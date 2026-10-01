ETV Bharat / state

अशोक सिंघल के जन्म शताब्दी वर्षः पूरे साल आयोजित होंगे कार्यक्रम

रांचीः अशोक सिंघल के जन्म शताब्दी वर्ष पर विश्व हिंदू परिषद ने झारखंड सहित पूरे देश में एक वर्ष तक विविध कार्यक्रमों का आयोजन करने का निर्णय लिया है. इसके तहत सेवा कार्यों का विस्तार, वैदिक शिक्षा, गोरक्षा, धर्मांतरण पर रोक तथा मंदिर मुक्ति जैसे कार्यों को विशेष गति दी जाएगी.

झारखंड में होने वाले कार्यक्रम की जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद, झारखंड प्रांत के अध्यक्ष चन्द्रकांत रायपत ने कहा कि इस शताब्दी समारोह का भव्य उद्घाटन धुर्वा स्थित सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में होगा. जिसमें मुख्य अतिथि के रुप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघचालक सच्चिदानंद अग्रवाल जी होंगे और विशिष्ट वक्ता विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री एवं केंद्रीय विशेष संपर्क प्रमुख सह पटना क्षेत्र के पालक अधिकारी अम्बरीष जी होंगे, साथ ही विशेष अतिथि के तौर पर प्रसिद्ध लोक कवि एवं गायक पद्मश्र महावीर नायक जी होंगे.

विहिप के प्रदेश अध्यक्ष और नेता के बयान (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि इस समारोह में पूरे प्रांत से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं सनातन समाज के प्रबुद्धजन एकत्र होकर श्रद्धेय अशोक सिंघल जी का स्मरण करेंगे तथा उनके द्वारा प्रारंभ किए गए अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का संकल्प लेंगे.

जानिए कौन हैं अशोक सिंघल

अशोक सिंघल के जन्म शताब्दी वर्ष पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा वर्षभर विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं सेवा-आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के अध्यक्ष एवं आजीवन संरक्षक रहे अशोक सिंहल श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन के प्रणेता रहे हैं. मंदिर निर्माण आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के कारण अशोक सिंहल अपनी पहचान बनाने में सफल रहे थे.