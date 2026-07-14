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मवेशियों के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए मांगे गए पैसे, चिकित्सक और कर्मचारियों पर आरोप, विधायक ने खोला मोर्चा

धनबाद में एक सरकारी पशु चिकित्सक और कर्मचारियों पर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पैसे मांगने का आरोप है.

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विधायक चंद्रदेव महतो (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 14, 2026 at 11:30 AM IST

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धनबाद: बलियापुर स्थित सरकारी पशु अस्पताल एक बार फिर विवादों में घिर गया है. अस्पताल में पदस्थापित पशु चिकित्सक और दो कर्मचारियों पर चार मवेशियों की मौत के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में पैसे मांगने का आरोप लगा है. मामले की शिकायत पीड़ित परिवार ने सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो से की, जिसके बाद विधायक ने मीडिया के सामने कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग भी साझा की. वहीं, इस पूरे प्रकरण की जांच की मांग तेज हो गई है.

सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने बताया कि पिछले सप्ताह वज्रपात की घटना में बलियापुर की एक महिला के दो बैल, एक गाय और एक बछड़े की मौत हो गई थी. आपदा राहत योजना का लाभ लेने के लिए परिवार को पशुओं के मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी, लेकिन आरोप है कि इसके लिए उनसे पैसे मांगे गए. विधायक के अनुसार, महिला कई दिनों तक अस्पताल का चक्कर लगाती रही. मामले को लेकर पंचायत समिति के सदस्य जब अस्पताल पहुंचे तो वहां मौजूद दो कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट की. इस घटना की जांच पुलिस कर रही है.

विधायक ने कहा कि पीड़ित परिवार पूरी तरह खेती पर निर्भर है और चार पशुओं की मौत से उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ा है. ऐसे समय में सरकारी सहायता मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ अधिकारी और कर्मचारी कथित रूप से अनुचित लाभ के लिए राहत प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच सदाचार समिति भी कर रही है और संबंधित पशु चिकित्सक के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें समिति को मिल चुकी हैं. विधायक ने कहा कि सदाचार समिति मामले की जांच कर रही है.

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धनबाद में मवेशियों की मौत
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मौत प्रमाण पत्र पर रिश्वत
बलियापुर सरकारी पशु अस्पताल
CATTLE DIE IN DHANBAD

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