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विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन, उठाई ये मांग

पीलीभीत: पीलीभीत में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को अवैध कब्जे और विभिन्न सामाजिक चुनौतियों के विरोध में कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया. उसके बाद राष्ट्रपति के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर कठोर कार्रवाई की मांग की.

विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपने ज्ञापन के माध्यम से देश की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि वर्तमान में समाज विरोधी गतिविधियों के कारण देश का ताना-बाना छिन्न-भिन्न करने का प्रयास किया जा रहा है. वहीं, जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर चिंता जताते हुए आरोप लगाया कि सरकारी संपत्तियों, वन भूमि और रेलवे की सुरक्षित भूमि पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है. इसके साथ ही खान-पान की वस्तुओं को अपवित्र करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.



संगठन की प्रमुख मांगें

प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति से मांग की है कि राष्ट्र विरोधी और आपराधिक मानसिकता वाले तत्वों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध त्वरित दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. साथ ही जबरन धर्मांतरण जैसे कृत्यों को रोकने के लिए एक कठोर केंद्रीय कानून लागू करने की भी मांग उठाई है. संगठन ने साफ कहा है कि अगर इन सामाजिक बुराइयों पर जल्द अंकुश नहीं लगाया गया, तो संगठन चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को और तेज करेगा. इस अवसर पर विहिप के जिला अध्यक्ष, बजरंग दल के जिला संयोजक और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे.

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