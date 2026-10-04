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पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती में नियुक्ति पर उठे सवाल, VCI अभ्यर्थियों ने पद सुरक्षित रखने की उठाई मांग

वीसीआई अभ्यर्थियों ने खोला मोर्चा ( ETV Bharat Jaipur )