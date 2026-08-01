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राम मंदिर चंदा चोरी के विरोध में पप्पू यादव के प्रतिकात्मक विरोध पर विश्व हिन्दू परिषद ने जताई नाराजगी, विरोध में फूंका पुतला

सांसद पप्पू यादव ने राम-मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर भगवा कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया. जिसपर विश्व हिंदू परिषद ने नाराजगी जताई है.

PROTEST IN RANCHI
विश्व हिन्दू परिषद का विरोध प्रदर्शन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 1, 2026 at 7:53 PM IST

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रांचीः अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के द्वारा संसद के मकर द्वार के समक्ष पुजारी वेश में प्रतिकात्मक रूप से भगवा वेश पहनकर विरोध करते ही विश्व हिन्दू परिषद ने इस पर नाराजगी जताई है.

नेताओं पर कार्रवाई करने की मांग

राजधानी रांची के अलबर्ट एक्का चौक पर शनिवार शाम विश्व हिन्दू परिषद ने पप्पू यादव का पुतला दहन कर विरोध जताया और राहुल गांधी के विरोध में जमकर नारेबाजी की. विश्व हिन्दू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष गंगा प्रसाद यादव के नेतृत्व में सड़क पर उतरे कार्यकर्ताओं ने इस दौरान दोनों नेताओं पर कार्रवाई करने की मांग की.

संत और विश्व हिन्दू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष के बयान (Etv Bharat)

'चोर-चोर और चढ़ावा चोर' के नारे से विश्व हिन्दू परिषद को आपत्ति

शुक्रवार को पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पुजारी के वेश में संसद मकर द्वार के सामने धरने पर बैठे थे. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित कई विपक्षी नेताओं ने प्रतीकात्मक रूप से दान पेटी में पैसे डाले थे जिसे पप्पू यादव ने अपनी जेब में रख लिया और चोर-चोर और चढ़ावा चोर के नारे लगाए गए.

पुतले को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने चप्पल से मारा

इस घटना को लेकर और सनातनी परंपरा के अपमान का विरोध बताते हुए राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का पुतला दहन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई, साथ ही उनके पुतले को विश्व हिंदू परिषद की महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं के द्वारा चप्पल से भी मारा गया.

इस मौके पर मौजूद विश्व हिंदू परिषद के स्वामी दिव्यानंद महाराज ने कहा कि जिस प्रकार से सदन के अंदर सनातनी हिंदू रीति पर सांसद पप्पू यादव के द्वारा अभद्रता की गई है यह अशोभनीय और निंदनीय है.

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