी विज्ञानानंद ने उच्च शिक्षा में सुधार को प्राथमिकता देने की बात कही. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में भ्रष्टाचार की बड़ी समस्या उच्च शिक्षा के स्तर पर है. यदि उच्च शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर दिया जाए तो उसके सकारात्मक परिणाम नीचे के शिक्षा तंत्र में भी दिखाई देंगे. शिक्षा व्यवस्था में सुधार के साथ राष्ट्र निर्माण की भावना को केंद्र में रखना होगा.
अजय पीरामल होंगे अध्यक्ष :WHC 2026 के लिए पीरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय पीरामल को अध्यक्ष नियुक्त किया. विशाद मफतलाल और महेश भागचंदका को सह-अध्यक्ष होंगे. सम्मेलन को नेटवर्किंग, विचार-विनिमय और ठोस कार्ययोजना का मंच बनाने की तैयारी है. हिंदू समाज की रणनीतिक जरूरतों पर चर्चा के साथ विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं, विचारकों और कार्यकर्ताओं के बीच सहयोग का रोडमैप तैयार करने पर जोर रहेगा.
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60 से अधिक देशों के लोग ले चुके हिस्सा :वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस की शुरुआत वर्ष 2014 में दिल्ली से हुई थी. इसके बाद 2018 में शिकागो और 2023 में बैंकॉक में आयोजन हुआ. अब तक के सम्मेलनों में 60 से अधिक देशों के 6,500 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा ले चुके हैं. पिछले सम्मेलनों में दलाई लामा, माता अमृतानंदमयी, आरएसएस सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई प्रमुख हस्तियां शामिल हो चुकी हैं.
सिरोही में रामकथा: उधर, सिरोही जिले में अर्बुदारण्य की पावन धरा पर श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा की ओर से नंदगांव में श्री सुरभि हरिहर चातुर्मास आराधना महोत्सव चल रहा है. इसमें प्रतिदिन धर्माचार्य मण्डपम् स्थित सत्संग मण्डप में धर्मसभा हो रही है. रामकथा के प्रसंग में जगद्गुरु शंकराचार्य ने भगवान श्रीराम के अवतार के आध्यात्मिक प्रयोजन से लेकर धर्माचरण, आत्मकल्याण, रामराज्य और दान की शास्त्रीय मर्यादा तक का प्रभावशाली विवेचन किया. उन्होंने कहा कि भगवान का अवतार केवल एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं होता, बल्कि जीव के कल्याण, धर्म की प्रतिष्ठा और संसार को आदर्श जीवन का मार्ग दिखाने के लिए परमात्मा अनेक प्रयोजनों से अवतरित होते हैं.
जगद्गुरु ने कहा, मनुष्य जीवन शास्त्रविहित धर्म के आचरण और अधर्म के त्याग के लिए मिला है. शास्त्र की आज्ञा और निषेध को केवल परंपरा नहीं, बल्कि जीवन के अनुशासन के रूप में स्वीकार करना चाहिए. धर्म का पालन ही मनुष्य को उसके वास्तविक गौरव तक पहुंचाता है.रामराज्य केवल बाहरी शासन व्यवस्था का नाम नहीं है, जब मनुष्य की बुद्धि, मन, ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेन्द्रियां धर्म के अनुशासन में आ जाती हैं और जीवन सद्गुणों से संपन्न हो जाता है, तब उसके भीतर रामराज्य की स्थापना होती है. जिस हृदय में धर्म प्रतिष्ठित है, वहीं श्रीराम का राज्य है. ऋषिचैतन्य महाराज, चेतननाथ महाराज आदि मौजूद थे.
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