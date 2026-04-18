ETV Bharat / state

विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन, उठाई ये मांग

पीलीभीत में अवैध कब्जे समेत कई मांगों को लेकर की नारेबाजी, सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन.

Photo Credit; ETV Bharat
विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में किया प्रदर्शन (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By

Published : April 18, 2026 at 1:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पीलीभीत: पीलीभीत में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को अवैध कब्जे और विभिन्न सामाजिक चुनौतियों के विरोध में कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया. उसके बाद राष्ट्रपति के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर कठोर कार्रवाई की मांग की.

विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में किया प्रदर्शन (Video Credit; ETV Bharat)

विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपने ज्ञापन के माध्यम से देश की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि वर्तमान में समाज विरोधी गतिविधियों के कारण देश का ताना-बाना छिन्न-भिन्न करने का प्रयास किया जा रहा है. वहीं, जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर चिंता जताते हुए आरोप लगाया कि सरकारी संपत्तियों, वन भूमि और रेलवे की सुरक्षित भूमि पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है. इसके साथ ही खान-पान की वस्तुओं को अपवित्र करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

संगठन की प्रमुख मांगें
प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति से मांग की है कि राष्ट्र विरोधी और आपराधिक मानसिकता वाले तत्वों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध त्वरित दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. साथ ही जबरन धर्मांतरण जैसे कृत्यों को रोकने के लिए एक कठोर केंद्रीय कानून लागू करने की भी मांग उठाई है. संगठन ने साफ कहा है कि अगर इन सामाजिक बुराइयों पर जल्द अंकुश नहीं लगाया गया, तो संगठन चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को और तेज करेगा. इस अवसर पर विहिप के जिला अध्यक्ष, बजरंग दल के जिला संयोजक और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे.

ये भी पढ़ें- नटों के गांव में बदलाव की बयार, कब्रों की जगह अब जलती चिताओं से अंतिम विदाई, जानिए परंपरा बदलने की वजह

TAGGED:

PROTEST IN PILIBHIT
PILIBHIT NEWS
VHP PROTEST
BAJRANG DAL PROTEST
VHP AND BAJRANG DAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.