पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती में नियुक्ति पर उठे सवाल, VCI अभ्यर्थियों ने पद सुरक्षित रखने की उठाई मांग
हाईकोर्ट के आदेश के तहत परीक्षा में शामिल 70-80 वीसीआई अभ्यर्थियों का परिणाम लिफाफे में बंद रखा गया है.
Published : October 4, 2026 at 7:51 PM IST
जयपुर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती-2025 का अंतिम परिणाम 30 सितंबर को जारी किया. आयोग ने विज्ञापित 1100 पदों पर अभ्यर्थियों की मुख्य चयन सूची जारी की, जबकि हाईकोर्ट के आदेश के तहत परीक्षा में शामिल करीब 70-80 वेटरनरी कौंसिल ऑफ इंडिया (वीसीआई) अभ्यर्थियों का परिणाम लिफाफे में बंद रखा गया, लेकिन इन 1100 पदों पर रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र बांटे जाने के बाद अब वीसीआई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का डिसीजन आने तक पद सुरक्षित रखने की मांग उठाई है.
हाईकोर्ट के आदेश से मिला था परीक्षा देने का मौका : पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती का विज्ञापन 17 जुलाई 2025 को जारी हुआ था. इसमें राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद में पूर्व पंजीकरण की अनिवार्य शर्त रखी गई थी. अभ्यर्थी हरदीप सिंह ने बताया कि राजस्थान मूल के कुछ ऐसे अभ्यर्थियों ने इस शर्त को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिन्होंने वीसीआई के 15 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटे के तहत दूसरे राज्यों के मान्यता प्राप्त सरकारी वेटनरी कॉलेजों से पढ़ाई की थी या तब उनकी इंटर्नशिप चल रही थी. राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने 21 अगस्त 2025 को मामले की सुनवाई करते हुए उन्हें परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया था. इसके बाद वो प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हुए.
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1100 पद भरने से उठ रहे सवाल : अभ्यर्थियों का कहना है कि RPSC ने परिणाम में न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन परिणाम जारी करने का उल्लेख किया है, लेकिन सभी 1100 पदों पर चयन सूची जारी कर दी. रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र भी बांटे जा रहे हैं. ऐसे में यदि सील्ड कवर में रखे अभ्यर्थियों में से किसी की मेरिट चयनित अभ्यर्थियों से ज्यादा रहती है तो उनके लिए पद उपलब्ध कराने की स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है.
पद सुरक्षित रखने की मांग : अभ्यर्थियों की मांग है कि हाईकोर्ट में लंबित मामलों में प्रभावी पैरवी कर सील्ड कवर में रखे करीब 70-80 अभ्यर्थियों का परिणाम जल्द सार्वजनिक किया जाए. साथ ही, जब तक उनकी मेरिट स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगे या उनके लिए आनुपातिक पद सुरक्षित रखे जाएं. अभ्यर्थी अनिल कुमावत ने कहा कि यदि सील्ड कवर में शामिल कोई अभ्यर्थी चयन सूची के कटऑफ से अधिक अंक हासिल करता है तो केवल प्रक्रियात्मक कारणों से उसे नियुक्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए.
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