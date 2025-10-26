ETV Bharat / state

राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में अतिथियों को सेवा करेंगे 5000 विहिप कार्यकर्ता, यहां देखें पूरा प्लान

राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा ने बताया, ध्वज की क्वालिटी की रिपोर्ट 28 अक्टूबर को समिति की बैठक में पेश की जाएगी.

Published : October 26, 2025 at 7:10 PM IST

अयोध्या: राम मंदिर के ध्वजारोपण कार्यक्रम में शामिल होने वाले अतिथियों की सेवा के लिए विश्व हिंदू परिषद के 5000 कार्यकर्ताओं को उतारने की तैयारी है. यह सभी कार्यकर्ता 19 नवंबर तक अयोध्या पहुंच जाएंगे. उन्हें अलग-अलग स्थान पर लियां में जिम्मेदारी दी जाएगी. यह अतिथियों को उनके रहने की जगह तक पहुंचाने, भोजन की सुविधा देने और अन्य व्यवस्थाएं करेंगे.

इसके लिए कारसेवक पुरम तीर्थ, तीर्थ क्षेत्र पुरम सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर रुकने और भोजन सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है. धार्मिक समिति के सदस्य गोपाल जी राव ने बताया कि इस कार्यक्रम में वाले अतिथियों की सेवा के लिए कार्यकर्ताओं को लगाया जाएगा. इनकी संख्या लगभग 5000 होगी. इन सभी कार्यकर्ताओं की उनके कार्य स्थल के पास ही रहने की व्यवस्था बनाई जा रही हैं.

21 नवंबर से ध्वजारोहण अनुष्ठान शुरू होगा: राम जन्मभूमि मंदिर में 21 नवंबर से ध्वजारोहण अनुष्ठान प्रारंभ हो जाएगा. 25 नवंबर विवाह पंचमी तिथि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुष्ठान में पूर्ण आहुति देंगे. इसके बाद वह मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे. उनके साथ सर संघचालक मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे.

मंदिर निर्माण का कार्य अंतिम चरण में: मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्य भी अब अंतिम चरण में है, अक्टूबर के अंत तक सभी कार्यों को पूरा करने के लिए मंदिर निर्माण समिति ने निर्देश दिया है. आयोजन में पूरे मंदिर परिसर के विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया जाएगा. इसमें मंदिर के 800 मीटर की परिधि में बने पर कोटा के कॉरिडोर, सप्त ऋषि मुनियों के मंदिर शामिल हैं.

10 हजार गेस्ट बुलाने की तैयारी: इनके अलावा मंदिर के बगल श्रद्धालुओं के लिए शूज सेंटर बनाया गया है. वहीं 40 एकड़ परिसर में हरियाली विकसित की गई है. 10 एकड़ में बने पंचवटी उद्यान, पंप हउस, बिजली के लिए सब स्टेशन बनाया गया है. इस पूरे आयोजन में लगभग 10000 अतिथियों को बुलाया जाएगा. इनकी सूची तैयार कर ली गई है और अब उन्हें निमंत्रित भी किया जा रहा है.

पांच दिनों तक अनुष्ठान और हवन होंगे: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी के मताबिक यह ध्वजारोहण कार्यक्रम मंदिर के कार्य का पूर्ण होने का चिन्ह है. इस कार्यक्रम के लिए 5 दिन तक पूजा विधान चलेगा. इसमें भगवान श्री रामलला और राजा राम परिवार के साथ विराजमान हुए हैं.

इसके साथ परकोटा में पंचायतन पद्धति के अनुसार भगवान गणेश, भगवान शिव, मां भगवती, माता अन्नपूर्णा, हनुमान जी और सूर्य देव के भी मंदिर स्थापित हैं. इन मंदिरों के शिखर पर भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न होगा. इन सभी देवी देवताओं के पूजन और हवन का क्रम भी पांच दिनों तक चलता रहेगा.

ध्वज के निर्माण पर हुआ मंथन: राम मंदिर के शिखर पर निर्माण एजेंसी एलएंडटी ध्वज को सरलता से चढ़ने और उतारने का पूर्वाभ्यास कर रही है. राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मौजूदगी में ध्वजारोहण के दौरान ध्वज के कपड़े की गुणवत्ता के साथ आंधी और तूफान में भी कोई नुकसान न हो इसके लिए विशेषज्ञों की टीम के साथ मंथन किया गया है.

राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि ध्वज की डिजाइन को तैयार करने वाले एजेंसी की ओर से परीक्षण का कार्य संपन्न कराया जा रहा है. इसकी रिपोर्ट 28 अक्टूबर को मंदिर निर्माण समिति की बैठक में रखी जाएगी. उन्होंने बताया कि ध्वज में लगने वाले कपड़े की गुणवत्ता ऐसी होगी, जो किसी भी मौसम में सुरक्षित रहेगा. इसके लिए विशेषज्ञों ने अपनी राय दी है.

गेस्ट्स को मिलेगा एंट्री पास: राम मंदिर में होने वाले प्रोग्राम के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अलग-अलग स्थानों पर गेस्ट हाउस, होमस्टे के लगभग 2000 हजार कमरों को आरक्षित कर लिया है. इसके अलावा तीर्थ क्षेत्र पुरम में टेंट सिटी भी बनायी जाएगी. ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि आमंत्रित अतिथियों से संपर्क कर मोबाइल नंबर और आधार नंबर एकत्रित किए जा रहे है. इसके आधार पर ही आमंत्रण पत्र और पास जारी कर उनके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा.

