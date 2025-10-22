ETV Bharat / state

अलीगढ़ में गौमांस को लेकर हंगामा; विहिप-बजरंग दल ने पकड़ी मांस से भरी गाड़ी, थाने का किया घेराव

पुलिस ने मांस से भरी गाड़ी और दो व्यक्तियों को हिरासत में लेकर जांच में जुटी, मांस का सैंपल जांच लिए भेजा

Etv Bharat
अलीगढ़ में हंगामा करते विहिप-बजरंग दल के कार्यकर्ता. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 6:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अलीगढ़ : दीपावली जैसे पवित्र पर्व के बीच जिले में गौमांस को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया. विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को थाना छर्रा क्षेत्र के सिहावली गांव के निकट एक मैक्स पिकअप गाड़ी को रोक लिया. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि गाड़ी में बड़ी मात्रा में गौमांस भरा हुआ था, जिसे निर्यात के लिए ले जाया जा रहा था. मौके पर देखते ही देखते बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्र हो गए और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी.

सूचना मिलते ही थाना छर्रा पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को शांत कराया. पुलिस ने मांस से भरी गाड़ी और उसमें सवार दो व्यक्तियों को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जब उन्होंने गाड़ी रोकने की कोशिश की तो मांस तस्करों ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया. घटना की जानकारी मिलते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा करने लगे.

छर्रा थाने में हंगामा करते हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता. (Video Credit; ETV Bharat)

कार्यकर्ताओं का कहना था कि हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों के दौरान भी अवैध रूप से गौमांस की सप्लाई धड़ल्ले से जारी है, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं. पकड़ी गई गाड़ी से करीब 5 कुंतल से अधिक गौमांस बरामद हुआ है. उन्होंने मांग की कि संबंधित तस्करों के खिलाफ गौकशी निवारण अधिनियम के तहत सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए. विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि इस तरह की घटनाएं जारी रहीं तो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे.

क्षेत्राधिकारी छर्रा धनंजय ने बताया कि आज थाना छर्रा पर सूचना प्राप्त हुई कि एक मैक्स पिकप में प्रतिबंधित मास ले जाया जा रहा है. सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मैक्स पिकप एवं उसमें सवार दो अन्य व्यक्तियों को थाने पर ले आई. जिन्होंने पूछताछ पर बताया कि गाड़ी में भैंस का मांस है जो अल-दुआ मीट फैक्ट्री से लेकर आ रहे हैं. जिसकी वेरिफिकेशन के लिए फैक्ट्री से भी पूछताछ की जा रही है. बरामद मांस की जांच के लिए पशु चिकित्सक द्वारा सैम्पल लिये गये हैं. जांच के बाद सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा. अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है. फिलहाल मौके पर शांति बनी हुई है.

इसे भी पढ़ें-गोरखपुर में युवक की मौत पर हंगामा; पुलिस वैन पर भीड़ का पथराव, महिला सिपाही समेत 5 पुलिस कर्मी घायल

TAGGED:

UPROAR IN ALIGARH
BEEF CAUGHT IN ALIGARH
BAJRANGDAL RUCKUS POLICE STATION
अलीगढ़ में गौमांस बवाल
ALIGARH NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.