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अलवर की सहकारिता राजनीति के 'चाणक्य' महेन्द्र शास्त्री का निधन, राजनीति में बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते थे

कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता महेन्द्र शास्त्री (File) ( ईटीवी भारत अलवर )

अलवर : मुंडावर से पूर्व विधायक और कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता महेन्द्र शास्त्री का गुरुवार को निधन हो गया, वे 95 साल के थे. उनके निधन पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत अन्य नेताओं ने दु:ख जताया है. शास्त्री अलवर की सहकारिता राजनीति के चाणक्य माने जाते थे. वे अपनी वाक पटुता और राजनीति में बेबाक टिप्पणी से सदैव चर्चा में रहे. वे पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे. उन्होंने जीवन की शुरुआत चपरासी की नौकरी से की और फिर शिक्षक व वकील के रूप में पहचान कायम कर विधायकी तक सफर तय किया. वे सहकारिता संस्थाओं में अनेक पदों पर भी रहे. पूर्व विधायक शास्त्री के निधन से जिले में शोक की लहर दौड़ गई. पूर्व विधायक महेन्द्र शास्त्री के पुत्र मनीष चौधरी ने बताया कि महेंद्र शास्त्री 1962, 1980, 1990 और 2003 में चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा. हालांकि, 1985 में लोकदल के टिकट पर मुंडावर से चुनाव लड़कर विधायक बने. शास्त्री सहकारिता की राजनीति में लगातार आगे बढ़ते गए. वे को-ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष से लेकर राजस्थान राज्य सहकारी संघ तक अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहे. उन्हें 2010 में सहकारिता रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया. महेन्द्र शास्त्री ने दसवीं पास कर चपरासी की नौकरी की, फिर शिक्षक बने. बाद में एलएलबी कर वकालत भी की.