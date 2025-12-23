ETV Bharat / state

बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन, दी ये चेतावनी

बांग्लादेश में हिंदू युवक की निर्मम हत्या के विरोध में जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे हैं.

बांग्लादेश में हिंदूओं पर अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन
बांग्लादेश में हिंदूओं पर अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 23, 2025 at 5:28 PM IST

जोधपुर/बीकानेर : बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के​ विरोध में मंगलवार को हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश की युनूस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. इस दौरान सरकार का पूतला भी फूंका गया. जोधपुर शहर के जालौरी गेट पर बजरंगदल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर प्रदर्शन किया. इसी तरह बीकानेर में भी हिंदू संगठनों ने कोटगेट पर जमकर नारेबाजी की.

बजरंग दल के महेंद्र ने बताया जिस व्यक्ति को शांति का नोबल पुरस्कार मिला, उसके राज में वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है. हिंदुओं के घर जलाए जा हैं. हाल ही में युवक दीपू चंद्र दास की हत्या की गई, उसने शर्मशार कर दिया है. ऐसे हालात में पूरी दुनिया के मानवाधिकार से जुड़े लोग जो गाजा के लिए आवाज उठा रहे थे, उनको बांगलादेश में हिंदुओं के साथ जो रहा है वह नहीं दिख रहा है? हिदुओं को खुद ही संगठित होना होगा. भारत सरकार को इसके लिए कड़े कदम उठाने होंगे.

डॉ रामगोयल, अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद जोधपुर. (ETV Bharat Jodhpur)

हिंदू संगठन बांग्लादेशियों से बदला लेंगे : विश्व​हिंदू परिषद महानगर के अध्यक्ष डॉ. रामगोयल ने बताया कि सवा साल पहले जो सरकार बनी है, उसके बाद से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं. उनको यह समझाना होगा कि यहां पर भी बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं. अगर भारत के हिंदुवादी संगठनों ने इस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया तो वे कहीं के नहीं रहेंगे. हमारी सरकार से मांग है कि वह सख्त कदम उठाकर बांग्लादेश को संदेश दें नहीं तो अवैध बांग्लादेशियों से बदला लिया जाएगा. दीपू चंद्र दास के हत्यारों के खिलाफ बांग्लादेश सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो हिंदू संगठन बांग्लादेशियों से बदला लेंगे.

बीकानेर में भी आक्रोश : विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल बीकानेर महानगर ने भी बांग्लादेश में हिंदू युवक की निर्मम हत्या के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया. बजरंग दल के महानगर संयोजक बजरंग तंवर ने बताया कि बांग्लादेश की धरती पर हिंदू भाई दीपू दास सहित कई हिंदुओं की नृशंस हत्याएं मानवता को झकझोरने वाली हैं. यह विरोध प्रदर्शन जिहादी आतंकवाद के खिलाफ और पीड़ित हिंदू समाज के समर्थन में जनआक्रोश व्यक्त करने के उद्देश्य से किया गया.

बीकानेर में भी विरोध प्रदर्शन
बीकानेर में भी विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat Bikaner)

चुप नहीं बैठेंगे : विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री राजेश पटेल ने कहा कि इस घटना ने आतंकवाद के चेहरे को बेनकाब किया है. जिस तरह से युवक की निर्मम हत्या की गई और सुनियोजित तरीके से वीडियो वायरल किया गया वो हमारे धैर्य की परीक्षा है, लेकिन इस मामले में हमने हमारी भावना प्रकट की है और सरकार तक भी बात पहुंची है. इस मामले में केंद्र सरकार भी जल्द कुछ करेगी ऐसा हमें विश्वास है. दर्शन में शामिल राष्ट्रीय संत सरजूदास महाराज ने कहा कि इस तरह की घटना मानवता के लिए एक कलंक है. सनातन को मनाने वाले लोगों को सोचने से मजबूर करने वाली है.

