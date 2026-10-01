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अशोक सिंघल के जन्म शताब्दी वर्षः पूरे साल आयोजित होंगे कार्यक्रम

विश्व हिंदू परिषद अशोक सिंघल की जन्म-शताब्दी मनाने के लिए पूरे देश में एक साल तक कई कार्यक्रम आयोजित करेगा. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.

ASHOK SINGHAL BIRTH CENTENARY
प्रेस वार्ता करते विहिप के नेता (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 1, 2026 at 8:44 PM IST

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रांचीः अशोक सिंघल के जन्म शताब्दी वर्ष पर विश्व हिंदू परिषद ने झारखंड सहित पूरे देश में एक वर्ष तक विविध कार्यक्रमों का आयोजन करने का निर्णय लिया है. इसके तहत सेवा कार्यों का विस्तार, वैदिक शिक्षा, गोरक्षा, धर्मांतरण पर रोक तथा मंदिर मुक्ति जैसे कार्यों को विशेष गति दी जाएगी.

झारखंड में होने वाले कार्यक्रम की जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद, झारखंड प्रांत के अध्यक्ष चन्द्रकांत रायपत ने कहा कि इस शताब्दी समारोह का भव्य उद्घाटन धुर्वा स्थित सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में होगा. जिसमें मुख्य अतिथि के रुप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघचालक सच्चिदानंद अग्रवाल जी होंगे और विशिष्ट वक्ता विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री एवं केंद्रीय विशेष संपर्क प्रमुख सह पटना क्षेत्र के पालक अधिकारी अम्बरीष जी होंगे, साथ ही विशेष अतिथि के तौर पर प्रसिद्ध लोक कवि एवं गायक पद्मश्र महावीर नायक जी होंगे.

विहिप के प्रदेश अध्यक्ष और नेता के बयान (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि इस समारोह में पूरे प्रांत से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं सनातन समाज के प्रबुद्धजन एकत्र होकर श्रद्धेय अशोक सिंघल जी का स्मरण करेंगे तथा उनके द्वारा प्रारंभ किए गए अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का संकल्प लेंगे.

जानिए कौन हैं अशोक सिंघल

अशोक सिंघल के जन्म शताब्दी वर्ष पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा वर्षभर विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं सेवा-आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के अध्यक्ष एवं आजीवन संरक्षक रहे अशोक सिंहल श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन के प्रणेता रहे हैं. मंदिर निर्माण आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के कारण अशोक सिंहल अपनी पहचान बनाने में सफल रहे थे.

27 सितंबर 1926 को आगरा के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे अशोक सिंघल ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र एवं धर्म की सेवा में समर्पित कर दिया. वर्ष 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रचारक बने. वर्ष 1982 में उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री का दायित्व संभाला और तत्पश्चात महामंत्री, अध्यक्ष तथा जीवन पर्यंत संरक्षक के रूप में संगठन को दिशा दी.

उन्होंने सामाजिक समरसता, गोरक्षा, धर्मांतरण रोकने तथा वैदिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु वेद विद्यालयों की स्थापना में अनवरत योगदान दिया. श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाकर समाज के सभी वर्गों को जोड़ने में उनकी केंद्रीय भूमिका रही.

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