अलीगढ़ में गौमांस को लेकर हंगामा; विहिप-बजरंग दल ने पकड़ी मांस से भरी गाड़ी, थाने का किया घेराव
पुलिस ने मांस से भरी गाड़ी और दो व्यक्तियों को हिरासत में लेकर जांच में जुटी, मांस का सैंपल जांच लिए भेजा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2025 at 6:06 PM IST
अलीगढ़ : दीपावली जैसे पवित्र पर्व के बीच जिले में गौमांस को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया. विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को थाना छर्रा क्षेत्र के सिहावली गांव के निकट एक मैक्स पिकअप गाड़ी को रोक लिया. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि गाड़ी में बड़ी मात्रा में गौमांस भरा हुआ था, जिसे निर्यात के लिए ले जाया जा रहा था. मौके पर देखते ही देखते बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्र हो गए और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी.
सूचना मिलते ही थाना छर्रा पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को शांत कराया. पुलिस ने मांस से भरी गाड़ी और उसमें सवार दो व्यक्तियों को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जब उन्होंने गाड़ी रोकने की कोशिश की तो मांस तस्करों ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया. घटना की जानकारी मिलते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा करने लगे.
कार्यकर्ताओं का कहना था कि हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों के दौरान भी अवैध रूप से गौमांस की सप्लाई धड़ल्ले से जारी है, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं. पकड़ी गई गाड़ी से करीब 5 कुंतल से अधिक गौमांस बरामद हुआ है. उन्होंने मांग की कि संबंधित तस्करों के खिलाफ गौकशी निवारण अधिनियम के तहत सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए. विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि इस तरह की घटनाएं जारी रहीं तो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे.
क्षेत्राधिकारी छर्रा धनंजय ने बताया कि आज थाना छर्रा पर सूचना प्राप्त हुई कि एक मैक्स पिकप में प्रतिबंधित मास ले जाया जा रहा है. सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मैक्स पिकप एवं उसमें सवार दो अन्य व्यक्तियों को थाने पर ले आई. जिन्होंने पूछताछ पर बताया कि गाड़ी में भैंस का मांस है जो अल-दुआ मीट फैक्ट्री से लेकर आ रहे हैं. जिसकी वेरिफिकेशन के लिए फैक्ट्री से भी पूछताछ की जा रही है. बरामद मांस की जांच के लिए पशु चिकित्सक द्वारा सैम्पल लिये गये हैं. जांच के बाद सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा. अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है. फिलहाल मौके पर शांति बनी हुई है.
