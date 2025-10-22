ETV Bharat / state

अलीगढ़ में गौमांस को लेकर हंगामा; विहिप-बजरंग दल ने पकड़ी मांस से भरी गाड़ी, थाने का किया घेराव

अलीगढ़ : दीपावली जैसे पवित्र पर्व के बीच जिले में गौमांस को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया. विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को थाना छर्रा क्षेत्र के सिहावली गांव के निकट एक मैक्स पिकअप गाड़ी को रोक लिया. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि गाड़ी में बड़ी मात्रा में गौमांस भरा हुआ था, जिसे निर्यात के लिए ले जाया जा रहा था. मौके पर देखते ही देखते बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्र हो गए और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी.

सूचना मिलते ही थाना छर्रा पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को शांत कराया. पुलिस ने मांस से भरी गाड़ी और उसमें सवार दो व्यक्तियों को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जब उन्होंने गाड़ी रोकने की कोशिश की तो मांस तस्करों ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया. घटना की जानकारी मिलते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा करने लगे.